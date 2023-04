Lossius tar kampen om toppverv i KrF

Det vil i så fall skje på bekostning av valgkomiteens favoritt, nemlig Ida Lindtveit Røse.

Nå varsler nemlig sentralstyremedlem Magne Supphellen at han vil komme med benkeforslag på Lossius som ny nestleder på helgens landsmøte.

Og Lossius bekrefter nå overfor NRK at hun tar kampen om vervet på landsmøtet.

– Jeg er nok kanskje kjent for å ha en verdiprofil, på den måten at jeg tror at våre verdisaker er noe av gullet vårt, det er vår særegenhet, sier hun til NRK.

– Mange mener at dette også står om abortkampen. Hva sier du til det?

– Jeg vil si at jeg stiller meg til rådighet med alt jeg har av politisk engasjement, sier Lossius, og peker på bred politisk erfaring.

– Det er det jeg representerer og som tar meg inn i dette, som er et nestledervalg, ikke en abortkamp. Men samtidig skal ingen lure på hvor jeg står i det spørsmålet:

– Jeg er veldig tydelig på at abort alltid vil handle om to personer, og at barn i magen har et selvstendig menneskeverd og fortjener et sterkere rettsvern.

Internt i partiet blir Lossius oppfattet som en mer konservativ stemme i verdispørsmål, som abort, enn Røse.

– Forskjellen i synet på ufødt liv kunne knapt vært større mellom de to kandidatene som nå kjemper om nestlederjobben i Kristelig Folkeparti, skrev avisen Dagen på lederplass i vinter.

– Jeg syns det er kult at flere ønsker vervet som nestleder. Sammen skal vi løfte KrF mot kommunevalget. Jeg gleder meg til landsmøtet og nestledervalget, sier Ida Lindtveit Røse til NRK.

«VERDIMESSIG SÆRPREG»: Lossius sier KrFs medlemmer begrunner sitt valg med partiets verdisyn. Foto: Leif Dalen / NRK

– Abort enormt verdispørsmål

Magne Supphellen sier dette om hvorfor han vil ha Lossius inn i partiledelsen.

– Det er fordi hun har masse erfaring. Hun er en dyktig politiker. Og hun fikk halvparten av oppslutningen i høringsrunden før nominasjonskomiteen kom med sin innstilling, sier han til NRK.

KrF-toppen mener Lossius er opptatt av å ta vare på partiets «verdimessige særpreg».

– Det handler om å løfte den kristne kulturarven. Det handler om religionsfriheten. Det handler om friskolene. Og det handler om kampen for et større rettsvern for det ufødte livet.

Han mener helgens nestledervalg er et valg mellom to kandidater som vil fornye partiet på ulike måter.

– Men begge må forholde seg til det samme stortingsvalget og stortingsprogrammet. Når valget er tatt, vil partiet stå bak den som velges uansett. Men abort er jo et enormt verdispørsmål, sier Supphellen.

– Fra vårt ståsted er det viktig at vi tar vare på partilinjen. At vi jobber for å styrke rettsvernet for det ufødte livet. Det er veldig viktig at vi tar vare på det over tid. Og heller blir friskere og tydeligere enn mer liberale på det området.

Hvis Lossius skulle tape kampen om nestledervervet på landsmøtet, varsler Supphellen at han vil kjempe for å få henne inn i sentralstyret, «for å skape en større balanse».

FORSLAG: KrFs sentralstyremedlem Magne Supphellen vil heller ha Jorunn Gleditsch Lossius som ny nestleder enn Ida Lindtveit Røse. Foto: Synne Sørenes

Blankpusse verdiprofil

Lossius sier hun stiller som kandidat fordi hun opplever mye pågang og «nærmest en forventning om det».

– Jeg har vært motivert hele veien, og jeg brenner for partiet mitt og KrFs politikk, sier hun til NRK.

Lossius trekker fram barn, oppvekst, familie og troens naturlige plass i samfunnet som viktig for sitt politiske engasjement.

Samtidig understreker hun at «all kartlegging» viser at de som stemmer KrF og er medlemmer begrunner det med partiets verdiprofil.

– Det er vår særegenhet som parti, og i fortsettelsen ønsker jeg også at vi greier dette med verdiforankret fornyelse.

– Det har vært mye uro og bråk i ditt parti. Bidrar ikke du nå til en ny maktkamp i KrF?

– Jeg stiller meg bare til disposisjon, fordi jeg opplever at det er et ønske om det. Og så er det en gang sånn at høringsrunden var delt.

– Så jeg tenker det er bare fint og demokratisk å la et landsmøte få lov til å avgjøre dette.

Sterk utfordrer

6. mars ble Ida Lindtveit Røse fra Viken innstilt som andre nestleder, «basert på ønsket fra et flertall i valgkomiteen», ifølge en pressemelding.

Røse hadde da for lengst varslet at hun ønsker å bli ny nestleder i partiet. I et intervju med NRK i februar svarte hun dette på spørsmål om abortsaken.

– Vi må lytte til medlemmene våre og ta til oss de svarene vi får, sa hun.

– Debatten rundt abort vil handle om hvorvidt retten til selvbestemt abort skal utvides til uke 18 eller senere. Her er KrFs tydelige standpunkt at vi er imot en utvidelse for å sikre dagens rettsvern for det ufødte liv, sier hun.

Debatten om abort blusset opp igjen i partiet i fjor høst. Da varslet KrFU-leder Rasmus Bjuland at han vil gi opp motstanden mot dagens abortlov og heller kjempe mot utvidelse av dagens lov. KrFU sluttet deretter opp om Bjulands forslag og vedtok å frede dagens abortlov.

KrF-leder Olaug Vervik Bollestad og Dag Inge Ulstein ble i mars innstilt til å fortsette som henholdsvis leder og nestleder i partiet.