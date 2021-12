Når nettene blir lange, og kulden setter inn, da er det fint å kunne fyre. Men flere vedprodusenter melder om tomme lagre.

Strømprisene i Sør-Norge fortsetter å stige, og tirsdag når de enda en historisk topp. I løpet av den dyreste timen, mellom 17 og 18, vil strømmen koste hele 766 øre per kilowattime.

De høye strømprisene kombinert med kulde mange steder, har gjort at pågangen på ved har vært så stor.

Daglig leder i Sandvik Ved og Snøservice i Hunndalen, Harald Sandvik, forteller at årets beholdning gikk unna på et blunk.

– Jeg hadde mer ved enn noensinne, men har gått tom. Det ble raka unna allerede i oktober og det er veldig sjeldent, sier han.

På Fjellved AS på Sjusjøen er det imidlertid fortsatt masse ved igjen.

– Vi har nok ved til å varme 500 husstander en hel vinter, sier daglig leder Anders Haukåssveen.

Kommer langveisfra for å kjøpe

Haukåssveen selger vanligvis bare til hyttefolket i Lillehammer-regionen, som en sesongbasert kundegruppe, og har derfor mer enn nok ved igjen.

Nå har han fått mange henvendelser fra folk langt utenfor hyttefeltene.

– De ringer fra både Oslo, Lørenskog og Fredrikstad, sier han.

De reiser gjerne ens ærend til Sjusjøen for å kjøpe ved. Og selv om bedriften utvider kundegruppen sin nå, tror Haukåssveen de vil ha nok ved for hele sesongen.

Rekorden kan ryke

Øyvind Stranna Larsen, som er talsmann for Norsk Ved – Forum for vedprodusenter, sammenligner situasjonen med vinteren 2009/2010.

Da var det lav magasinfylling og mye skriverier om stigende strømpriser, noe som førte til høy etterspørsel. Det er ikke registrert høyere forbruk av ved verken før eller senere, sier Stranna Larsen.

– Men vi har hatt større etterspørsel i høst. Vintertemperaturen vil avgjøre om rekorden ryker, sier han.

Norsk Ved har 2.500 medlemmer og Stranna Larsen understreker at han kun uttaler seg på vegne av dem.

– Mange har gått tomme, men det er fortsatt ved til salgs, sier Stranna Larsen.

Kapper på spreng

Hos Sandvik Ved og Snøservice i Hunndalen jobber de på spreng med å fylle opp igjen vedlageret.

– Ja, nå kapper vi på harde livet for å fylle opp lageret så vi har mye mer enn vi hadde i fjor. For det har jo vært økning hvert år, sier Sandvik.

Han har drevet med ved i 15 år og forteller at salget har økt hvert år siden da.

– Men det er et sjansespill. Det kan jo bli varmegrader og strømprisene kan gå ned igjen.

Mye å spare

En gjennomsnittlig husstand bruker tre kubikk med ved i løpet av et år. Med ekstra høye strømpriser kan man tenke seg at fyring er litt mer populært nå enn til vanlig.

– Man vil kanskje bruke fire til fem kubikk i stedet, sier Arne Haukåssveen i Fjellved AS.

Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved sier prisen for vedfyring ligger på drøyt 1 krone per kwt (med en nyere og rentbrennende ovn) mens strømprisen i dag ligger på rundt 4,50 per kwt når nettleia er tatt med.

Denne vedprisen er beregnet når man kjøper direkte fra produsent og i større forpakninger som eksempelvis sekker på 1000 liter og 1500 liter.

– Det er store summer å spare på vedfyring, sier Stranna Larsen.