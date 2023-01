Jon Rolf Næss, leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

– At ein no gir kommunane meir makt i forhold til etablering av vindkraft er ein god nyheit! Dette er ofte store inngrep, som berører mange i områda i og rundt dei områda som blir ramma, og då er det veldig bra at kommunane kan avgjere om ein vil ha slik etablering, og kor omfattande det blir. Dette er å ta lokaldemokratiet på alvor, og kan godt medføre at kommunane framover vil stille seg meir positive til meir landvind. Det treng vi, for å møte framtida på ein berekraftig måte. Dette er bra for det grøne skiftet.

Bård Ludvig Thorheim, Høgre

– Høgre er tydelege på at det hastar å få opp farten for å produsere meir fornybar energi, så dette kom ikkje ein dag for tidleg. Endring i plan- og bygningslova som gir kommunane ei hand på rattet i utbygginga skulle ha vore fremja i fjor. Med det sagt, er det fint at regjeringa no får dette på høyring. Vi veit jo at vi treng meir kraft i Noreg. Vindkraft på land er den rimelegaste måten å raskt få meir kraft på.

Samtidig har regjeringa innført ein grunnrenteskatt på vindkraft på land som medfører politisk risiko. Mange investorar vil no vegre seg for å satse på kraftutbyggingar i Noreg. Konkurransen om kapital er stor, og nabolanda våre har også store planar som no verkar langt meir attraktive.