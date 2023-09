Read the english version here.

«Troll» har over 100 millionar avspelingar sidan premieren, ifølgje Netflix.

Den norske filmen er den mest sette ikkje-engelskspråklege filmen på strøymetenesta nokosinne.

For regissør Roar Uthaug har responsen vore overveldande.

No skal han ta historia vidare i «Troll 2».

Eit stort eventyr i norsk skala

– Det som er veldig gøy å sjå er at vi kan lage ein liten, i internasjonal samanheng, norsk film, som kan nå ut så breitt.

Regissør Roar Uthaug avsløre at han skal til nye stader i Noreg for å spele inn ein oppfølgjar av Netflix-suksessen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det var ikkje gitt at «Troll 2» skulle bli ein realitet før Netflix gav grønt lys, men:

– Eg trur vi alle hadde det veldig gøy med å lage den første filmen, og alle ville halde fram med det eventyret.

Saman med manusforfattar Espen Aukan frå den første filmen, jobbar dei no tett saman på historia vidare.

– Eg kan ikkje gi bort for mykje, men det kjem til å vere basert på både norsk folklore og eventyr, og også norsk historie, seier Uthaug.

No er han og teamet bak i gang med å sjå på casting og innspelingsstader.

I den første filmen fekk vi mellom anna sjå Dovrefjell, Hunderfossen og Oslo sentrum i ruinar.

– Eg har ikkje lyst til å avsløre for mykje endå, men vi skal nok nokre andre stader i landet òg.

Fascinert av oppfølgjarar

Filmhistoria er fylt med oppfølgjarar, både suksessar og store fall.

– Nokre av dei største favorittfilmane mine er oppfølgjarar, seier Uthaug.

Han nemner titlar som «Terminator 2» og «Aliens», som begge er filmar kjent for å ha overgått originalfilmane sine. Derfor er han godt fornøgd med å halde fram eventyret til «Troll».

Ein actionfylt scene frå den første filmen. Foto: Jallo Faber / Netflix © 2022

Ideen til ein oppfølgjar kom allereie medan den første filmen låg på klipperommet. I rulleteksten blir det hinta til at noko nytt er på veg, i ei lita scene frå Dovrefjell.

Men ifølgje Uthaug var ikkje det nødvendigvis eit hint til film nummer to.

– Det høyrer på ein måte litt til sjangeren å hinte at det kjem litt meir.

Oppfølgjaren har alt vore etterspurd i fleire internasjonale filmmagasin. Ein falsk trailer har også dukka opp på nett for fleire månader sidan.

Kontroversen rundt Amanda

Ei av dei store sakene mot slutten av sommaren, var at filmen «Troll», trass millionar av sjåarar, aldri vart nominert til bransjeprisen Amanda.

Det er fordi komiteen krev at filmane har vore vist på kino, medan Uthaugs film gjekk rett til ei strøymeteneste.

Han kallar det gammaldags.

– Eg tykkjer det er trist for dei som har jobba hardt både framme og bak kamera. Det at dei ikkje får den same anerkjenninga som dei som gjer den same jobben på ein kinofilm er synd.

Uthaug tykkjer det er synd at strøymefilmar ikkje kan bli nominert. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Også oppfølgjaren skal etter planen rett ut på Netflix.

Tonje Hardersen, leiar av Amandakomiteen stadfestar overfor NRK at dei diskuterer moglege endringar til prisen.

Eit av punkta som blir vurdert er å innføre ein eigen kategori for strøymefilmar.

– Får vi sjå eit nytt troll, fleire troll ...?

Uthaug er ordknapp og vil røpe få detaljar på kvar oppfølgjaren tek historia vidare.

Men samansverjinga frå den første filmen, der mellom anna deler av staten og kongehuset har halde eksistensen til trolla skjult frå allmenta, kan dukke opp igjen.

Det har kanskje ikkje vore mykje diskusjon om troll si eksistens, men at dei har vore sentrale i norske eventyr er sikkert. Foto: Netflix

Uthaug fortel at han også har fått e-postar av personar som trur det ein gong vandra kjempar ute i norsk natur. Kjempar som no har vorte til stein.

– Dei har takka meg for at nokon endeleg fortel sanninga, seier han lattermildt.

Uthaug kan berre røpe ein liten detalj:

– Det einaste eg kan er vel å sitere ein karakter i den første filmen: «Det er nokon som alltid har visst.»

Fra pressemeldingen til Netflix Ekspander/minimer faktaboks Netflix bekrefter oppfølger til «Troll» og Roar Uthaug kommer tilbake med et nytt episk trolleventyr.

«Troll 2» skal gjenforene det kreative teamet bak den første filmen, internasjonalt anerkjente regissør Roar Uthaug, manusforfatter Espen Aukan og produsentene Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud på Motion Blur.

Produksjonen av oppfølgeren starter i 2024.

