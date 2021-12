– Jeg har to enkle triks for å høre om veden er tørr eller fuktig, sier Kjell-Over Verstad, leder for feiervesenet i Salten brann.

På benken har han to vedkubber som kommer rett fra kløyveren, og to som har ligget til tørk.

Først går Verstad etter lyden:

Kjell-Ove Verstad viser et triks for å sjekke om veden er tørr. Du trenger javascript for å se video. Kjell-Ove Verstad viser et triks for å sjekke om veden er tørr.

Så tar han Zalo-trikset.

Verstad blåser i den enden av kubben der han ikke har smurt Zalo. Kommer det skum på den andre enden, indikerer det at lufta kan strømme gjennom kubben. Det betyr at veden er tørr.

Og det er nemlig lurt å vite. Særlig i disse dager.

Dette er forskjellen på god og dårlig ved Foto: Petter Strøm / NRK Ekspandér faktaboks Ved av god kvalitet Har veden sprekker i endeveden tyder dette på tørr ved.

Lett ved tyder på at veden er tørr.

Ingen tydelige tegn på sevje tyder på tørr ved.

Tørr ved avgir en skarp, klingende lyd om du slår to kubber sammen.

Veden må inneholde mindre enn 20 prosent fuktighet. Har du ved med vanninnhold over 20 prosent kan partikkelutslippet øke med 10-30 ganger. Det vil si at du får mindre varme i huset.

Løse treslag egner seg godt til opptenning og er avhengig av mye lufttilførsel for effektiv forbrenning (gran og furu).

Harde treslag som bjørk, bøk og eik har høyt energiinnhold. Du får derfor mer energi per volumenhet og veden varer som regel lenger. Krever vanligvis mindre lufttilførsel enn løs ved, men er ikke like godt egnet i opptenningsfasen. Ved av dårlig kvalitet Ved med tydelige tegn på råte, sopp og fukt er ved med dårlig kvalitet.

Våt ved avgir en «dump» lyd om du slår to kubber sammen.

Har veden tydelig tegn på sevje tyder det på at veden er våt.

Har du ved med mer enn 20 prosent vanninnhold kan du klyve veden i mindre kubber. Små våte kubber gir mindre partikkelutslipp enn store våte kubber. KILDE: Salten Brann IKS

Vanskelig å få tak i ved

Allerede i høst begynte folk å hamstre ved for vinteren, på grunn av de skyhøye strømprisene. Strømprisene har holdt seg høye, og i tillegg har temperaturene sunket over store deler av landet.

– Det har væt et voldsomt sug etter ved i høst. Vi hadde noe tilsvarende trykk i vinteren 2009/10, men jeg tror etterspørselen har vært enda større i år, sier Øyvind Stranna Larsen i Norsk ved – Forum for vedprodusenter.

– Frykter du vi kan få en vedkrise?

– Vi har ikke registrert en vedkrise ennå, men det kan bli en enda større mangel dersom vi får en hard vinter og strømprisene holder seg høye.

For eksempel er det enormt behov for ved flere steder i Nordland. I Bodø er de fleste utsalgene tomme. I Vedbua hos Rana Arbeidssenter i Mo i Rana har de ikke mer tørr ved igjen. Slik pleier det ikke å være.

– Vanligvis bruker vi ikke å gå tom for ved før seinest uti mars, sier Bjørg Eirin Berg.

Så nå er Vedbua full av fersk ved som er tørket og klar til å selges tidligst om noen måneder. Det stopper likevel ikke kundene.

– Vi har hatt kunder som kjøper våt ved nå fordi de er i beit, som de skal fyre med. De mener den brenner lenger og gir mer varme, sier Berg.

Men slik er det ikke.

IKKE BRENNBAR: Veden som ligger i Vedbua i Mo i Rana har en mye høyere fuktighet enn de 20 prosentene som er anbefalt. Likevel kjøper folk veden for å brenne den. Foto: Bendik Aarsæther

Økt risiko for pipebrann

– Fyrer du med våt ved får du dårlig effekt av veden og for mye sot i pipa. Det kan føre til økt risiko for pipebrann, forteller Kjell-Over Verstad i Salten brann.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det 948 pipebranner forrige vinter (fra 1. november til utgangen av februar). Det er 34 prosent flere enn vinteren i før.

Kjell-Ove Verstad frykter at økt bruk av fuktig ved kan gi brannvesenet flere oppdrag i vinter.

FARLIG: Slik kan pipa di bli seende ut dersom du fyrer med fuktig ved over tid. Den dekkes av svært brannfarlig sot. Foto: Salten brann

– Altså, blir det brukt mye fuktig ved, blir det mer sot i pipa. Det kan øke faren for brann.

På internett er folk også på leiting etter paller eller gamle møbler de kan fyre med.

– Å kjøpe møbler for å fyre med er stort sett en dum idé. Som oftest er det behandlet treverk, og behandlet treverk skal på miljøstasjonen, sier Verstad.

Han mener også at det ikke er så mange penger å spare på å fyre med fuktig ved.

– Jeg skjønner at folk vi fyre med ved, men strømprisene er nok ikke verre enn at det kan lønne seg å varme opp huset med strøm kontra fuktig ved. Du taper mye energi på å fyre med fuktig ved, sier han.