Høsten banker på døra og det er tid for et nytt skoleår. Mandag er det store startskuddet for elever over hele landet.

Men ikke alle steder er det klart for et innrykk av elever.

Sør-Aurdal ungdomsskole i Valdres klarer nemlig ikke å starte opp i dag, på grunn av at det har vært en alvorlig flomsituasjon på skolen og i områdene rundt.

20–30 centimeter med vann

Mandag er det i stedet flyttedag for ungdomsskolen – en midlertidig løsning blir nemlig å flytte til en nedlagt skole et par mil unna, i Begnadalen.

Men selv om den nedlagte skolen kan brukes, må det en hel del forberedelser til. Og det har vært for liten tid til at man rekker skolestarten.

Inspektør ved skolen Charlotte Kulterud sier det er et spesielt syn som møter henne på skolen.

– Det har jo vært flom, og det har vært vann i alle rom. 20–30 centimeter kanskje. Så her er alle rom fullstendig ødelagt.

Gulvet er bølgete av ødeleggelser etter flommen.

– Det går ikke å være her. Vi har kastet oss rundt veldig fort, og starter opp på en nedlagt skole i nabobygda. Der starter vi om en uke, neste mandag.

INSPEKTØR: Charlotte Kulterud har fått en travel start i sin nye jobb som inspektør. Foto: Alexander Nordby / NRK

Elev: – Det er trist

Flere elever hjelper til med flyttearbeidet, og 15 år gamle Ask Bergum Thorsrud er blant dem som hjelper til.

Han skal i høst begynne i 10. klasse, og sier det er spesielt å stå i det ødelagte klasserommet sitt.

– Det er trist da. Det blir jo litt trått å pendle til den andre skolen.

For ham og mange av de andre elevene blir det nemlig atskillig lengre reisevei.

Men skoledagen vil bli litt forskjøvet på grunn av reisens lengde. Det er han glad for.

– Heldigvis starter vi ikke på skolen like tidlig, så jeg trenger ikke å stå opp ekstra tidlig på morgenen.

FLYTTER: Flere 10-klassinger ved Sør-Aurdal ungdomsskole er leid inn av kommunen for å hjelpe til med å flytte utstyr til den nedlagte skolen i Begnadalen som ikke er rammet av flom. Fra venstre: Finn Snel, Nicklas Bratvold Nybråten og Ask Bergum Thorsrud. Foto: Alexander Nordby / NRK

Ville stille opp for skolen

Han sier det var en selvfølge å stille opp da han var blant dem som ble spurt om å hjelpe til, riktignok med betaling.

– Jeg ville stille opp for skolen min. Så jeg tar den jobben jeg får. Jeg har ikke noe annet å gjøre.

Inspektøren, som nylig har startet opp i jobben, er glad for bidraget fra elevene.

– Det er veldig bra. Vi ringte og spurte, og elevene var veldig positive, alle var klare med en gang. Det er vi veldig takknemlig for.

NEDLAGT: Det er denne nedlagte skolen i Begnadalen som ungdomsskoleelevene får som sitt nye lærested. Her er rektor Per Tørris Holde. Foto: Alexander Nordby / NRK

Vet ikke hva som skjer med skolen

Flere hus og garasjer i Sør-Aurdal ble skadet som følge av Hans. Et hundretalls personer ble evakuert fra hjemmene sine.

Det store spørsmålet nå er hva som skal skje med skolen som har blitt rammet av flommen.

Marit Hougsrud, ordføreren i Sør-Aurdal, sier det er for tidlig å si noe endelig om den saken.

ORDFØRER: Marit Hougsrud sier det er for tidlig å si hva som vil skje med den flomrammede skolen. Foto: Alexander Nordny / NRK

– Det som må skje er at forsikringsselskapet får oversikt over skadene som er, det vet vi for lite om.

Slik hun ser det er det nå to alternativer.

– Enten må vi reparere skadene, eller så er bygget så skadet at vi må rett og slett bygge nytt.

Hun sier det må sees på så raskt som overhodet mulig.

– Jeg vet at selskapet er på saken, og så må kommunen og forsikringsselskapet snakke sammen. Det er i alles interesse at dette skjer fort, og at man kommer i gang.

