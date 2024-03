Høyre er mer bekymret for at for få kommuner rekker opp handa og vil bygge vindkraft nå enn at for mange gjør det. De ber alle kommuner kartlegge eget areal og se hva de kan bidra med. De mener det haster å bygge ut mer vindkraft.

– Finansdepartementet regner på at det ikke kommer noe mer vindkraft ved 2030. Vi styrer imot et kraftunderskudd, og det har blitt gjort for lite de siste årene, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Høyre er opptatt av et kraftoverskudd for å sikre at strømprisene i Norge gjør norske bedrifter og industri konkurransedyktige.

Samtidig innrømmer de at det er en vanskelig oppgave og krevende avveininger som skal til for å gjøre nye vindkraftprosjekter legitime med minst mulige arealinngrep.

– Vår beskjed til kommunene er at alle kommunene må ta et ansvar for å se hvordan de kan bidra til å sikre mer kraftproduksjon, og kartlegge sine areal, og ikke si nei på autopilot, for det har vi ikke råd til, sier Tybring-Gjedde.