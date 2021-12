Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pressekonferansen i Marmorhallen starter klokken 16, skriver regjeringen i en pressemelding.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg skal også være tilstede.

Noe senere varslet byrådsleder Raymond Johansen at han vil holde sin egen pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo 17.30.

Torsdag morgen sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK at det skal være høy terskel for å innføre nye nasjonale tiltak i hjemmene til folk.

– Men når vi for eksempel sier at du ikke bør håndhilse og kanskje ikke bør klemme, så får jo det litt betydning for private forhold, med nærkontakt. Men vi er ikke på det nivået at vi skal inn i hjemmene til folk, sier Støre til NRK.

Høyre-leder Erna Solberg har kritisert regjeringens koronastrategi for å være utilstrekkelig. I Politisk kvarter torsdag forklarte hun at hun mener at nasjonale tiltak tidlig i smitteoppblomstringen bekjemper smitte bedre.

Samtidig har flere tatt til orde for regionale tiltak. Statsforvalteren i Vestland forbereder nå en regional koronaforskrift, etter påvist omikronsmitte i Øygarden kommune.

12.30 møter også Viken-kommunene og Oslo helseministeren Ingrid Kjerkol (Ap) for å diskutere regionale tiltak, ifølge VG.

Stigende smitte

Smittetrenden i Norge er fortsatt stigende, med et snitt på 2889 registrerte smittede de siste sju dagene. Siden midten av november har antallet innlagte koronapasienter vært over 200, noe som er på nivå med april.

Samtidig er det påvist minst fire bekreftede tilfeller av den nye virusvarianten omikron her til lands. Det antas også at 50-60 personer på et julebord i Oslo også kan være smittet med omikron. Varianten antas å være mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner, men det er fortsatt ukjent om den gir høyere fare for sykehusinnleggelse.

For to dager siden la Støre fram regjeringens nye koronastrategi. Planen er å ha kontroll på smitten i vinter, uten at man tror viruset blir helt borte. Innen påske vil regjeringen at alle over 18 ha fått oppfriskingsdose.

Strategien ble lagt frem før det ble kjent at omikron-varianten ble registrert i Norge.

