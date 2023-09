Victoria Elise Granås viser hvor raset gikk. Under ekstremværet i begynnelsen av august gikk det et ras gjennom boligfeltet i Bagn i Valdres. Hun og familien måtte evakuere.

– Det var veldig skummelt. Både da det skjedde og en stund etterpå. Det var så usikkert. Vi visste ikke når eller om vi kom hjem igjen. Vi visste ikke hvordan det så ut hjemme.

Det ekstreme været har ført til at hun har blitt mer bevisst på klimaspørsmål.

Og hun er ikke alene om det.

En ny undersøkelse utført av NRK viser at klima har blitt mye viktigere for folk enn det var bare for noen måneder siden.

Raset satte tydelige spor i boligfeltet til Victoria Elise Granås i Bagn i Valdres. Foto: Reidar Gregersen / NRK

De viktigste enkeltsakene for velgerne 2023 Ekspander/minimer faktaboks NRK har spurt et representativt utvalg av befolkningen følgende spørsmål: Hvilket område for politikk er mest viktig for deg? Her er de ti viktigste prioriteringene fra august (svarene fra mai i parentes): Klima, grønt skifte, bærekraft og miljø 10% - (6%)

Helse og sykehus 10% - (13%)

Sosial ulikhet/fattigdom/utenforskap 10% - (9 %)

Eldreomsorg 9% - (9%)

Privatøkonomi 9% - (9%)

Skole og utdanning 7% - (8%)

Psykisk helse 6% - (8%)

Samferdsel, kollektivtrafikk og veibygging 5% - (5%)

Oppvekstvilkår for barn og unge 4% - (4%)

Energipolitikk og kraftutbygging 3% - (4%)

Velgere vil ha mer om klima

Victoria Granås har ikke vært så opptatt av klima før, men etter å ha blitt evakuert fra hjemmet sitt på grunn av ekstremvær, har det fått henne på andre tanker.

– Da begynner man å tenke mye mer over det. At det faktisk kunne skje her og om det kan skje igjen, sier Victoria.

Selv om ikke alle har vært så tett på ekstremværet, så viser en ny undersøkelse utført av Norstat for NRK at klimaspørsmål har fått en mye større interesse siden mai.

Da spurte NRK et representativt utvalg av befolkningen hvilken sak det er viktigst at NRK dekker i forbindelse med valget. I mai svarte 6 prosent «klima, grønt skifte, bærekraft og miljø.» I august svarte 10 prosent det samme.

– Det virker som klima- og miljøsaken har økt interesse blant velgerne, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: UiO

Han tror at ekstremværet «Hans» kan være utslagsgivende.

– I sommer har det vært ekstremvær mange steder i verden, også her i Norge. Det har ført til mange diskusjoner om klimasaken som velgerne også fanger opp. Det gjør at de blir mer opptatt av saken, sier han.

Bergh sier at klimasaken er avhengig av at det er oppmerksomhet rundt temaet.

– Det har vi sett tidligere også, for eksempel i etterkant av Tsjernobyl-ulykken på1980-tallet førte det til mer oppmerksomhet rundt klimasaken, også i Norge. Både velgerne og politikerne er opptatt av det som skjer rundt dem og lar seg påvirke av det.

De politiske partiene har satt klima på dagsorden i mye større grad de siste årene, mener han.

– Klima- og miljøsaker har gått fra å være en sak bare for noen få klima- og miljøpartier til å være en sak som alle partiene har på dagsorden. Velgerne forventer at også partiene lokalt i kommunene tar hensyn til klimasaken, sier Johannes Bergh.

Stor oppryddingsjobb etter ekstremvær

Kristian Roen som er daglig leder på Dokka camping i Nordre Land har de siste ukene brukt mye tid på å rydde opp etter flommen for noen uker siden. Da sto campingplassen under vann.

– Det var så store krefter at det nesten ikke er til å beskrive. Jeg hadde aldri trodd det kunne bli slik. Vannet steg en halvmeter i timen, sier han.

Men om skadene påvirker hva han er opptatt av i politikken, er han ikke sikker på.

Kristian Roen, daglig leder på Dokka camping i Nordre Land har hatt mye jobb med oppryddingen etter flommen for noen uker siden. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Nei, det gjør ikke det, men det er klart jeg har registrert at i vår kommune så er det jo Senterpartiet og ordfører Dokken som har stått på for oss.

Ordfører: – Må sette klima og miljø på dagsorden

Sp-ordfører Ola Tore Dokken er sikker på at klima er blitt viktigere for folk.

– Det tror jeg helt sikkert. Nå ser vi konsekvensene av det som forskerne har sagt i mange år. Mer vær og villere vær. «Hans» var et eksempel på det. Det er klart at vi må sette klima- og miljø på dagsorden.

Ola Tore Dokken, ordfører (Sp) i Nordre Land mener at folk har fått en påminnelse om at klima er viktig. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han tror også at det lokalt er enda viktigere å jobbe med beredskap og forebyggende tiltak med tanke på til framtidige flommer.

Victoria Elise Granås i Bagn tror at det er de som kjenner klimaendringene mest på kroppen som er mest opptatt av det.

KLIMA BLE VIKTIGERE: Victoria Elise Granås og familien måtte evakuere på grunn av ras i boligfeltet hun bodde. Klimaspørsmål er blitt viktigere for henne. Foto: Reidar Gregersen / NRK

I allefall er det sånn for henne: