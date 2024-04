Vindturbinen var i drift da bladet falt ned

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Et rotorblad fra en turbin på Odal vindkraftverk falt ned på bakken.

Hele anlegget er nå stengt, og alle turbinene stoppet.

15 av vindturbinene på anlegget var allerede ute av drift, 13 av dem på grunn av produksjonsfeil på flere vingeblader.

Rotorbladet som falt ned kom fra en turbin som var i drift.

Det er usikkert om det er en forbindelse mellom rotorbladet som falt og produksjonsfeilen som har satt de øvrige turbinene ut av drift.

Turbinen der vingen falt blir nå inspisert med drone for å sjekke for eventuelle andre skader.

Turbinene på anlegget er av en modell som er kjent for å ha produksjonsfeil.

Likevel var akkurat denne ulykken uventet.

– Det var en turbin som var i drift. Dette var ingen vinge vi forventet skulle falle av.

Han sier at leverandøren, Siemens Gamesa, har satt krisestab, og at vindkraftverket jobber tett med dem.

Alle turbinene i anlegget er nå stanset.

Området rundt Odal vindkraftverk er nå stengt for ferdsel etter at et rotorblad fra en turbin deiste ned på bakken onsdag kveld.

– Det er svært alvorlig når en vinge fra en vindturbin faller i bakken. Vi ser veldig alvorlig på det, sier Lars Tallhaug, daglig leder i Odal vindkraftverk.

Lars Tallhaug, daglig leder i Odal vindkraftverk, sier de ikke kjenner til årsaken til at vingen falt fra turbinen. – Han legger til at det var svært uheldig, og beklagelig. Foto: Mads Sparby / NRK

Dette er andre gang en vindturbin mister et rotorblad i Norge i år.

Ved Mosjøen måtte en 150 meter bred rotor gi tapt i møtet mot ekstremværet Ingunn.

Mener det er trygt

Tallhaug understreker at han ikke vet om det er noen forbindelse mellom rotorbladet som falt, og produksjonsfeilen som gjør at flere av de øvrige vindturbinene har vært ute av drift en stund.

– Vi jobber med å finne årsaken til det som har skjedd, og så må vi rydde opp og reparere.

– Hva betyr dette for sikkerheten i vindkraftanlegg, er det trygt å ferdes der?

– Ja, det er trygt. Sannsynligheten for at det skal være noen der når noe faller ned, er svært liten, sier han.

Ett vingeblad veier 22 tonn og er 71 meter langt. Foto: Frode Meskau / NRK

Området rundt den aktuelle turbinen er sperra, og turbinen blir inspisert med drone så snart tåka i området letter.

– Det er for å være helt sikker på at det ikke er andre skader på den aktuelle turbinen enn denne vingen som har falt av.

Foreløpig er alle turbinene i vindkraftanlegget stanset. Foto: Frode Meskau / NRK

– Skal ikke skje

Erin Bechynski-Polic er professor på institutt for marinteknikk på NTNU. Hun er klar i sin tale:

– Dette skal ikke skje. Turbinene er designet til å tåle høy vind og operasjoner med kraftig effekt, sier hun.

At vindkraftanlegget ble åpnet i fjor sommer, og turbinen derfor ganske nyinstallert, gjør at hun stiller seg ekstra undrende til hvorfor rotorbladet falt.

Professor på institutt for marinteknikk på NTNU, Erin Bechynski-Polic. Foto: NTNU

Vingebladet som falt på bakken onsdag denne uken, var imidlertid fra en turbin som var i drift.

– Det tyder på at de mente produksjonsfeilen ikke gjaldt for denne turbinen, sier Bechynski-Polic.

Odal vindkraftverk har 34 turbiner fordelt på Engerfjellet og Songkjølen. Turbinen som mistet vingen, står på Engerfjellet.

NVE: – Uønsket hendelse

Direktør for tilsyn og beredskap Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kristian Markegård, opplyser at de har fått informasjon om hendelsen fra Odal Vind.

– Dette er en uønsket hendelse. NVE har mottatt varsel fra Odal Vind hvor de informerer om at området der vindturbinen er plassert er stengt av og at turbinene er stanset, sier han.

Markegård forklarer at det stilles strenge krav til driftssikkerhet til vindkraftverk. Blant annet system og rutiner for vedlikehold og kontroll.

Direktør for tilsyn og beredskap Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kristian Markegård. Foto: Herman Dreyer / NVE

Nå vil NVE følge opp hendelsen videre.

– NVE vil følge opp hendelsen videre. I første omgang ved å be om en foreløpig redegjørelse. Hendelsen vil også være tema på det allerede varslede tilsynet av selskapet, sier Markegård.

Kjent produksjonsfeil

Turbinene i Nord-Odal er av typen SG 5.0-145. Denne modellen er en av flere fra produsenten Siemens Gamesa som har produksjonsfeil.

Produsenten er kjent med hendelsen i Odal vindkraftverk, og undersøker årsaken, skriver de til NRK.

Professoren mener vindkraftverket nå må undersøke resten av parken nøye.

Hun understreker samtidig at fallende rotorblader hører til unntakstilfellene.

– Det er mange tusen vindturbiner i operasjon rundt om i verden. Og dette skjer veldig sjeldent. Det skal ikke skje.