Det var kø utenfor teststasjonen i dag. På få dager har smittetrykket eksplodert i kommunen med litt under 8000 innbyggere.

Smitten har spredt seg til arbeidsplasser, i familier og på skolen. Rakel Lillebråten (15) var en av dem som testa seg tirsdag.

MANGE TESTER SEG: Rakel Lillebråten (Til venstre) dro for å teste seg sammen med mor og lillesøster. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Jeg har følt meg litt snufsete i det siste og det er flere som er smitta på trinnet mitt, sier hun.

Ut fra innbyggertallet er smittetrykket i den vesle kommunen nå på nivå med Oslo og Viken.

– Situasjonen er alvorlig når det er såpass mange smitta, og det er stor fare for at flere blir smittet, sier ordfører Knut Hvithammer.

Kommuneoverlege Arne Skogholt mistenker et utbrudd av den smittsomme omikronvarianten. Det er ikke bekrefta, men kommunen går ut fra at det er tilfellet.

Så langt er det 29 bekreftede tilfeller av omikronvarianten i Norge. De fleste tilfellene er i Oslo.

Flere legges inn på sykehus med koronasmitte. Situasjonen er alvorlig, mener FHI.

Smitteutbrudd etter julebord

Smitteutbruddet kom etter et julebord hos chipsprodusenten Maarud, som holder til i Sør-Odal.

Over 50 personer har fått påvist smitte etter festen. Både ansatte, familie til ansatte samt personer som serverte og underholdt på julebordet er smittet.

FESTLOKALE: Julebordet ble holdt i dette lokalet hos Maarud Gaard Opplevelser. Tre ansatte fikk påvist smitte etter festen. Foto: Knut Øyvind Hagen / nrk

Julebordet ble arrangert 27. november. På det tidspunktet var det ingen begrensninger knytta til sosiale sammenkomster og arrangementer.

– Alle ansatte tok likevel en hurtigtest før julebordet, sier pressekontakt i Maarud Cathrine Moksnes.

Likevel ble mange smittet og Moksnes kan ikke utelukke nye smittetilfeller.

– Det er mye smitte i samfunnet generelt. Vi kan ikke si at smitteutbruddet er over. Men vi har testet alle etter råd fra kommuneoverlegene og fortsetter å teste, sier hun.

Antallet smittede har mer enn doblet seg siden fredag, da smitteutbruddet ble kjent. Kommuneoverlege forventer at smittetallet fortsette å stige de kommende dagene.

– Vi blir hele tiden påminnet at pandemien ikke er over, sier ordfører Knut Hvithammer.

Utelukker ikke nye strenge tiltak

Det var deltagere fra flere kommuner på julebordet. Noen kom fra Oslo mens de fleste er bosatt i Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger.

Ordføreren i Sør-Odal frykter konsekvensene om smitten fortsetter å spre seg.

– Jeg er bekymret for at vi kan få et høyt sykefravær og at det kan gå utover tjenestene våre, sier han.

Helsetjenesten i kommunen er allerede under et hardt press. Det gjør det utfordrende å drive smittesporing og vaksinering, sier ordføreren.

Regjeringen legger frem nye nasjonale smitteverntiltak i kveld. Noen vil ha strengere tiltak, andre sier vi må «lære oss å leve med» viruset.

Ber innbyggerne holde avstand og ta vaksine

De siste dagene er det påvist smitte på flere arbeidsplasser i kommunen. Deriblant Glommasvingen skole og Glommatunet omsorgssenter.

Det er innført besøksstopp på omsorgssenteret.

Smitteverntiltakene i Sør-Odal er skjerpa siden fredag. Da innførte regjeringen regionale tiltak i Oslo og kommunene rundt, for å begrense spredningen av den nye omikron-varianten.

Ordføreren sier det kan bli nødvendig å innføre strengere tiltak lokalt, om smittespredningen fortsetter.

– Min oppfordring til innbyggerne nå er å være forsiktige, holde avstand, begrense nærkontakter. Og vaksiner deg hvis du ikke har gjort det, sier Hvithammer.