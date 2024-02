NRK Svarer: Bør vi bygge ut flere vindkraftanlegg på Østlandet?

Eksperter innen vindkraft svarer på spørsmål fra dere lesere.

Ett av spørsmålene kommer fra Kristina:

Hvorfor satser vi ikke på solcellepanel på hus som allerede er bygget istedenfor? Hindrer man ikke utbygging i naturen da og får nok energi av det?

Forsker Kristina Haaskjold ved Institutt for energiteknikk svarer dette:

Hei Kristina,

Takk for bra spørsmål. Analyser viser at vi trenger begge deler, men det er enkelte utfordringer knyttet til å bygge ut store volumer av solceller på tak på kort sikt. Blant annet kan mye sol tilknyttet distribusjonsnettet føre til spenningsproblemer, hvor dagens nett ikke er dimensjonert for salg av overskuddsproduksjon tilbake på nettet.

Solproduksjonen er også konsentrert på dagtid, noe som fører til at prisene blir svært lave i timer når solen skinner, særlig på sommeren. Dette gjør at energilagring vil bli viktigere for å kunne selge kraften i timer med høyere kraftpris.

Sol på tak er også påvirket av atferd, noe som gjør at investeringer som anses som økonomiske lønnsomme ikke alltid realiseres i praksis. Høyere strømpriser, nedgang i kostnader og støtteordninger har ført til en oppgang i investeringer de siste årene. Det forventes derfor at sol på tak vil være en viktig bidragsyter i energisystemet i fremtiden, og kan bidra til at utbygging i naturen reduseres.

Du kan også stille spørsmål. Vi har samlet fire eksperter som kan mye om temaet slik at du skal få svar på det du lurer på.

De fire ekspertene har litt ulikt ståsted og ekspertise om vindkraft for å kunne svare på flest mulig av deres spørsmål. De svarer på så mange spørsmål de rekker i løpet av dagen.

Tomas Moe Skjølsvold Professor i Teknologi- og Vitenskapsstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forsker blant annet på grønn omstilling og fornybar energi og samfunnsendring. Leder det nasjonale forskningssenteret for miljøvennlig energi NTRANS

Kristin Evensen Mathiesen Forskningssjef Norsk institutt for naturforskning - NINA på Lillehammer. NINA forsker på en rekke fagområder som berører vindkraftspørsmålet, blant annet i forhold til arealbruk, holdninger og C02 utslipp fra utbygging.

Kristina Haaskjold Forsker ved Institutt for energiteknikk Bakgrunn innen energisystemanalyse og har jobbet med vindkraft knyttet opp mot arealbruk og samfunnsaksept

Henrik Lindhjem Seniorforsker, Menon Senter for Miljø- og ressursøkonomi (MERE). Er med i flere pågående forskningsprosjekter om hvordan folk påvirkes av ulike typer miljøvirkninger av arealbruk, inkludert utbygging av vindkraft.