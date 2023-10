Tines konsernstyre har vedtatt å legge ned meierianleggene på Sem i Tønsberg og i Kristiansand.

Samtidig gjøres det produksjonsendringer ved anleggene på Frya i Ringebu, på Sola i Stavanger og i Lom og Skjåk.

Det gjøres for å sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtida.

– I dag har vi tatt en vanskelig beslutning. Det berører mange ansatte, sier styreleder i Tine, Marit Haugen.

Nedbemanner med 100 årsverk

Konsernstyret var samlet på Gardermoen onsdag. Torsdag morgen fikk de ansatte beskjed om veien videre.

Dette er vedtakene:

Meierianlegget på Sem i Tønsberg legges ned i løpet av 2025.

Meierianlegget i Kristiansand legges ned i løpet av 2025.

Melke- og fløtetappingen ved anlegget på Sola og på Frya opphører i løpet av henholdsvis 2024 og 2025.

På Sola beholdes lager, mens dette legges ned på Frya.

Frya skal fortsatt være et satsingsanlegg for yoghurt, crème fraîche og cottage cheese (der markedsutviklingen er positiv).

Driften i Lom og Skjåk videreføres, men i et mindre omfang.

Lom og Skjåk skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, tradisjonsrike, originale oppskriften på Gudbrandsdalsost.

Deler av produksjonen i Lom og Skjåk skal gradvis flyttes over til Byrkjelo eller Storsteinnes.

Vedtakene innebærer en nedbemanning på rundt 100 årsverk totalt sett i Tine.

– Å legge ned arbeidsplasser er aldri lett. Samtidig kan vi ikke skjerme oss fra den tøffe virkeligheten hvor salget av den hvite melka i Tine har gått ned med nesten 40 prosent de siste 10 årene, sier styreleder Marit Haugen.

– Kombinert med en betydelig import og en sterk konkurranse må vi være vårt ansvar bevisst og tilpasse vår anleggsstruktur for fremtida, sier hun.

Hvilke meierier påvirkes av styrets beslutninger? Foto: Malin Straumsnes Ekspander/minimer faktaboks TINE Meieriet Byrkjelo ligger i Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Meieriet driver produksjon av Norvegia® og brunost, samt porsjonspakking av Norvegia®. TINE Meieriet Frya ligger i Ringebu i Gudbrandsdalen. Meieriet driver produksjon av konsummelk, TINE yoghurt, Yoplait yoghurt, rømme, crème fraîche og cottage cheese. Anlegget tar i mot og behandler ca. 60 millioner liter hvert år. Det er rundt 150 ansatte ved meieriet. TINE Meieriet Kristiansand ligger i Kristiansand. Meieriet driver produksjon av søtmelk, kulturmelk og fløte. Anlegget henter inn 50 millioner liter melk per år, og det tappes 23 millioner liter søt- og kulturmelk. Antall ansatte ved anlegget er 110. TINE Meieriet Lom & Skjåk ligger i Skjåk kommune i Gudbrandsdalen. Meieriet driver produksjon av brunost. Anlegget produserer ca. 1150 tonn per år, og har 18 ansatte. TINE Meieriet Oslo er Norges største konsummelkanlegg og ligger på Kalbakken. Anlegget behandler vel 134 millioner liter melk og produserer fruktdrikker for Sunniva Drikker AS. TINE Meieriet Sem ligger i Tønsberg kommune. Meieriet driver produksjon av konsummelk og kremfløte. I setersesongen tapper meieriet melk og fløte fra støler i Valdres. Anlegget produserer ca. 35 millioner liter per år. Det er rundt 115 ansatte ved anlegget. TINE Meieriet Sola ligger på Grannessletta i Sola kommune. Meieriet driver produksjon av melk og fløte. Anlegget produserer ca. 30 millioner liter per år. Antall ansatte er ca. 100. TINE Meieriet Storsteinnes ligger i Balsfjord kommune i Troms. Meieriet driver produksjon av brunost og hvitost fra ku- og geitemelk. Kilde: www.tine.no

Hensyn til 8291 bønder

Konsernsjef i Tine, Ann-Beth Freuchen, sier at det ligger en helhetlig og grundig prosess bak beslutningen som nå er tatt.

– Jeg har stor forståelse for at dette er krevende for de som er berørt. Men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige. Ikke minst gjør vi det mulig for de 8291 bøndene som eier oss i dag, å fortsette å produsere norsk mat i hele vårt langstrakte land, sier Freuchen.

De vedtatte endringene skal gi en besparelse på rundt 100 millioner kroner i året fra 2026.

Nedleggelse i sør

Sør i landet opplever Tine stor konkurranse. Konklusjonen er at anleggene i Sem og i Kristiansand legges ned.

Anleggssjef Kenneth Stømne i Kristiansand sier det er en trist dag for de ansatte.

– Vi har alle lov til å kjenne på en tristhet i forbindelse med vedtaket om nedleggelse. Samtidig skjønner jeg at vi som et samvirke må ha en struktur som er tilpasset markedet. Jeg vil uansett understreke at jeg er stolt over kollegene mine her i Kristiansand, og så blir det viktig å være her for hverandre i tiden fram mot endelig avvikling. Det er jeg trygg på at vi skal få til i fellesskap, sier Stømne.

