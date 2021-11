Kine ble kvitt lipødem-smertene med lavkarbo: – Jeg har fått tilbake livet mitt

ET BEDRE LIV: Livskvaliteten er snudd på hodet etter at Rungdren begynte på dietten. Nå kan hun gjøre hverdagslige ting - uten å måtte ta pauser. – Jeg kommer nok aldri til å gå tilbake til et høykarbo kosthold. Jeg har noen planlagte «karboboost» fremover, som jul og påske. Da tillater jeg med det. Det gjør at jeg kan stå i det, sier Rundgren.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Foto: Arne Sørenes / NRK