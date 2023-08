Fylkesveien delt i to: – Aldri sett lignende

Rune Stenslette ble i ettermiddag oppringt av lokalavisa, med spørsmål om han kunne dra ut for å dokumentere ødeleggelsene etter uværet «Hans».

Stenslette bor i Sør-Aurdal kommune i Innlandet. Der har han bodd i 40 år.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier han om det som møtte ham, til NRK.

Veien delt i to

På Austsidevegen i Begnadalen hadde vannmassene gått rett over fylkesvei 2458 Nordre Grimsrud, og delt hele veien i to.

Kommunen opplyser på sine hjemmesider at veien er stengt som følge av store nedbørsmengder.

– Det som var skummelt, var at det begynte å sprake under meg mens jeg filmet. Asfalten begynte å sprekke. Da tenkte jeg at «her er det bare å komme seg unna», forteller Stenslette til TV 2, som først omtalte saken.

Til NRK utdyper Stenslette:

– Jeg hørte noen lyder, så jeg skvatt jo litt. Det er jo klart at det er snakk om store krefter.

Han anslår at hullet er fem meter bredt og over fem meter dypt.

– Her blir det stengt en stund. Du trenger javascript for å se video. – Her blir det stengt en stund.

Frykter nye ras

Både mandag og tirsdag er det utstedt rødt farevarsel for både store nedbørsmengder, flomfare og jord- og flomskredfare i Begnadalen.

Stenslette er redd det kan gå flere ras i nærområdet, med tanke på regnværet som er meldt.

I nabokommunen Nord-Aurdal har de valgt å flytte en barnehage på grunn av rasfare.

«Leira barnehage ligger i et rasutsatt område. Med ekstreme nedbørsmengder i vente velger vi å være føre var, og flytter tilbudet i Leira barnehage til en av de øvrige barnehagene på tirsdag» skriver kommunen i en pressemelding.

Evakuerer innbyggere

Generelt er det sendt ut farevarsel for store deler av Sør-Norge denne uka. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologisk institutt.

På Østlandet, nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag er det ventet mellom 80 og 100 millimeter nedbør på 24 timer.

Farevarselet utstedt av Meteorologisk institutt Foto: Meteorologisk institutt

I Innlandet har statsforvalteren satt krisestab.

Flere av kommunene har begynt å evakuere innbyggere. Samtidig er det flere andre kommuner som vurderer det samme.