– Det handler om drikkemelka vår, og det er her vi har stor overkapasitet knyttet til de anleggene, sier styreleder i Tine, Marit Haugen.

Hva er Tine samvirke? Foto: Gorm Kallestad / NTB Ekspander/minimer faktaboks Tine SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. Tine er eid av rundt 9000 små og store bønder i Norge. Sammen med bøndene, skaper Tine verdier for nesten 23 milliarder kroner. Det er bare Tine som henter melk fra gårder i hele landet. Tine har i dag 30 meierier og over 5000 ansatte fordelt på hovedorganisasjonen og datterselskap. Tines virksomhet er representert over hele Norge, i tillegg til internasjonal meierivirksomhet. Hoveddelen av produktene omsettes innenlands. Kilde: www.tine.no og www.melk.no

Kampen om «rauosten»

Siden også salget av brunost har gått ned, har produksjonen av den tradisjonsrike Gudbrandsdalsosten vært under lupen.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen spiser folk over 30 prosent mindre brunost per innbygger enn for 15 år siden.

Men muligheten for at produksjonen skulle flyttes vekk fra Gudbrandsdalen vakte sterke reaksjoner:

Nå er det klart at meieriet i Lom og Skjåk beholder noe av produksjonen og skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, originale oppskriften.

– Jeg er veldig glad for alt engasjementet vi har sett rundt Gudbrandsdalsosten og anlegget vårt på Lom og Skjåk. Derfor er det også spesielt hyggelig å kunne fortelle at vi får med oss lokale ildsjeler som en del av utviklingsgruppa for prosjektet, Arne Brimi, kokk og tidligere ordfører i Lom og turistvert, Bjarne Holø, sier Christian Granlund, konserndirektør Forsyning.

Og ildsjelen fra Lom er fornøyd med Tines satsing:

– Dette er et veldig spennende prosjekt med et stort potensial, sier kokk Arne Brimi.

Den øvrige produksjonen av brunosten skjer i Byrkjelo i Sogn og Fjordane og på Storsteinnes i Troms. Disse anleggene består og får trolig noe mer av produksjonen etter hvert.

– Det er ingen tvil om at det er noe eget med brunost laget på gamlemåten, kokt i store gryter – på samme vis som «Gudbrandsdalsostens mor», Anne Hov, gjorde på Solbråsetra tilbake i 1863. Denne produksjonsmetoden gir en unik smak – derfor ønsker vi å teste dette ut som et eget konsept, sier Christian Granlund, konserndirektør Forsyning.

Lettelse i Troms

På Storsteinnes i Balsfjord er Tine-meieriet er hjørnesteinsbedrift med 55 ansatte.

Og for bare to år siden ble det brukt 200 millioner kroner på å bygge ut og oppgradere meieriet.

De ansatte har vært urolige for arbeidsplassen sin, men kan nå trekke et lettelsens sukk.

Det gleder påtroppende ordfører Laila Johannessen (Sp).

– Produksjonen har en kjempestor betydning, ikke bare for de ansatte på Tine, men for hele lokalsamfunnet. Vi snakker veldig varmt om matsikkerhet og om å ta landet i bruk, og da må det gjøres i praksis, sier Johannessen.

Tung dag i Rogaland

Dag Bjarne Hustvedt, anleggssjef hos Tine Sola, sier dagen i dag er tung. På anlegget i Rogaland mister de omtrent 20 årsverk, altså rundt 20 prosent av de ansatte.

– Det er en trist dag. Vi mister tapping av søtmelk og fløte til Bergen. Samtidig opplever vi at det ligger en grundig prosess fra styret i denne beslutningen, og det er ikke bare her denne avgjørelsen får konsekvenser.

De vil i de neste dagene se på hvor stort omfanget er.

– Det som er viktig for oss nå er å ivareta de ansatte nå og ha en god omstillingsprosess som Tine har historie for å gjennomføre.

Tar vare på de berørte

Ottar Olden, som er sekretariatsleder i NML og redaktør i Mat- og meieriposten, sier at deres tillitsvalgte har vært involvert, både lokalt og sentralt.

– I den videre prosessen forventer NML at Tine sikrer god informasjon til sine medarbeidere og ivaretar alle på en god måte, ikke minst de som blir direkte berørt, sier Ottar Olden.

Fagforeningen vil bidra aktivt i prosessene som kommer.

– Slike prosesser er krevende for alle parter, ikke minst for de som blir direkte berørt.

Bondelag og minister har tillit

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier det er svært viktig at Tine er «langt fremme i skoene» og tar de beslutningene som skal til for å sikre en god økonomi og grunnlag for drift i Norge.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, sier at melkeproduksjon er en viktig del av norsk jordbruk. Matproduksjon er kanskje også den eneste hele verdikjeden som er igjen i Norge – altså helt fra råvareprodusent, gjennom foredling og ut i butikkleddet til forbrukeren.

De har en viktig oppgave i å hente, foredle og videreselge melk fra norske bønder.

– Det er viktig at Tine har god drift, og lave kostnader, og bidrar til en høyest mulig melkepris for norske bønder, sier han.

Også landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) har full tillit til at Tine gjør riktige vurderinger.

– Tine må som enhver annen forretningsaktør gjøre sine valg ut fra hva som er fornuftig for sine eiere, sier Pollestad.