Politiet etterforsker bortføringen av en 20 år gammel mann på Vingelen i Tolga for fullt.

Mens store politistyrker lette etter han søndag, dukket han opp på et tog på Gardermoen.

Det bekrefter Vys pressekontakt til NRK i dag.

– Vedkommende kom på toget på Gardermoen med avgang Lillehammer 21:59 og identifiserte seg for konduktøren, og sammen kontaktet de familie og politiet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby,

Gjerningsmenn på frifot

Politiet leter fortsatt etter gjerningspersonene bak bortføringen. 20-åringen ble angrepet da han var hjemme hos foreldrene sine. Også foreldrene skal ha blitt utsatt for vold.

POLITIADVOKAT: Vibeke Stolp Ekeland. Foto: Knut Røsrud / NRK

I dag bekreftet politiet opplysninger om at 20-åringen ble skutt og at gjeld kan være et motiv for handlingen.

– Det er løsnet skudd og en av hypotesene er at gjeld er innblandet, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Det er ikke kjent hvor skuddet traff 20-åringen eller hva slags skade han har fått, men politiet bekrefter at han har fått helsehjelp.

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med etterforskningen.

– Jeg kan bekrefte at Kripos bistår med politifaglig etterforskningsledelse og taktisk etterforskningskompetanse, sier Jonas Fabritius Christoffersen seniorrådgiver i Kripos til NRK.

Familiens sikkerhet et tema for politiet

Politiadvokaten sier at familiens sikkerhet er en fortløpende vurdering som tas i samråd med bistandsadvokat.

Politiet holder kortene svært tett til brystet. Stolp Ekeland sier dette har to årsaker.

– Det ene er hensynet til de fornærmede. Saken er en stor belastning for de, sier hun.

Men politiadvokaten mener også det vil være svært skadelig for etterforskninga dersom politiet går ut med for mye opplysninger tidlig i etterforskninga.

Mistanke mot spesifikt kriminelt miljø

Bortføringen skjedde natt til søndag 2. januar rundt klokka 02.00. Politiet satte inn store ressurser for å finne 20-åringen og ett døgn senere kom han til rette. Han kontaktet selv foreldrene sine og fortalte at han var blitt løslatt av gjerningspersonene.

Saken har høy prioritet i politiet.

Etter det NRK får opplyst, jobber politiet ut ifra en teori om at et spesifikt kriminelt miljø på Østlandet står bak bortføringen.

Motivet skal være at 20-åringen skyldte penger.

Ingen er så langt siktet i saken.

Støtter familien

Den dramatiske hendelsen har rysta kommunen. Ordfører Bjørnar Jordet Tollan sier kommunens kriseteam hjelper familien.

– Vi har vært i tett dialog med familien. De er ivaretatt på en god måte, sier Tollan.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Saken har fått mye oppmerksomhet og blir snakket om. I dag er første skoledag og mange barn og unge møtes igjen.

– Mange av dem har fått med seg det som har skjedd. Vi har et opplegg der alle ungene får snakke om dette på skolen og stille spørsmål og få oppfølging i forhold til det de lurer på, sier ordføreren.