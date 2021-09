Spiller hovedrollen i Netflix-giganten «Troll»: – Håper å bli «Big in Japan»

– Nå kommer krøllene jeg ikke visste at jeg hadde.

Skuespiller Ine Marie Wilmann sitter i en sminkestol i en buss på et skytefelt ved Rena i Innlandet.

Under neglene har hun det som ser ut som jord, og hendene hennes er malt skitne.

NRK har som eneste medium vært på settet til den nye filmen «Troll», som ved hjelp av strømmegiganten Netflix skal bli den første virkelig store norske monsterfilmen.

Wilmann, som er kjent for blant annet NRK-serien «Exit», skal spille hovedrollen som Nora. En grepa dame, som blir henta inn til et topphemmelig prosjekt og kasta inn i et spennende eventyr.

– Det er veldig gøy. Det er ikke noe pent og pyntelig eventyr. Vi begynner med mørke og mystiske krefter som vekkes til live, også får vi se hvordan jakten blir, sier hun.

HOVEDROLLEN: Ine Marie Wilmann har hovedrollen som Nora, ei kvinne som møter et troll som har våknet til liv etter over tusen år i fangenskap. Foto: Arne Sørenes / NRK

Håper på norsk suksess

«Troll» bygger på norske myter og eventyr, og vil bli vist i 190 land. Filmen blir altså tilgjengelig over hele verden i 2022.

Denne uka spilles det inn nattopptak i skytefeltet øst for Rena.

Wilmann sier hun må være forsiktige med å røpe detaljene, men forteller at filmen leker med den tradisjonelle eventyrfortellingen.

– Man kan si at det er en blanding mellom folkeeventyret og Hollywood-eventyret.

Selv synes hun det er stas at monsterfilmen blir spilt inn i lille Norge.

– Vi lager en kjempestor produksjon, men vi er fortsatt midt i fjellområdene og må tisse bak en buss.

Wilmann håper filmen blir verdenskjent, men aner ikke hva hun kan forvente.

– Vi håper å bli «Big in Japan». En ting er her hjemme i Norge, men plutselig har serier enorme fanskarer i Brasil, så man vet ikke hvordan det lander. Men nettopp derfor er det kult at denne gjøres med norsk avtrykk.

– Men det blir sikkert dubba, ler hun.

– En guttedrøm

Regissør Roar Uthaug er kjent for filmer som Fritt Vilt, Bølgen og Tomb Raider. Han har hatt ideen til «Troll» i over 20 år.

Uthaug sier de har satt i gang et gigantprosjekt, som han tror ingen har sett maken til i norsk film tidligere.

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Jeg koser meg. Dette skal bli en storslått norsk action-eventyr-film om noe som våkner i Dovrefjell, og som setter landet i fare, sier han.

Torsdag har de rigget opp til en større scene på Rena, der ordet «action» står i fokus.

– Vi har fått noen veldig flinke spesialeffekt-folk fra Danmark opp for å lage store eksplosjoner, røper han.

BREDT PUBLIKUM: – Det som er gøy med å ha med Netflix er at filmen kommer ut i 190 land på samme dag, og at vi får spredt de norske trollene ut over hele verden, sier Roar Uthaug. Foto: Netflix

Filminnspillingen har vart i tre uker. De har blant annet filmet i Lom og på Hunderfossen Familiepark i Lillehammer. Fredag er siste dag på Rena. Da går ferden videre til Oslo.

– Så langt går det veldig bra. Vi har fått masse flott norsk natur i filmen, og mange fine scener i boks, sier Uthaug.

Han er også fornøyd med Wilmann i hovedrollen.

– Ine har jeg hatt lyst til å jobbe med veldig lenge. Det er utrolig gøy at vi har fått til dette. Hun tilfører mye menneskelighet og energi til filmen, sier han.

– En fantastisk gave for oss skuespillere

Også skuespiller Gard Bjørnstjerne Eidsvold, kjent fra blant annet filmen «En ganske snill mann», «Doktor proktors prompepulver» og «Jakten på julestjernen», er med i den nye storsatsingen.

Han spiller en mann ved navn Tobias, som i mange år har forsket på det underlige norske mytiske. Han har bodd lenge for seg selv, og har mange rare holdninger og tanker, ifølge Eidsvold.

– Det er en deilig karakter å dykke inn i. Han har et godt forhold til dette mytiske. Han har en form for hang etter å forske på norske folkeeventyr og myter. Så får han vel på en eller annen måte litt rett.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Eidsvold sier det er et eventyr å være med på filmen.

– Dette er en fantastisk gave for oss skuespillere. For en skuespiller er det selvfølgelig gøy å bli spredt utover alle vinder - om det blir bra da, og det skal det jo selvfølgelig bli, sier han.

Også Kim S. Falck-Jørgensen kjent fra blant annet «Fritt Vilt», «Kill Buljo» og «Bare Bea» er med i filmen. Han skal spille politisk rådgiver for statsministeren, og er med «Nora» for å passe på henne.

– Fordi vi er så mye ute i naturen, så føler jeg meg som en fisk på land, sier han om karakteren sin

Mads Sjøgård Pettersen, kjent fra «Den 12. mann», «Nobel» og «Kampen om tungtvannet» spiller offiseren som leder an i kampen mot trollet.

Et stort løft for norsk filmproduksjon

Audun Engelstad er filmviter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han forteller at Norge faktisk var et av pionerlandene til Netflix gjennom serien Lilyhammer.

– Norge og Norden kjennetegnes ved at vi har godt utbygd bredbånd, kjøpekraftig publikum og sterk konkurranse på strømmetjenester. Så det å være en ledende aktør i det markedet er veldig viktig for Netflix, sier han.

Han forteller også at en slik film som «Troll» kan være positivt for turistnæringen, men at det forutsetter at filmen gjør det bra i andre land.

– For norsk filmproduksjon er dette ansett som et ganske stort løft. Det at Netflix er inne såpass tungt i norske produksjoner er med på å tilby veldig etterlengtet kapital, og ikke minst også en profesjonell tilnærming til produksjon, sier han.

For Ine Marie Wilmann sin del håper hun at filmen blir like morsom å se på, som den er å spille inn.

– Det tror jeg. Det blir spennende, sier hun.