Hva om Rey aldri forlot hjemplaneten Jakku i «Star Wars: The Force Awakens»?

Tanken på denne alternative historien nektet å slippe taket hos spillskaperne Daniel Fineberg og Gregorios Kythreotis. Fra et hageskjul i London startet de arbeidet med det henrivende, blendende vakre og zen-aktige spillet «Sable».

Det er et spill om å bli voksen og finne ut hvor man hører hjemme. En dannelsesreise blottet for skyting, slåssing og konflikt, og hvor mye av opplevelsen handler om ettertenksom utforsking.

Kanskje Sable skal bli en maskinist? Eller en skraphandler? En som hjelper og underholder andre? En fjellklatrer? Eller en jeger?

Du tar oppdrag for figurer som er dette, og flere andre, og får en gradvis bedre forståelse av hva man som spiller liker best å gjøre i denne verdenen. Til slutt må du ta et valg for hovedpersonens fremtid.

STORSLAGENT: Den enorme verdenen i «Sable» består av mye vakker ødemark, men den er også krydret med noen storslagne vistaer. STORBY: Det er mye ødelandskap og små bosteder i «Sable». Men du kan også besøke en travel storby. HANDEL: Pengene du tjener og finner i «Sable» kan brukes til å kjøpe oppgraderinger av kjøretøyet ditt, nye klær og farger til klærne.

Positiv eller skeptisk?

Jeg elsker at valgene man kan ta i dialog med andre reflekterer forskjellige personligheter. Du kan velge å være positiv og eventyrlysten, forsiktig og skeptisk, eller litt konfronterende og selvsikker.

Her mistenker jeg at mange vil legge igjen mye av sin egen personlighet. Jeg gjorde i alle fall det. Selv om dette ikke påvirker spillopplevelsen utover nyanser i personligheten man tillegger Sable.

De aller sterkeste øyeblikkene i dette spillet er å oppleve når Sable kommer til et helt nytt område. Fargepaletten, den fantastiske musikken til Japanese Breakfast og lydbildet til den norske lyd-superstjernen Martin Kvale endrer seg.

Du skimter rester fra en eldgammel, teknologisk avansert sivilisasjon i det fjerne. Luftballongen til en av spillets kartografer på en fjelltopp. Konturene av et bosted du kan besøke.

FULL FRIHET: Sable har vokst opp i en lukket dal sammen med klanen sin. Nå er hun en «glider» – et rituale som blant annet gir henne svevekjøretøyet (og vennen) Simoon, samt full frihet til å reise ut i den store verden. HJEMPLANET: «Sable» er delvis inspirert av Rey og planeten Jakku i «Star Wars: The Force Awakens». KLATRING: Mye av utforskingen i «Sable» går på god, gammeldags orientering. AVSLAPPENDE: De små bostedene i «Sable» er vakre og avslappende, og du kan også handle med diverse kjøpmenn her.

Magisk boble

Ingen forstyrrende ikoner tar opp plass på skjermen, du har en egen knapp som ikke gjør annet enn at Sable setter seg ned for å slappe av og du kan sveve gjennom luften i en magisk, langsom boble.

For her er reisen inn i et vakkert, fremmed univers det viktigste. Man inviteres til å stanse opp, sette seg ned og bare la opplevelsene synke inn.

Her skapes rom til refleksjon. Sables reise for å finne sin plass i livet er gjenkjennelig, både fra egne opplevelser i overgangen til voksenlivet og fra mer generelle reiser fra det trygge og etablerte til det nye og ukjente. Det blir en slags dialog mellom Sable og spilleren.

«Sable» er også kruttsterkt når man graver seg ned i historien til planeten. Den herlige følelsen man får av å utforske krasjlandede romskip. Den sitrende spenningen når man får vite mer om dem som en gang styrte disse romskipene.

Her ligger det en veldig spennende sci-fi-historie i bakgrunnen. Den presenteres helt uten fanfare og eksplosiv dramaturgi. Men innholdet i den er intenst pirrende.

SVEVENDE: Som en del av Sables voksen-rituale, får hun også kraften til å sveve i luften i en magisk boble. EKSTREMT NYTTIG: Chum-egg kan byttes i økt utholdenhet – ekstremt nyttig for å kunne klatre høyere. VALG AV YRKE: Kanskje Sable skal bli en maskinist? Det spørsmålet kan hun utforske ved å gjøre oppdrag for spillets mange profesjonelle maskinister. MYSTISK: Hvor kommer den avanserte teknologien Sable bruker fra? Det er et mysterium du kan grave deg ned i mens du utforsker.

Hypnotisk vellykket

De tynne, sorte strekene og den matte fargepaletten er åpenbart (og uttalt) inspirert av den belgiske tegneseriekunstneren Jean Giraud, bedre kjent under psevdonymet Moebius. Animasjonene og karakterdesignet er respektfulle nikk til Studio Ghibli.

Det er absolutt ingen selvfølge at denne kombinasjonen kan fungere i spill, men det gjør det virkelig. «Sable» ligner ikke på noe annet jeg har spilt. Streken og fargebruken i dette spillet er hypnotisk vellykket.

I bakgrunnen lurer også referanser og elementer fra Nintendo-serien «The Legend of Zelda». Det vesle indie-studioet Shedworks har her formulert sitt eget svar på det 35 år gamle spørsmålet:

Hvorfor i all verden kan man ikke spille som Zelda i «The Legend of Zelda»-spillene?

Sable er ikke en prinsesse. Ikke skal hun redde verden heller. Men hun føles som en relevant og selvsagt spillhelt i 2021. Et ikon for en ny tid. En moderne Zelda.

Nedtonet prakt

Det må sies at den versjonen av spillet jeg testet rett før lansering hadde noen tekniske problemer jeg håper (og tror) blir fikset. Når jeg har endt opp med å ikke trekke for disse tekniske feilene, sier det alt om hvor imponerende «Sable» er når alt fungerer som det skal.

Ekstra imponerende blir det selvsagt når man tenker på at man kunne fått plass til hele teamet bak «Sable» i en stasjonsvogn. Jeg klarer allikevel ikke helt å fri meg for tanken om hva det ville betydd for «Sable» om teamet bak var større. Men at jeg ønsker mer er også spillets eneste, bitte lille svakhet.

For Shedworks klarer nesten, men ikke helt, å parre sine ambisjoner med innhold. Oppdragene blir litt for like hverandre, og i noen tilfeller litt for standard og gjenkjennelige fra veldig mange andre spill.

Men det er tross alt reisen som er målet i «Sable». Og dette er en av de vakreste og flotteste reisene jeg har gjort i noe spill, noen gang.

«Sable» er en storslagen spillopplevelse som imponerer voldsomt i all sin nedtonede prakt.

Heisann! Jeg er frilanser og skriver om spill for NRK. Til daglig jobber jeg i Level Up Norge gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS. Om du vil lese mer om spill kan jeg anbefale mine anmeldelser av de knallgode spillene «Returnal» og «It Takes Two».

NRK anmelder Foto: SHEDWORKS/RAW FURY Ekspandér faktaboks Tittel: «Sable»

«Sable» Sjanger: Eventyr/utforsking

Eventyr/utforsking Alder: 7+

7+ Utvikler: Shedworks

Shedworks Utgiver: Raw Fury

Raw Fury Dato: 23. september 2021

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesing: