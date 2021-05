Øyafestivalen 2021 avlyst: – Det kjennest som eit lite mareritt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kjennest som eit lite mareritt. Jobben vår er å laga festival, og når me må avlysa for andre år på rad, er det ein kjip situasjon, seier dagleg leiar Tonje Kaada til NRK.

Ho fortel at dei lenge har hatt eit håp om å kunna gjennomføra festivalsommaren 2021.

– Men me har sett at sjansane har minska dei siste vekene for kvar dag som går.

– Meir hjarteskjerande enn i fjor

– Det er om mogeleg endå meir hjarteskjerande i år enn i fjor. Nettopp fordi me har stått i situasjonen så lenge, seier dagleg leiar Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Tidlegare har blant andre Stavernfestivalen og OverOslo avlyst. Palmesus i Kristiansand vurderer det same.

Østerdal meiner det at store festivalar som desse og Øyafestivalen avlyser gir store ringverknadar for bransjen.

– No er det mange som har mista jobben sin som dei hadde håpa på å få i sommar. Det gjeld både artistar og underleverandørar som er i sving for å få det opp å stå.

Tone Østerdal er dagleg leiar i Norske konsertarrangører. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Ser framover

Kaada i Øyafestivalen fortel at ho er spent på kva økonomiske ordningar kulturministeren legg på bordet framover.

– Me håpar at han held orda sine om at så lenge restriksjonar rammar oss, skal me kompenserast, fortel Kaada.

Ho har allereie byrja å sjå framover mot sommaren 2022.

– Me har bestemt oss for å laga den beste utgåva av oss sjølv nokosinne. Me skuldar både publikum, samarbeidspartnarar og alle medarbeidarar å klara det.