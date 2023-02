Dømt til fire år og seks måneders fengsel etter Tolga-bortføringen

Det var TV 2 som først meldte om dommen som er avsagt i Østre Innlandet tingrett.

Mannen som er blitt omtalt som «bestiller» og «planlegger» for bortføringen er dømt til den strengeste straffen på fire år og seks måneders ubetinget fengsel.

Forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, sier klienten hans er overrasket.

IKKE BESTEMT SEG: Forsvarer Marius Ihlebæk sier at klienten hans, som er dømt til fire år og seks måneders fengsel, ikke har bestemt seg ennå om dommen skal ankes. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Min klient er overrasket over at tingretten har lagt seg på aktors påstand. Han mener at straffen ligger vesentlig høyere enn tilsvarende og sammenlignbar praksis. Og så er han overrasket over at han ikke blir trodd på at de hadde avtalt at det ikke skulle utøves vold i forbindelse med bortføringen i Tolga, sier Ihlebæk.

Han og klienten har ennå ikke tatt stilling til om dommen ankes.

Østre Innlandet tingrett har dømt ytterligere to av de tiltalte til fengselsstraffer i henholdsvis to år og tre måneder og to år.

Advokat Harald Grape forteller at klienten hans, som er dømt til fengsel i to år, vil anke.

– Vi mener retten i for liten grad skiller mellom de ulike rollene i bortføringen. Jeg mener også at straffen i utgangspunktet er for høy, dette er ingen grov frihetsberøvelse, sier Grape til NRK.

En fjerde tiltalt ble frikjent av tingretten. Han var sjåfør under deler av bortføringen, men har hele tiden nektet straffskyld og forklart at han ikke visst hva som foregikk.

Forsvarer Klaus Arne Munkeby Linnaae, sier til NRK at klienten er svært fornøyd med å ha blitt trodd.

– Det er fint å få gehør for de argumentene vi hadde under hovedforhandlingen om at det ikke er tilstrekkelig bevis for domfellelse, sier forsvareren.

Forsvarer Lars Mathias Undheim, som representerer den tiltalte som er dømt til to år og tre måneders fengsle, ønsker foreløpig ikke å kommentere utfallet.

HADDE MED VÅPEN: Her er revolveren av kaliber 22 som ble brukt undrer bortføringen i Tolga. Offeret ble skutt i rumpa under angrepet, men ikke alvorlig skadet. Foto: Politiet

Ble skutt under angrepet

Det var natt til 2. januar i 2022 at en 20 år gammel mann ble angrepet i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga. Mannen ble skutt, men ikke alvorlig skadet under angrepet.

Påtalemyndigheten mener motivet for bortføringen var gjeld til et narkotikamiljø.

Inntrengerne tok med seg 20-åringen nedover Østerdalen. Han var savnet i et døgn.

Offerets foreldre ble begge utsatt for vold under hendelsen.

Fire menn i 20-årene ble pågrepet og tiltalt for grov frihetsberøvelse. Mennene har i varierende grad erkjent straffskyld.

En av mennene ble også tiltalt for å ha omsatt narkotika. Det skal ha vært hasj, kokain, marihuana og MDMA.

Erstatninger

Den fornærmede mannen i 20-årene og foreldrene hans er begge tilkjent erstatninger etter voldshendelsen i Tolga.