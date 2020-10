Norsktimene i Kabul

Tirsdag 13. oktober 2020 vedtok regjeringen en ny integreringslov. Den vil gjelde fra 1. januar 2021.

Loven inneholder forskrift om ansvaret til kommunene og fylkeskommunene, om tidlig kvalifisering, introduksjonsprogrammer og om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Loven regulerer blant annet:

• Differensieringa av programtiden for deltakere i introduksjonsprogrammet. Programmet kan vare fra tre måneder til fire år ut fra hvilken utdannelse og kompetanse innvandreren har.

• At personer som undervises i norsk etter introduksjonslov skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

• At alle innvandrere med rettighet og plikt til introduksjonsprogrammer får kartlegge kompetansen sin og får karriereveiledning.

• At ungdom under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring skal inn i ordinær utdannelse, altså som vanlig videregående opplæring, som en del av deres introduksjonsprogrammer.

• At kravet om å gjennomføre et visst tall timer norskopplæring og samfunnskunnskap blir erstattet med et krav om å nå et minimumskrav.

• Fylkeskommunenes ansvar. De får blant annet ansvar for å anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i kommunene i fylket. Fylkene må lage planer for kvalifisering av innvandrere og sørge for et tilbud om karriereveiledning.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.