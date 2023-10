Bare begynnelsen

Tine er mer enn melk og brunost. Sannsynligvis så mye mer, at det ikke lenger kan fortsette å være slik vi kjenner det.

Tine er norsk landbruks- og industrihistorie tilbake fra 1800-tallet da 40 bønder startet andelsmeieri på Tolga.

Det er et kjent og kjært frokost-følge for generasjoner av nordmenn med kartonger i kjøleskapet.

Det er selve gullkalven i bondesamvirke.

Må tenke på lønnsomheten

Det er et ekko av målsettingen om et landbruk i hele landet med alle melkebrukene som venter på melkebilen som kjører til nærmeste meieri. En livsnerve, et fellesskapsfinansiert infrastruktur.

Også er det industribedrift og viktige arbeidsplasser.

Selv om meierisamvirket ikke bare er en industribedrift, er det det også. Selv om Tine ikke bare skal eller kan tenke på lønnsomhet og optimalisering av produksjonen, må de det også.

At viktige arbeidsplasser i tilknyttet landbruket i et bonde-eiet samvirke også må tenke sentralisering og lønnsomhet også når Senterpartiet har landbruksministeren understreker bare det åpenbare:

Målkonfliktene Tine opererer i går ikke lenger opp. Dette er ikke den første omstruktureringen av Tine, og det er helt sikkert ikke den siste.

Det vil bare bli vanskeligere – så hvor går grensen?

Grepene Tine varsler nå, er altså at meierivirksomheten i Kristiansand og utenfor Tønsberg legges ned. I tillegg endres produksjonen på Frya og Sola slik at produksjonen spisses mot noen produkter spesielt.

De vanskeligste grepene kommer når strukturen i Nord-Norge står for tur.

Dette er relativt små grep som tas i områder med et omfattende arbeidsmarked. I Distrikts-Norge vil Tines anlegg være en større arbeidsgiver og det vil være vanskeligere for ansatte å finne andre, relevante jobber i nærheten.

De vanskeligste grepene kommer når strukturen i Nord-Norge står for tur. Når man må gå nye runder som vil ramme deler av distriktene hvor Tine er enda viktigere for arbeidsmarkedet og alternative arbeidsplasser for oppsagte ansatte er færre.

Tine er gullkalven i landbrukssamvirke, skriver politisk kommentator Lars Nehru Sand. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Akkurat i dag er det selvsagt dagen for å ha all mulig medfølelse for ansatte og deres familier som går en usikker tid i møte.

Selv i landbrukets organisasjoner er det en forståelse for at Tines grep – så lenge de ikke overdrives og er godt forankret – er en forutsetning for landbruk i hele landet. Det blir færre melkebønder og det blir mindre forbruk av meieriprodukter. I tillegg blir det sterkere konkurranse om kundene. Både fra andre produsenter av melk og ost, men ikke minst fordi folk kan drikke noe annet enn melk til brødskiva.

Hvis ikke Tine tar bedriftsøkonomiske grep for å møte dette, er hele Tine i fare.

Hvis ikke Tine tar bedriftsøkonomiske grep for å møte dette, er hele Tine i fare. Det er heller ikke i bøndenes interesse.

Meierikonkurranse og dagligvaremarkedet

Tine har uansett en plikt til å hente melk på alle landets melkebruk, uansett hvor lang kjøreruta måtte bli. Minst to ganger i uken. Det er i Tines interesse å hente ofte, fordi da kan melka komme raskt på kartong og ut i butikk med lengst mulig holdbarhet.

Denne politiske pålagte plikten, som Tine selvsagt kompenseres for økonomisk, gjør at Tine må ha meieri og mottak spredt omkring i landet. Men ikke nødvendigvis så spredt som i dag. Hvor mange anlegg som kan legges ned de neste årene uten å komme i konflikt med politiske forventninger, gjenstår å se.

Tine frakter også melken ut fra meieriet til butikken. Tine selv vil si dette bidrar til konkurranse i dagligvaremarkedet ved at det er en slags konkurranse om distribusjonsleddet hvor dagligvarekjedene dominerer og dermed styrer en viktig del av næringskjeden.

Tines meierikonkurrenter som Q meieriene og Synnøve Finden vil si at forbrukerne ikke nødvendigvis kommer bedre ut av sluttsummen for meieriproduktene ved at Tine styrer hele næringskjeden fra gård til butikkhylle.

Tines betydelige logistikkoperasjonene er uansett en viktig del av virksomheten.

Dersom Tine skulle legger ned eller endrer hvordan de transporterer varene fra meieri til butikk, vil det kunne påvirke konkurransen i markedet vel så mye som endringer i produksjonen.

Den ikoniske brunosten skal ikke lenger produseres i Gudbrandsdalen, men Tine legger ikke ned anleggene på Lom og Skjåk.

Fant en løsning for brunosten

Det ser ut til å ha lønnet seg for Tine å gå en ekstra runde om brunosten. Tine fortsetter produksjonen av tradisjons-brunost i Gudbrandsdalen. Mye av G35-osten du kjøper i butikken er allerede produsert andre steder i landet, men symbolverdien av å legge ned i GudbranGudbrandsdalene ut til å bære for meieri-giganten.

Nå er løsningen altså at G35 skal produseres på Byrkjelo og Storsteinnes, mange kilometer unna Gudbrandsdalen. Tine Lom og Skjåk må nedbemanne, men ikke stenge, og skal produsere mindre gryteproduserte produkter som søst, gomme og dravle og noen få brunostvarianter som Bestemorost, Geitost stølstype og Innherred fløtemysost.

Et fullverdig meieri med hele Tines produktportefølje, er det uansett ikke. For Tine kan ikke være alt over alt lenger.