Lørdag løp 31-åringen som første dame over målstreken i Norseman etter 3 kilometer med svømming, 180 kilometer sykling og 42 km løping.

Aspesletten har bakgrunn som løper og har de siste årene satset på triatlon ved siden av fysioterapeutjobb. Hun mener også vi andre kan bli bedre trent hvis vi tar smarte valg.

TRENGER IKKE PRESSE SEG: Julie Aspesletten tror ikke det er noe poeng å presse seg mer på trening. Hun mener det handler mer om å gjennomføre øktene og frykter nordmenn tror trening skal være for hardt. Foto: Privat

– Trenger man å trene ekstremt for å delta på det? Nei jeg tenker ikke det, her er kontinuitet, variasjon, og spesifisitet viktig. Jeg har aldri blodsmak i munnen på trening, avslører hun.

Norseman-vinnerens beste treningstips

Selv har Aspesletten lagt ned utallige treningstimer de siste årene. 31-åringen tror både utrente og mosjonister har godt av å sette seg mål med treningen.

Her er hennes beste tips for å lykkes:

1. Gjør noe du liker

– Finn en aktivitet du trives med.

Aspesletten forteller at det som drev henne da hun startet å konkurrere var fremgang og delmål.

2. Sett deg mål

Det er det som driver oss. Mål, både de man drømmer om, og de litt mer kortsiktige gir motivasjon.

– For meg ble Norseman tidlig et mål der fremme fordi jeg trigges litt av det ekstreme. Aspesletten mener det å si målet sitt høyt kan være en motivasjonsfaktor.

3. Bygg treningen gradvis og sørg for kontinuitet

– Bygg treningen gradvis med utgangspunkt i deg selv. Få kontinuiteten. og gjør trening sammen med andre.

4. Ikke sammenlikne deg med andre

Her gjelder det å være tålmodig og ikke tenke at man skal klare det samme som alle andre. Aspesletten gikk selv på en smell da hun i starten knapt kunne svømme 25 meter crawl sammenhengende og sammenliknet seg med dem som svømte 2000–3000 meter og trente betydelig mer.

– Da var jeg misfornøyd etter hver eneste økt, i stedet for å kjenne på både mestringen og fremgangen jeg egentlig gjorde ut fra mitt nivå, forteller 31-åringen.

5. Utnytt hverdagen

– Mitt beste tips er dette med å utnytte hverdagen.

Aspesletten forslår å bruke å bruke transport til jobb som en mulighet til å få inn en fin treningsøkt. Selv hadde hun ca. 20 kilometer til sin forrige jobb og brukte strekningen til fine sykkelturer før og etter jobb.

MÅL: Triatleten har hatt Norseman som mål i flere år. Hun tror ikke det er et realistisk treningsmål for alle, men mener det er gjennomførbart for dem som vil og som setter seg det som mål. Foto: Marius Nordby / Nxtri

Anbefaler hverdagsaktivitet

Fysioterapeut, forfatter og treningsprofil Jill Jahrmann er enig med Norseman-vinneren. Hun mener hovedmålsettingen er å skape en fast vane.

– Det vanskelige er ikke å sette i gang, men å fortsette, sier Jahrmann.

MOTIVASJON: Jill Jahrmann sier at man må forvente at ikke motivasjonen alltid er på topp. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Hun forteller at de aller fleste på et punkt vil slite med motivasjonen og det da er viktig at man bestemmer seg for faste ting man skal gjennomføre, at tiltakene er gjennomførbare og at du ber om bistand.

– Be gjerne om hjelp til å gjennomføre når lysten dropper. Ikke om lysten dropper, men når.

NRK forklarer Jill Jahrmanns tips til hverdagstrening- og aktivtetet Bla videre Gå/sykle/løpe til eller fra jobb på faste dager Sett av tid, og sørg for at praktiske ting som håndkle, såpe, sminke er tilgjengelig om du velger å svette litt på vei til jobb. – Selv er jeg tilhenger av å løpe hjem fra jobb en gang eller to i uken, så slipper jeg annen planlegging enn å ta med treningstøy på jobb den dagen. God effekt og enkelt å gjennomføre. Dessuten ville du brukt tid på transport i alle fall, sier Jahrmann. Gå av buss/trikk/t-bane en stasjon eller to før ditt egentlige stopp på vei til eller fra jobb – Gå effektivt med lange steg. Om du kommer opp i 10 minutters varighet eller mer gir det god effekt på helsen, tipser Jahrmann. Ta trappene - alltid Effekten avhenger av hvor mange trapper det ser snakk om, men det er sant at alt virker. Gå gjerne effektivt slik at du kjenner at du blir litt tungpustet. Før-lunsj-øvelser – Dette er innført på mange arbeidsplasser. Kjøp inn noen treningsstrikker og en liten høyttaler, bruk en enkel intervall-app og en fin Spotify-liste, og gjennomfør en 10 minutters øvelsesrunde (30 sek øvelse, 10 sek bytte til neste) før lunsj. Øvelsesbanker finnes det massevis av på nett. 12 treningsøvelser du kan gjøre hjemme Forrige kort Neste kort

Brenner for folkehelse

Norseman-vinneren sier hun aldri har angret på en økt hun har gjort og mener det er viktig å skape mestringsfølelse ved å sette realistiske mål.

Aspesletten brenner for folkehelse og fra høstens skal hun studere faget.

– Dette er noe jeg brenner for og har lyst til å jobbe med. Nå skal jeg ta en master i folkehelse på Ås.

Neste treningsmål har hun allerede satt: Konkurranser i utlandet.