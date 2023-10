Det var kanskje ikke helt slik som det først kunne oppfattes, vedtaket som styret i Tine gjorde onsdag.

Jubelen stilnet etter hvert som det ble klart at meieriet i Lom og Skjåk ikke skal lage osten som i dag har navnet «Gudbrandsdalsost G35».

Produksjonen av G35 blir nemlig flyttet i løpet av et par år. I stedet skal meieriet nord i Gudbrandsdalen utvikle et nytt produkt: En ny, grytekokt brunost.

Forvirringen oppstår når Tine, i alle fall foreløpig, kaller også denne nye varianten for «Gudbrandsdalsost».

Navn og innpakning er ikke avklart, ei heller hvor mye Tine har som mål å produsere.

Men den nye osten skal produseres i Gudbrandsdalen, basert på den opprinnelige oppskriften og metoden bak G35.

Ergo er det en «gudbrandsdalsost».

Skuffelse og sinne

– I prinsippet en nedleggelse, sier gårdbruker og lokalpolitiker Terese Rudi.

Hun er frustrert over at merkenavnet forsvinner ut av Gudbrandsdalen og at lokale arbeidsplasser blir lagt ned.

– Tine har tydeligvis en veldig god kommunikasjonsavdeling, som klarer å få dette til å bli en feiring. De selger en eventyrhistorie, sier hun.

EVENTYR: Gårdbruker og lokalpolitiker Therese Rudi, er skuffet over Tine og mener de prøver å selge en eventyrhistorie. Foto: privat

Ingrid Wilberg Arnesen, kommunikasjonsdirektør i Tine, er uenig i at de presenterer en «eventyrhistorie».

– Det er noe eget med brunost laget på gamlemåten. Derfor er det også bestemt at Lom og Skjåk skal fortsette å produsere denne grytekokte Gudbrandsdalsosten. Det er ikke et spill for galleriet.

Grytekokt ost

Utover dagen på torsdag rådet det altså usikkerhet rundt hvilken type brun ost som skal kokes på gamlemåten i Gudbrandsdalen.

Fredag formiddag presiserte derfor Tines kommunikasjonsdirektør til NRK:

– Produksjonen av G35 kommer til å flyttes til Byrkjelo og Storsteinnes – hvor 90 % av denne osten allerede produseres i dag.

Men Wilberg Arnesen insisterer likevel på at det er «gudbrandsdalsosten» som skal produseres i Lom og Skjåk.

– Ja, de kommer til å produsere Gudbrandsdalsost i Lom og Skjåk, men da under et nytt merkenavn, eller et nytt konsept. Så de skal produsere Gudbrandsdalsost, sier hun.

OST FRA GUDBRANDSDALEN: Ingrid Wilberg Arnesen, kommunikasjonsdirektør i Tine, erkjenner at det er litt vanskelig å forstå konkret hvilken ost som skal produseres i Lom og Skjåk. Foto: Pressefoto / Tine

Slik forklarte Tine saken i pressemeldingen torsdag:

«...Konsernstyret i TINE har derfor vedtatt at brunost produsert på den ordinære måten skal foregå på TINE Byrkjelo og TINE Storsteinnes, mens TINE Lom og Skjåk vil fortsette å produsere mindre gryteproduserte produkter som søst, gomme og dravle, samt noen utvalgte brunostvarianter som Bestemorost, Geitost stølstype og Innherred fløtemysost.»

Wilberg Arnesen erkjenner at det kanskje er litt vanskelig å forstå.

– G35 skal flyttes til Storsteinnes og Byrkjelo. Og så skal Lom og Skjåk fortsette å produsere, på akkurat samme vis som det de gjør, en brunost produsert og kokt på disse grytene, men da inn under et nytt produkt eller konsept, sier Wilberg Arnesen.

– Utspekulert

Sigurd Rønningen jobber i Gull og Gråstein, som markedsfører bedrifter i Gudbrandsdalen. Han mener folk har blitt lurt.

– Dette er utspekulert av Tine.

Han viser til at veldig mange gudbrandsdøler jublet torsdag, fordi de trodde at Gudbrandsdalsost G35 og ysteriet i dalen var berget.

– Men osten og ysteriet har vi tapt, sier Rønningen.

– Nå har de et påskudd til å legge ned om tre år, for da er osten ikke lenger produsert der, sier han.

Lokalpatriot Sigurd Rønningen mener Tine er utspekulert, og har ingen tro på at en ny ost skal slå an i markedet. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Skuffelse på meieriet

Kjell Magne Lunna er tillitsvalgt ved meieriet i Lom og Skjåk. Og han er kjempeskuffet.

– Selv om anlegget består, blir det nedskalert og vi mister en del produksjon. Spesielt G35, som er osten vi er mest stolt av. Den kommer vi ikke til å produsere her i framtida, sier Lunna.

Men han er forsiktig glad for at de skal lage en brunost etter den opprinnelige oppskriften.

Anleggsleder Frode Aurmo og tillitsvalgt Kjell Magne Lunna er skuffet og usikre på fremtiden. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

– Det skal være en grytekokt ost fra Lom og Skjåk. Det er et lite lyspunkt da, kan du si.

Meieriet i Gudbrandsdalen skal altså fortsatt produsere mindre gryteproduserte produkter som søst, gomme og dravle. Og noen utvalgte brunostvarianter som Bestemorost, Geitost stølstype og Innherred fløtemysost.

I tillegg til det nye brunostproduktet.

Anleggssjef ved meieriet, Frode Aurmo, vet ikke hvor mange ansatte de kan beholde.

– Det er fryktelig vanskelig å si. Det selvsagt avhengig av denne nye osten, som de sier at de skal prøve å få inn i markedet, hvordan den vil lande.

Beste løsning

Kjendiskokk Arne Brimi, som til nå har kjempet for at Gudbrandsdalsost G35 må lages i Gudbrandsdalen, er på sin side kjempefornøyd.

Han har inngått en avtale med Tine om å være med på å utvikle det nye konseptet. Altså den nye, grytekokte, brune osten.

– Nå har Tine gjort et kjempevedtak! Som også inkluderer at andre skal få være med å utvikle dette videre og skape muligheter. Da er det opp til oss som er her, rundt denne fenomenale merkevaren, å skape entusiasme, sier Brimi.

Kjendiskokk Arne Brimi mener Tine har gjort et veldig godt vedtak. Han skal være med på å utvikle den nye merkevaren i Lom og Skjåk. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Han syns Gudbrandsdalsosten har en god historie, og mener det er i historien man finner muligheten for en framtid.

– Vi som er opptatt av vår egen identitet og vår egen historie, har tro på slikt, sier Brimi.

Dømt til å mislykkes

Markedsmannen og lokalpatrioten Sigurd Rønning har ingen tro på at Tine vil lykkes med å markedsføre, og nå ut med en ny, grytekokt ost som ingen har hørt om før.

– Svaret er at det lar seg ikke gjøre.

– Det de kommer til å gjøre, er å prøve en noe halvhjertet historiefortelling, som ikke kommer til å slå an nok. Så har de et påskudd til å legge ned om tre år, sier Rønningen.