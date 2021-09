Emmy-utdelingen: «The Crown» beste dramaserie

Stjernene var igjen tilbake på den røde løperen da den engelskspråklige Tv-verdenens fineste prisfest, den 73. Emmy-utdelingen, gikk av stabelen natt til mandag. I år i fysisk format, utendørs og med publikum.

Skuespiller Cedric the Entertainer var vert på kveldens utdeling. Foto: Rich Fury / AFP

Vert for søndagens prisutdeling var skuespiller Cedric the Entertainer.

Kveldens vinner

Netflix-serien «The Crown» ble kveldens store vinner. Serien ble kåret til vinner i den prestisjefylte kategorien, beste dramaserie.

I tillegg fikk serien fire andre priser i kategorien. Skuespiller Olivia Colman fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie. Hun portretterer dronning Elizabeth II i serien om det britiske kongehuset.

Josh O'Connor sikret seg prisen for beste mannlige hovedrolle for sin rolle som prins Charles.

Josh O'Conner vant prisen for beste mannlige hovedrolle i dramaserien The Crown Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

– Å lage «The Crown» har vært de mest givende to årene av mitt liv, sa O'Connor i takketalen.

Gillian Anderson og Tobias Menzies vant prisene for beste kvinnelige og mannlige birolle i en dramaserie. «The Crown» fikk også Emmy-prisen for beste manus og regi.

Beste komiserie

Serien «Ted Lasso» fikk Emmy for beste komiserie. Justin Sudeikis, som også er produsent for serien, vant prisen for beste mannlige hovedrolle.

Jason Sudeikis vant Emmy for Ted Lasso Foto: AP

Serien handler om en mislykket Premier League-klubb og lagets ultraamerikanske trener. Den er blitt enormt populær i pandemiåret. Hannah Waddingham og Brett Goldstein vant prisene for beste mannlige og kvinnelige birolle i serien.

«Ted Lasso» var nominert i til sammen 13 kategorier.

Prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie gikk til Jean Smart i serien «Hacks».

Jean Smart vant Emmy for beste hovedrolle i komiserien «Hacks". Foto: Vince Bucci / AP

Hun fikk stående applaus og begynte sin takketale med å minnes sin avdøde ektemann, skuespilleren Richard Gilliland, som døde for seks måneder siden.

– Jeg hadde ikke vært her uten ham og hans vilje til å sette min karriere først, sa Smart, som også hyllet sine to barn for å være «modige individer».

Hyllet kollega

Skuespiller Kerry Marisa Washington, som skulle dele ut prisen for beste birolle i dramaserie, hyllet sin kollega Michael K. Williams som døde for kort tid siden. Han hadde rollen som Omar Little i HBO serien «The Wire».

– Jeg vil bruke et øyeblikk til å hylle en Michael K. Williams. Han var en strålende talentfull skuespiller, et sjenerøst menneske som døde altfor tidlig. Din fortreffelighet og kunst vil bestå, sa Washington.

HYLLET: Skuespiller Michael K. Williams døde tidligere denne måneden Foto: RODRIGO VARELA / AFP

Nominasjoner

Beste dramaserie:

«The Boys»

«Bridgerton»

VINNER: «The Crown»

«The Handmaid’s Tale»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Pose»

«This Is Us»

Beste miniserie:

«I May Destroy You»

«Mare Of Easttown»

VINNER: «The Queen's Gambit»

«The Underground Railroad»

«WandaVision»

Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie:

VINNER: Olivia Colman i «The Crown»

Emma Corrin i «The Crown»

Elisabeth Moss i «The Handmaid's Tale»

Mj Rodriguez i «Pose»

Jurnee Smollett i «Lovecraft Country»

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie:

Sterling K Brown i «This Is Us»

Jonathan Majors i «Lovecraft Country»

VINNER: Josh O'Connor i «The Crown»

Regé-Jean Page i «Bridgerton»

Billy Porter i «Pose»

Matthew Rhys i «Perry Mason»

Beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie:

Aidy Bryant i «Shrill»

Kaley Cuoco i «The Flight Attendant»

Allison Janney i «Mom»

Tracee Ellis Ross i «Black-ish»

VINNER: Jean Smart i «Hacks»

Beste mannlige hovedrolle i en komiserie:

Anthony Anderson i «Black-ish»

Michael Douglas i «The Kominsky Method»

William H Macy i «Shameless»

VINNER: Jason Sudeikis i «Ted Lasso»

Kenan Thompson i «Kenan»

NBC News har de fulle listene. De finner du her.