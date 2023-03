– At vi gjør ting mer kjønnsnøytralt er jeg for. Jeg mener egentlig ikke jordmor er et unntak, sier 22 år gamle Henrik Øverby.

Han studerer sisteåret ved sykepleierstudiet på Høgskolen i Innlandet i Elverum.

I 1972 ble det tillatt å utdanne menn til å bli jordmor. Siden den gang har 22 menn fått jordmor-autorisasjon. Den siste mannen ble utdannet i 2021, ifølge Sykepleierforbundet.

Øverby tror yrkestittelen kan være en årsak til at så få menn er jordmødre.

– Hvis jeg hadde brent for det jordmødre gjør og den fagbiten som de står for, tror jeg kanskje at det ikke hadde vært en avgjørende faktor. Men jeg hadde nok tenkt at det hadde vært litt lettere å bli presentert med en mer kjønnsnøytral tittel.

KVINNEDOMINERT: – Sykepleier er generelt et ganske kvinnedominert yrke. Hvis du allerede er en sykepleier, tror jeg ikke en tittel ville stoppe deg når du allerede har gått i et yrke som er kvinnedominert, sier Vegard Isene fra Gjøvik. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Studentene kan søke om å bli jordmor etter en del års arbeid. Det tror medstudent Vegard Isene kan være spennende.

– Jeg har ikke vært innom tanken å bli jordmor, men det er ikke noe som er umulig. Det kunne vært spennende, sier han.

Disse yrkestitlene blir kjønnsnøytrale Ekspandér faktaboks Det er statlige yrkestitler som kan endres. Yrkestitler som ikke har blitt endret: Tittelen jordmor i Helse- og omsorgsdepartementet (unntak) Disse har blitt endret eller jobbes med nå: Pågår: Tittelen utenrikstjenestemann i Utenriksdepartementet. Forslag er utenrikstjenesteansatt.

i Utenriksdepartementet. Forslag er I hovedtariffavtalen i staten 1.mai2022–2024 for LO stat og YS stat, ble styrmann under Kystverket endret til dekksoffiser , opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

under Kystverket endret til , opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. I 2018 ble helsesøster endret til helsesykepleier.

endret til helsesykepleier. I 2021 ble fylkesmann til statsforvalter .

til . I 2021 ble sysselmannen på Svalbard til sysselmesteren.

til Lensmann og namsmann i Justis- og beredskapsdepartementet. I 2021 ble det politistasjonssjef istedenfor lensmann. Det er enda ikke klart når tittelen blir tatt i bruk formelt. Selv om namsmann ikke er en stillingstittel, tok departementet i den høringen initiativ til å erstatte uttrykket namsmann med uttrykket namsfogd.

i Justis- og beredskapsdepartementet. I 2021 ble det istedenfor lensmann. Det er enda ikke klart når tittelen blir tatt i bruk formelt. Selv om namsmann ikke er en stillingstittel, tok departementet i den høringen initiativ til å erstatte uttrykket namsmann med uttrykket Ombudsman for children i Barne- og familiedepartementet er endret til ombudsperson for children. På norsk heter det barneombudet. Det er derfor kun den engelske tittelen som ble endret.

i Barne- og familiedepartementet er endret til ombudsperson for children. På norsk heter det barneombudet. Det er derfor kun den engelske tittelen som ble endret. Formann i Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet er endret til arbeidsleder. Kilder: Kulturdepartementet, regjeringen.no, Språkrådet.

Fikk unntak

Mange kjønnsbaserte titler er borte fra språket. Men jordmor-tittelen blir ikke endret.

Men er det noe som bør være enklere og mer kjønnsnøytralt? Hva med «fødselssykepleier» eller «fødselshjelper»?

Det, og «Maieutikk», som er det greske ordet for «jordmor», er blant titlene som har blitt foreslått for Språkrådet.

For «jordmor» var blant titlene som skulle vekk. I april 2019 vedtok Stortinget at alle yrkestitler i staten skulle bli kjønnsnøytrale.

UNNTAK: Helse og omsorgsdepartementet forklarer at dette hadde med opprinnelsen til begrepet å gjøre. «Jordmor» betyr at barn ble født på et jordgulv og gitt til mor. Men det stemmer ikke, ifølge Språkrådet. Foto: Lise Åserud / NTB

I forbindelse med gjennomgangen av begrepene som skulle erstattes med kjønnsnøytrale ord, ble «jordmor» sett på som et unntak.

– Under forrige regjering ble det vurdert, men man landet da på at historikken til begrepet og ønsker fra fagfolk tilsa at det burde beholdes, svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Men årsaken til initiativet om å endre kjønnsmarkerte titler, er fordi titlene er kjønnsmarkerte, ikke selve betydningen av ordet. «Mann» betyr ikke bare hankjønn, men også menneske, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

– Jordmor har ikke et kjønnsnøytralt etterledd, forteller Ims.

