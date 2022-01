Politiet opplyste torsdag kveld at en tredje person hadde meldt seg for politiet klokken 17.45 torsdag ettermiddag. Han meldte seg sammen med sin forsvarer Lars Mathias Undheim.

Tok seg inn i leilighet

Etter det NRK får opplyst har politiet bekreftet at de har tatt seg inn i en leilighet i sameiet der siktede bor.

Den tredje siktede er en tidligere straffedømt mann i 20-årene. Fra før er to menn i 20-årene fra Oslo-området pågrepet og fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

BRUTT OPP: Inngangen til den tredje siktede i Tolga-saken. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Den siste pågrepne mannen fremstilles for fengsling i dag. Dette blir behandlet som kontorforretning, som betyr at siktede selv ikke møter i retten.

Politiet mener at alle tre har hatt en rolle i bortføringen av en 20 år gammel mann fra Tolga natt til søndag i forrige uke. De ønsker ikke å si noe om hvilke roller mennene har hatt.

Politiet utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser. De har innkalt til en pressekonferanse etter lunsj fredag.

Den andre som ble siktet i saken, nekter straffskyld:

Forsvarer med begjæring om løslatelse

NRK har snakket med mannens forsvarer Lars Mathias Undheim. Han sier at klienten har samtykket til kontorforretning.

Undheim bekrefter overfor NRK at han har begjært klienten sin løslatt, men understreker at dette er noe han gjør for alle klienter han representerer.

Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar til de faktiske omstendighetene i saken nå.

Undheim begrunner det med at to av de siktede er fengsla med medieforbud, og han ønsker ikke å bidra til at hans klients frihet blir innskrenka mer enn nødvendig ved å bidra til mediedekningen som medfører et slikt forbud.

BOR HER: Bildet er fra oppgangen til den tredje som er siktet i saken om bortføring på Vingelen i Tolga. Mannen er bosatt i Oslo. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Motiv: Gjeld og pågående konflikt

Den første siktede i saken meldte seg selv for politiet.

Han har sagt at han angrer på det han har gjort, og erkjenner straffskyld. Mannen sitter nå i isolasjon i Oslo fengsel, men avgjørelsen om isolasjon er anket. Her er det ventet en avgjørelse i løpet av fredag, ifølge mannens forsvarer Harald Grape.

Den andre ble pågrepet på arbeidsplassen i Oslo av sivilt politi. Han erkjenner ikke straffskyld, og nekter for å ha noe med bortføringen og gjøre.

Det har den siste uken pågått en omfattende etterforskning i saken, og en av teoriene politiet jobber ut ifra er at gjeld og en pågående konflikt kan være motivet i saken.

Her kjørte gjerningspersonene ut etter å ha bortført en 20 år gammel mann i Vingelen i Tolga. Bilen havnet på jordet til gårdbruker Hans Håkon Westlund. Gjerningspersonene gjemte fluktbilen på gården. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flere tidligere dommer

Den tredje siktede ble i fjor sommer dømt for oppbevaring av hasj og MDMA.

Mannen tilstod og ble dømt til 45 dagers betinget fengsel i tingretten. Han er også straffedømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

I dommen fra 2021 kommer det fram at mannen i perioder har ruset seg, men at han har ønsket å få kontroll på livet.

I en dom fra 2020 kommer det frem at mannen «fradømmes retten til å «føre førerkortpliktig motorvogn for alltid», etter at han kjørte bil i cannabis- og kokain-rus.

Mannen ble stoppet i en politikontroll på Østlandet. Han har også tidligere blitt fratatt førerkort. Det kommer frem i en dom fra 2015 at han mistet førerkort i et år for ruspåvirket kjøring.