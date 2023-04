– Det er veldig stort. Og jeg er veldig takknemlig for den støtten som landsmøtet har vist meg. Det betyr veldig mye, sier Røse.

Nå vil hun bidra til å bygge et sterkt lag fram mot lokalvalget i høst.

Valgkomiteen hadde innstilt på Ida Lindtveit Røse (30) fra Oppegård i Viken som ny nestleder i KrF. Hun beskrives som et politisk talent, og hun var landets yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020.

Men bare få dager før landsmøtet varslet Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Lillesand i Agder at hun ville ta opp kampen om nestledervervet.

De to kandidatene har ulikt verdisyn på flere områder.

UTFORDRER: Jorunn Gleditsch Lossius (t.v.) utfordret Ida Lindtveit Røse om nestledervervet, men nådde ikke opp. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Nytt benkeforslag

Det var sentralstyremedlem Magne Suphellen fra Vestland som foreslo Lossius som nestleder i stedet for Røse.

Fra talerstolen la han vekt på ulikheten mellom de to i synet på abortloven.

– Her vil Ida Lindtveit Røse noe annet, hun vil i stedet akseptere loven. Det er feil veg å gå, det vil svekke KrF, sa Suphellen.

Da Lossius tapte kampvoteringen mot Røse, kom Supphellen med et nytt benkeforslag om at Lossius skal få en av de fem faste plassene i sentralstyret.

STILLER: Jorunn Gleditsch Lossius var klar til å bli KrFs nye nestleder, men tapte voteringen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Hun er ikke på lista som partiets valgkomité har presentert. Dette valget avgjøres i løpet av lørdagen.

Og det blir med all sannsynlighet konkurranse om plassen, blant annet fordi mange delegater er opptatt av geografisk spredning blant dem som skal sitte i sentralstyret.

Abort sentralt spørsmål

I forkant av nestledervalget var det antatt at det kunne bli en ny abortdebatt. Siden abortsaken var en av grunnene til at Jorunn G. Lossius ble foreslått som motkandidat til valgkomiteens innstilling.

Mens Ida Lindtveit Røse blir vurdert som liberal, omtales Jorunn Gleditsch Lossius som mer konservativ.

Røse vil opprettholde dagens abortlov, og sier ja til abort fram til uke 12. Lossius er like klar på at hun mener dagens lov bør skjerpes inn.

– Jeg er veldig tydelig på at abort alltid vil handle om to personer, og at barn i magen har et selvstendig menneskeverd og fortjener et sterkere rettsvern, sier Jorunn Gleditsch Lossius.

Men det ble lite debatt i denne runden. Det var bare noen få som tok ordet før valget ble gjennomført.

Ida Lindtveit Røse (30) vant kampvoteringen om å bli KrFs nye nestleder mot Jorunn G. Lossius. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Ser mot lokalvalget

Og den nyvalgte nestlederen vil ikke svare direkte på om Kristelig Folkeparti blir et mer moderne og liberalt parti med henne som den ene nestlederen.

– Jeg skal bidra til å styrke laget, og så skal partiet ta sine politiske avgjørelser.

Hun har tidligere sagt at hun ønsker å utvikle en ny politikk, styrke organisasjonen og sikre ny rekruttering for å få fart på KrF igjen.

Hun innrømmer at hun var spent før valget.

– Man er alltid nervøs før et valg. Og så er det noe med at et valg er heller ikke hele livet, så sånn sett var jeg trygg uavhengig av hva slags resultat som skulle komme, sier Ida Lindtveit Røse.

Bollestad gjenvalgt

Før nestledervalget ble Olaug Bollestad som ventet enstemmig gjenvalgt som leder av KrF for to år.

LEDELSE: Olaug Bollestad ble gjenvalgt som leder, Ida Lindtveit Røse vant kampen om å bli ny nestleder og Dag Inge Ulstein ble gjenvalgt som nestleder. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Bollestad (61) har ledet Kristelig Folkeparti siden januar 2019. Hun har sittet på Stortinget siden 2009 med unntak av årene som landbruksminister fra 2019 til 2021.

Dag Inge Ulstein ble gjenvalgt som partiets første nestleder.