Lokale vedprodusenter på Østlandet er nesten helt tømt for ved. Veden er derfor vanskelig å få tak i.

Daglig leder for Norsk Ved, en forening for vedprodusenter, Rune Østgård forteller at de siste ukene har vært eventyrlig for vedsalget.

– Etterspørselen har vært veldig stor de siste ukene, forteller Østgård.

Videre forteller han at den milde førjulsvinteren gikk trått for seg og mange brukte den veden de hadde da. Plutselig inntraff kulda og strømprisene har skutt i været siden.

– Det eksploderte, forteller han.

Store deler av landet begynner å bli tomme for ved, men spesielt for Østlandet er det vanskelig å få tak i nå.

– På østlandsområdet bor det flere folk i mindre boenheter og det gjør at de ikke har plass til å lagre så mye ved. Derfor vil det bli en litt større eksplosjon av vedsalget når det blir kaldt, forteller Østgård.

Hjemme døgnet rundt

I tillegg til kulde og høye strømpriser, er store deler av folket mye mer hjemme enn vanlig og fyrer dermed mer enn vanlig.

– Korona og hjemmekontor er en faktor. Folk er hjemme døgnet rundt og det er jo med på å øke forbruket av ved ganske vesentlig, forteller Østgård.

STAPPFULLT: Vanligvis pleier det å være stappfullt her med paller på paller med ved. Nå er det altså tomt. Foto: Stine Thon

Konsekvenser for neste sesong

Daglig leder for KHA Maskin AS, Knut Harald Andresen, har også opplevd den siste tiden som mye mer hektisk.

De siste ukene har Andresen solgt like mye ved som han solgte på fire måneder.

– Vi hadde solgt cirka halvparten frem til nyttår. Da kulda traff for noen uker siden, gikk resten, forteller han.

GODT I GANG: Knut Harald Andresen er allerede godt i gang med vedproduksjonen for neste sesong. Foto: Stine Thon

Denne økningen kan ha sine konsekvenser for neste ved-sesong.

– Det vil ha noe å si for etterspørselen til høsten igjen at så mange gikk tom i år, forteller Andresen.

Han legger til at siden store vedlagre fyrer seg tomme i år, vil det gjøre at vi kan komme til å se en vedmangel ganske mye tidligere til høsten.

Grunnet lang lagringstid for veden kommer det derfor ikke noe mer ved før i august.

– Vi er allerede godt i gang med vedproduksjonen for neste sesong for å sikre at veden blir så god som mulig, avslutter han.

