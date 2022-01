Tolga-siktede pågrepet på jobb

Så langt er to personer pågrepet etter bortføringen på Tolga søndag i forrige uke.

Mannen som i dag fremstilles for varetektsfengsling i Hamar, ble onsdag pågrepet av sivilt politi i Oslo, får NRK opplyst. Politiet kom inn på arbeidsplassen i Oslo-området og tok han med seg. Ifølge politiet foregikk pågripelsen uten dramatikk. Sent onsdag kveld ble han kjørt til Hamar.

Etter det NRK erfarer fikk politiet i Innlandet bistand fra Oslo politidistrikt i forbindelse med pågripelsen.

Allerede tirsdag, dagen før han ble tatt, ble det utstedt en arrestordre på mannen.

Mannen er tidligere domfelt for en rekke narkotikalovbrudd, deriblant salg av narkotika. Han er også domfelt for oppbevaring av ammunisjon i strid med våpenloven.

Den bortførte 20-åringen var savnet i nesten et døgn.

Nekter straffskyld

Marius Ihlebæk forsvarer mannen i 20-årene. Han sier til NRK at hans klient nekter straffskyld i saken.

– Min klient har det tungt, men samtidig har han vært opptatt av å forklare seg for politiet og samarbeidet. Han har svart velvillig på de spørsmål politiet har hatt, sier Ihlebæk.

Ifølge forsvareren har han fått presentert grunnlaget for siktelsen. Han benekter å ha noen befatning med bortføringen i Tolga-saken.

Fengslingsmøtet mot mannen begynte klokken 13, og politiet opplyser at de ønsker å varetektsfengsle mannen i fire uker.

Den siktede mannen deltar via videolink fra sentralarresten på Hamar, og det er kun dommeren som er tilstede i sal 6 i Østre Innlandet tingrett. Mannen i 20-årene har vært på politistasjonen i Hamar siden pågripelsen onsdag.

Brukte leiebil

Etter bortføringen fra Tolga, forsvant de mistenkte personene fra åstedet i en leiebil. Politiet har tidligere bekreftet at bilen kjørte av veien og endte på et jorde under flukten.

Deretter fortsatte flukten delvis i en taxi, har politiet tidligere bekreftet.

Bilkollektivet, som eier utleiebilen, sier til NRK at hele kjøreturen og bilens plassering er registrert via bilens GPS-systemer. Data fra disse systemene er overlevert til politiet.

– De forsøkte å fjerne terminalen, men det har de ikke klart. Og vi sitter på hele kjøreruten, sier daglig leder i Bilkollektivet, Morten Munch-Olsen til NRK.

Identitet overlevert politiet

For å leie og bruke en bil fra selskapet, kreves det at man oppgir bank-ID. Ifølge Munch-Olsen ble det levert inn personalia før bilen ble tatt ut.

– For å bruke bilen må du bruke bank-ID, slik at vi har identiteten, og den er selvfølgelig overlevert til politiet, sier Munch-Olsen.

Etter det NRK får opplyst, så har ikke begge de siktede førerkort.

– Når en forsøker leie bilen og registrerer seg med bank-ID, går det automatisk en forespørsel til Statens vegvesens førerkortregister, hvor det sjekkes at vedkommende har førerrett. Har han eller hun ikke det, får du ikke reservert bilen, sier han til NRK.

Jaktet flere mistenkte

Det var to personer som tok seg inn i boligen på Tolga og tok med seg den 20 år gamle mannen natt til søndag, men politiet har helt siden saken ble kjent ikke utelukket at det kan dreie seg om flere mistenkte.

Etter det NRK får opplyst søkte politiet på onsdag etter ytterligere en mistenkt i Oslo-området.

Den første av de som ble pågrepet, meldte seg selv for politiet og ble varetektsfengslet i fire uker onsdag. Han erkjenner straffskyld.

Mannen som fremstilles for fengsling i dag, erkjenner ikke straffskyld.