Hvordan er etymologien til jordmor? Ekspandér faktaboks Mange tror begrepet «jordmor» betyr at barn ble født på et jordgulv og gitt til mor, noe som er årsaken til at tittelen får bestå, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Men er det her begrepet kommer fra? – Det er ingen ordbøker som vil forklare det på den måten, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet. Etymologien til «jord» er ikke helt sikker, men det kan være et gammelt ord for nyfødt barn eller «jord» i dagens norsk. Men «mor» er det ingen usikkerhet til, sier Daniel Ims i Språkrådet. Han forteller at «mor» er det samme ordet som «mor» i moderne norsk, og det er personen som hjelper til ved fødselen. «Mor» er da ikke brukt i betydningen «kvinne som har barn», men om «kvinne», slik som i et ord som «matmor». En språkforsker har allerede funnet jordgulvteorien som den minst sannsynlige av fire som finnes.

JORDMOR: Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, sier jordmor-tittelen handler om at en kvinne tar imot barnet. Foto: Moment Studio

Mannlige sykepleiere mente tittelen burde endres

38 år gamle Heidi Renberg er kommunejordmor i Halden. I 2022 publiserte hun en studie med mannlige sykepleierstudenter, der hun undersøkte hvorfor menn ikke valgte jordmoryrket.

De syv deltakerne fortalte om flere årsaker til at menn ikke vurderer yrket.

De beskrev blant annet at yrket var knyttet til femininitet, opplevde det som et lukket miljø, at det var få mannlige rollemodeller og framtidige arbeidsmuligheter.

Usikkerhet knyttet til å bli tatt opp i utdanningen og tittelen ble også nevnt.

– De mente at det kanskje kunne være hensiktsmessig å endre tittelen hvis man hadde som ønske å rekruttere flere menn til yrket, sier Renberg.

STUDIE: Heidi Renberg er kommunejordmor. I 2022 publiserte hun en masteroppgave der hun undersøkte hvorfor menn ikke valgte jordmoryrket. Foto: Privat

Hun har selv jobbet med mannlige jordmødre, og mener det trengs flere av dem. Hun ønsker ikke å endre tittelen.

– Jordmor-tittelen er et veldig ømt tema blant oss jordmødre, sier hun.

I 2019 ble helsesøster til helsesykepleier. Flere menn søkte seg til yrket.

Et leserinnlegg i 2018 påpekte at man kan ha mistet mange gode jordmødre på grunn av de som ikke vurderer yrket på grunn av tittelen. Det mente også deltakerne av studien.

Vil ikke være noe annet enn jordmor

– Jeg lever veldig fint med å være jordmor, sier 39 år gamle, Åsgeir Almvik fra Lillehammer.

I 2021 var han den eneste mannen som ble utdannet innen master i jordmorfag.

Han er stolt av tittelen, men får veldig ofte spørsmål om hva han kaller seg.

Almvik tror ikke man klarer å finne et like dekkende ord som jordmor, men at det kan kanskje være lettere å få flere menn inn med en kjønnsnøytral tittel.

– Men om man hadde klart å legge fokus på hva jordmoryrket er, og at det er ønskelig med flere menn inn i jordmoryrket, tror jeg det hadde vært en liten god boost, som det at man skifter et navn.

JORDFAR?: I 2021 var Åsgeir Almvik den eneste mannen som utdannet seg til å bli jordmor. Foto: Privat

Kraftige reaksjoner

I dialog med fagfolk, organisasjoner og andre representanter ble det vurdert at «jordmor»-begrepet skulle beholdes, ifølge Helse- og omsorgs-departementet.

– Det var ikke behov for Stortinget og presse dette helt til det ytterste, sier Peter Frølich, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

IKKE ENDRING: Jordmorforeningen og jordmorforbundet ønsket ikke endre tittelen. De hadde sterke innvendinger mot det, forklarer Frølich. Foto: Casper Lehland / Høyre

– Hvis vi er pålagt at vi må finne på noe, så gjør vi det, men vi er veldig imot å endre jordmor-tittelen, sier leder i Den norske jordmorforening, Lena Henriksen.

Hun sier tittelen er en veldig godt innarbeidet yrkestittel, og at forslagene som kom inn, synes hun ikke noe om.

– Det har vært diskutert at tittelen ikke handler om kjønn, men at den viser til at fødselshjelperen løfter barnet fra jorden til mor. Selv om dette er en av flere forklaringer, og kanskje ikke den mest sannsynlige, så mener vi uansett at jordmortittelen er en historisk tittel som må bestå.

Lena Henriksen er professor i jordmorfag ved Oslo Met og politisk leder i Den norske jordmorforening. Hun mener tittelen ikke bør endres. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Både for å hedre kvinnene som føder, men også for jordmødrene som har denne beskyttede tittelen og en egen autorisasjon, sier Henriksen.

For å flere menn til utdanningen, mener hun at man må fortelle mer om hva en jordmor gjør, og at man ikke nødvendigvis trenger å endre tittelen.

Norsk Sykepleierforbund er opptatt av kjønnsnøytrale titler, men mener også det er viktig å få flere menn til å tenke på yrket som et alternativ når de søker utdanning.

– Et stort antall av dagens sykepleiere er kvinner, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.