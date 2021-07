24-åringen har vært forsøkskanin for et forskningsprosjekt siden 2015. HiNN-forskerne fant ut at trening under høye temperaturer øker kroppens evne til å frakte oksygen rundt til musklene.

I 2019 var konklusjonen fra idrettsforskerne krystallklar:

– Denne type trening i fem uker gir samme tilpasning til hemoglobinmasse som et fire ukers kontinuerlig opphold på rundt 3000 meter over havet, sa professor Bent Rønnestad til NRK.

SVETT: Svetten renner når Hægstad sykler pakka inn i flere lag med klær. Foto: Arne Sørenes / NRK

Erik Hægstad er klar på at samarbeidet med forskerne fra Høgskolen i Innlandet har gitt han et fortrinn i satsinga mot OL-rittet:

– Det er ikke alle som har det teamet i ryggen som det jeg har.

For effekten man får av høydetrening og varmekammer får Erik nå hjemme i sin egen stue.

Etterligner Tokyo

Et lag med ull, en tett drakt med hette, plastpose over skoa, lue, to buffer og dunjakke ytterst. Bekledningen har blitt en fast del av Eriks treningsrutine.

FEBER: Erik Hægstad jobber hardt for å få opp kroppstemperaturen under trening. Det øker produksjonen av røde blodlegemer i blodet, noe som tilsvarer effekten man får med høydetrening. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg kler på meg mye. Det er ganske ubehagelig, sier syklisten.

På slutten av en treningsøkt har han gjerne en kroppstemperatur på 39 grader celsius.

Det bidrar altså til å økt hemoglobinnivået i blodet. Enkelt sagt betyr det økt utholdenhet.

I tillegg kommer erfaringen med å yte i varmen godt med i Tokyos fuktige sommerklima.

STORT TEAM: Teamet til Erik Hægstad består av både trenere og forskere. Men på grunn av begrensninger får han bare ta med seg én til Tokyo. Foto: Åsmund Grini / NRK

Tett samarbeid

Erik titter bort på Bent Rønnestad, professor i helse- og treningsfysiologi, som syklisten har jobbet tett sammen med de siste årene. Ingen av dem vil innrømme hvem som tjener mest på samarbeidet.

HARDØKT: Tre lag med treningstøy er et minimum når Erik Hægstad jobber med å få opp kroppstemperaturen hjemme i stua. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg håper det er 50/50, sier Rønnestad.

Forskeren mener Erik Hægstad selv har æren for å stå på startstreken førstkommende mandag som den første mannlige terrengsyklisten på over 20 år som deltar i et OL.

– Han har jobbet knallhardt for å komme dit han er i dag.

Forskningen kommer flere til gode

Når forskninga blir publisert kommer den hele idrettsverdenen til gode. Inntil da har Hægstad og teamet tilgang på resultatene før alle andre.

FORSKNING: Forskningen til Bent Rønnestad blir stadig vekk referert til internasjonalt. Foto: Åsmund Grini / NRK

Men det er ikke alltid trening og forskning går hånd i hånd. For at dataene skal være gode nok, må treninga skje innenfor faste rammer.

– Da er det viktig å designe prosjektene slik at utøveren slipper å gå på akkord med sine egne treningsrutiner, sier Rønnestad.

– Og ta det forskerne sier med en liten klype salt, sier Hægstad og ler.

– Det ser veldig lett ut når han gjør det, sier Rønnestad i det Erik slipper seg ned en bergknaus på sykkelen sin. Video: Åsmund Grini

Syklisten føler seg klar til rittet på mandag, men til tross for forskerhjelpa tør han ikke å håpe på medalje.

– Hvis alt klaffer og jeg har en bra dag, kan jeg håpe på topp ti.