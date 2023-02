Vil bli KrF-nestleder: Kritiserer intern krangling

– De siste årene har vi brukt mye tid på interne diskusjoner, spesielt rundt regjeringsdeltakelsen i 2018. Selv om vi har lagt det bak oss, må vi anerkjenne at det har preget partiet at vi ble så splittet som vi i realiteten ble, det var krevende, sier hun til NRK.

Tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse fra Oppegård i Viken ønsker nå bli ny nestleder i partiet. Det gjør også fylkesleder i Agder Jorunn Gleditsch-Lossius fra Lillesand.

Kampen mellom de to avgjøres på KrFs landsmøte til våren.

Røse legger ikke fingrene imellom når hun skal beskrive KrFs problemer:

– Det er krevende å være i regjering, inngå kompromisser og gå med på ting man ikke er helt enig i. Så har det vært lederskifter, som også har preget partiet.

PARTITOPP: Ida Lindtveit Røse har allerede lang fartstid som en av KrFs sentrale tillitsvalgte. Nå vil hun bli nestleder. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Litt for mye tid på å krangle internt og litt for lite på å snakke om politikk?

– Det har det vært, erkjenner Røse, og legger til:

– Så kan man si at det på mange måter var nødvendig. Og for all del: Et politisk parti består av folk med ulike meninger, så det skal være diskusjoner. Men så skal man kunne være i KrF, selv om man er uenig med flertallet i ulike saker.

I 2018 ville Knut Arild Hareide at KrF skulle samarbeide med rødgrønn side, men gikk av da han tapte retningsvalget.

Arvtageren Kjell Ingolf Ropstad gikk av rett før valget i 2021 etter avsløringer av pendlerboligrot.

Nå er det Olaug Bollestad som har ansvaret for å få KrF-skuta på rett kjøl igjen. Hun ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Røse.

Nede for telling

For første gang siden krigen forsvant KrF under sperregrensen i valget høsten 2021. Og der har partiet blitt liggende siden:

På NRKs rykende ferske meningsmåling, får partiet bare støtte fra 3,5 prosent av velgerne.

Partibarometer februar Hva ville du stemt om det var stortingsvalg? Sammenlignet med januar. Parti Oppslutning Endring 31,0% Høyre H +0,1 17,5% Arbeiderpartiet AP −1,9 14,5% Fremskrittspartiet FRP +2,6 8,8% Sosialistisk Venstreparti SV +0,4 6,0% Rødt R +0,6 5,4% Senterpartiet SP −0,5 4,9% Venstre V −0,2 4,0% Miljøpartiet De Grønne MDG 0 3,5% Kristelig Folkeparti KRF +0,9 4,3% Andre Andre −1,9 986 intervjuer gjort i perioden 25.1.23–31.1.23. Feilmarginer fra 1.1–3.5 pp. Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

– Vi er under sperregrensen, og det er ikke der vi skal ligge. Men i stedet for å bli demotivert av det, tror jeg de aller fleste har blitt motivert av det og har et ønske å brette opp ermene og ta partiet over sperregrensen, sier Røse.

– Jeg tenker KrF burde ha som langsiktig målsetting å komme et sted mellom 6 og 8 prosent eller høyere. Det er mitt mål.

Dyp misnøye

Sviktende meningsmålinger og et valg som gikk helt feil, er imidlertid ikke de eneste problemene KrF har slitt med. I fjor høst dokumenterte NRK gjennom flere artikler noen av de interne utfordringene:

– Vi må lytte til medlemmene våre og ta til oss de svarene vi får, sier Røse.

– Debatten rundt abort vil handle om hvorvidt retten til selvbestemt abort skal utvides til uke 18 eller senere. Her er KrFs tydelige standpunkt at vi er imot en utvidelse for å sikre dagens rettsvern for det ufødte liv, sier hun.

Hun peker på at det ikke er gitt hvor partier som Ap og Høyre lander i verdidebatter om surrogati, aktiv dødshjelp og rus.

– KrF kan ha avgjørende betydning for om dette skal bli lov. Derfor må KrFs være til stede, og at vi må kjempe for økt oppslutning og gjennomslag for å sikre menneskeverdet også fremover.

Tre kjerneområder

Nå vil Røse utvikle ny politikk, styrke organisasjonen og sikre ny rekruttering for å få fart på KrF igjen.

Hun trekker fram tre områder hvor hun mener KrF har en rolle å spille som et alternativ til både høyre- og venstresiden:

Familiepolitikken:

– Familier og barns oppvekst er det aller viktigste vi kan sikre som politikere. Da må vi styrke familiene, gi dem tid og fleksibilitet og mulighet til å være sammen og bestemme selv over sin egen hverdag.

Eldreomsorg:

– Det er en krise i eldreomsorgen. Folk forventer politikere som faktisk tar ansvar og ikke skyver det over på andre. KrF-erne er beredt til å ta det ansvaret i kommunene. Vi må sikre flere helsefagarbeidere og sykepleiere inn i yrket.

Næringspolitikk:

– Vi har en regjering på veldig kort tid har skapt kjempestor ustabilitet og usikkerhet for norske bedrifter og norske eiere. Det ønsker vi å gjøre noe med, for å sikre lokale arbeidsplasser og lokal verdiskapning.

NESTLEDERKAMP: Også Jorunn Gleditsch Lossius ønsker å bli en del av KrFs ledertrio. Foto: Jil Yngland / NTB

Nestlederkamp

Den ene plassen som nestleder i KrF ble ledig da Ingelin Noresjø fra Nordland i fjor trakk seg.

Nylig avklarte både Røse og Gleditsch Lossius at de ønsker å bli en del av KrFs ledertrio.

– Jeg vil fortsette å kjempe mot venstresidens iver etter overstyring av familie, trossamfunn og frivillige og ideelle aktører, sa Lossius til NRK.

– Samtidig ser jeg viktigheten av at KrF har en tydelig stemme i verdispørsmål. All kartlegging viser at nettopp det er svært viktig for KrFs medlemmer og velgere. Jeg tror jeg har det som trengs for å både ivareta tradisjonelle velgere og hente inn nye, sier hun.

KrFs landsmøte holdes 21.–23. april.