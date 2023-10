Under ekstremvêret «Hans» låg Sør-Aurdal ungdomsskule i Bagn under vatn. Øydeleggingane er så store at skulen ikkje kan brukast. Ifølgje ordførar Marit Hougsrud (Sp) kan det bli snakk om å flytte heile skulen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK