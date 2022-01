Fjerde person siktet i Tolga-saken

Fra før er tre menn i 20-årene siktet i saken. Politiet vil ikke si noe mer om saken før på en pressekonferanse klokka 15 i dag. De opplyser at de fortsatt etterforsker saken med full tyngde.

Bortført

Det var natt til forrige søndag at tre personer ble utsatt for en voldshendelse i Vingelen i Tolga kommune. Den ene av de tre, en 20-åring ble tatt med bort fra stedet og var savnet fram til søndag kveld. Da han dukket opp på toget fra Gardermoen mot Lillehammer.

Kidnapperne kjørte bil sørover fra Tolga, men kjørte av vegen ved Koppang i Stor-Elvdal og endte på et jorde.

Politiet bekrefter nå at de tok taxi et stykke videre, før de fortsatte i en annen bil. Men de vil ikke kommentere hvem som har forklart dette.

Det har kommet fram at det ble løsnet skudd i boligen da mannen ble bortført.

I forrige uke ble tre personer pågrepet og siktet i saken. Alle mennene som er i 20-årene sitter i isolasjon. En av de siktede har erkjent straffskyld, en annen nekter, mens en tredje har nektet å forklare seg.

Politiet mener at alle tre har hatt en rolle i bortføringen De har ikke ønsket ikke å si noe om hvilke roller mennene har hatt eller hvilket miljø de tilhører.

Politiet har i de siste dagene ikke utelukket flere pågripelser:

Den siste pågripelsen i saken var sist torsdag. Pågripelsen var udramatisk. Han meldte seg for politiet sammen med sin forsvarer etter at han var etterlyst. Det samme gjorde den første siktede. Siktet nummer to ble pågrepet udramatisk på sin arbeidsplass.

Gjeld

Politiet har hele tida holdt kortene tett til brystet av hensyn til etterforskninga og de fornærmede, men har bekreftet at gjeld er et mulig motiv som de undersøker.