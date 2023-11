Raufoss Technology ønsker å bygge en ny produksjonslinje for 300 millioner kroner.

Men nå risikerer de at hele investeringen må gjøres i en av deres fabrikker i utlandet fordi det ikke er nok strøm i Norge.

Dårlig linjenett og lite strøm

Raufoss Technology er en av mange bedrifter i Norge som ønsker å utvide, og som derfor trenger mer strøm.

I tillegg er det mange planlagte nye bedrifter, som også trenger strøm for å kunne starte opp.

Men ut fra kapasiteten på det nåværende nettet og nye planlagte kraftlinjer, er det mange av disse som vil få nei til søknaden om å koble seg på, mener NHO.

Næringsliv og fagbevegelse inviterte i dag til konferanse i Raufoss Industripark for å lansere kampanjen «Kraftløftet».

De mener at Norge risikerer å tape en stor mengde arbeidsplasser både på grunn av dårlig linjenett og manglende kraftutbygging.

– Vi sier nei til et tosifret antall bedrifter bare her i Innlandet, ene og alene på grunn av mangel på kraftlinjer, sier leder i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Anniken Hauglie (NHO), LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet under lanseringen av kampanjen «Kraftløftet». Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Polarisert debatt om vindkraft

Samtidig er aktørene tydelige på at det også trengs både kraftutbygging og energiøkonomisering.

De mener at vindkraft på land vil være et viktig bidrag.

Dermed griper kampanjen rett inn i den betente konflikten om vindkraft, blant annet i Innlandet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarte mot kraftmangel under lanseringen av kampanjen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier rett ut at vi trenger mer vindkraft på land.

– Hvis vi skal nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, trenger vi mer utbygging av vindkraft på land, sier hun.

– I motsatt risikerer vi tap av arbeidsplasser og høyere strømpriser.

Anniken Hauglie fra NHO talte for vindkraft under konferansen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, var også tydelig i sitt ønske om mer vindkraft på land.

Samtidig sa hun at det skal være en dialog om hvordan dette kan gjøres så skånsomt som mulig.

Misnøye med framdrift

«Alle» aktørene er misfornøyde med framdriften, men statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet mener at Regjeringen gjør en innsats.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) lover fortgang for flere av de tiltakene som skal bedre kraftforsyningen. Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

– Det skjer blant annet gjennom en handlingsplan for energieffektivisering, sier hun.

– Vi gjennomfører et historisk løft for energimyndighetene, slik at vi får en raskere konsesjonsbehandling.

Syrstad svarer ikke direkte på spørsmålet om det «her må ha vært noen som ikke har gjort jobben sin»:

– Vi har en jobb å gjøre med å få mer investeringer på nett. Og da er det positivt å se at både Statnett og de regionale nettselskapene er i gang med det, svarer hun.

Må kanskje investere i Kina i stedet

Thomas Wasenden, produksjonssjef i Raufoss Technology, sier at strømmangelen er den direkte årsaken til at de nå risikerer å droppe en planlagt investering på 300 millioner kroner.

Thomas Wasenden i bildelprodusenten Raufoss Technology frykter at en planlagt investering må flyttes til utlandet på grunn av kraftmangel. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi er klare til å lage en ny produksjonslinje. Men vi kan ikke foreslå dette for styret før vi vet om vi får strøm til oppstarten i 2027, sier han.

– I verste fall kan dette bety at denne produksjonslinja kommer et annet sted i konsernet, utenfor Norge. Det kan for eksempel være i Kina, Canada eller Mexico, der vi har avdelinger.

Bedriften lager bildeler for det europeiske bilmarkedet.