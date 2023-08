Bygda Bagn i Valdres er rammet av et stort jordras tirsdag ettermiddag. Det melder Avisa Valdres.

Ett bolighus skal være tatt av raset. Det bekrefter ordfører Marit Hougsrud til lokalavisen.

Beboere evakueres nå fra boligfeltet. Kommunen ber dem møte i Aurdalhallen, og reise via Tellatn.

Politiet i Innlandet opplyser at situasjonen er noe uoversiktlig, men at det per nå ikke er noen indikasjoner på at noen personer er savnet.