Politiet er svært knappe med å gi opplysninger i forsvinningssaken. En av grunnene til det er familiens sikkerhet.

SIKKERHETSTILTAK: Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland bekrefter at familiens sikkerhet er tema. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er både av hensyn til etterforskningen, og også av hensyn til fornærmede selv og hans sikkerhet. Det er jo et hensyn som står sterkt her.

Det sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Vibeke Stolp Ekeland.

Hun vil ikke si mer om hva politiet tenker om 20-åringens sikkerhet nå.

– Ikke ut over at det er en alvorlig sak og vi må ta alle forholdsregler.

Brutalt angrep

To personer kom hjem til familien på Vingelen på Tolga natt til søndag. Moren og faren ble utsatt for vold. Og tirsdag bekreftet politiet at den 20 år gamle sønnen i huset ble skutt før han ble tatt med bort.

Politiet vil ikke si hvor skuddet traff eller hva slags skade han har fått. Men de bekrefter at han har fått helsehjelp.

Bistandsadvokaten til familien sier en av hans viktigste oppgaver nå er å bistå med å sørge for familiens sikkerhet.

– Vi har hatt dialog med politiet og føler at sikkerheten er ivaretatt, sier Helge Hartz.

Verken Hartz eller politiet vil si hva slags sikkerhetstiltak som er iverksatt rundt familien.

– Det er veldig mye å ta inn over seg

Bistandsadvokat Helge Hartz har snakket med både 20-åringen og foreldrene i dag.

– Det er veldig mye å ta inn over seg. Ting bearbeides, sier han.

Familien ønsker å understreke at det som skjedde ikke har noe med Tolga eller Vingelen å gjøre, og at folk der ikke har noen grunn til å bekymre seg.

SAMARBEIDER: Bistandsadvokat Helge Hartz samarbeider med politiet om familiens sikkerhet. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Politiet opplyser at de etterforsker et kriminelt miljø på Østlandet, og at gjeld kan være et motiv for handlingen.

– Jeg vil ikke bekrefte noe som helst. Han har forklart seg for politiet og utover det vil jeg ikke kommentere noe, sier Hartz.

20-åringen dukket opp på et tog på Gardermoen nesten et døgn etter at han ble bortført fra Tolga. Han fikk hjelp av konduktøren på toget til å ta kontakt med familien og politiet.

Passes på

Ordfører i Tolga, Bjørnar Tollan Jordet, sier kriseteamet i kommunen er i kontakt med familien. Men han vil ikke si om han vet hvor familien oppholder seg.

– Vi er i kontakt med familien på telefon, og vi samarbeider med politiet. Men jeg kan ikke kommentere om de er på hjemmeadressen eller et annet sted, sier Tollan Jordet.

Både politiet, bistandsadvokaten og kommunen er altså veldig opptatt av at familien skal leve trygt nå.

Men hva slags sikkerhetstiltak de lever under, vil de ikke si noe om.

– Det er en fortløpende vurdering ut i fra de spor og opplysninger vi får i saken. Utover det ønsker vi ikke å kommentere hvilke tiltak som vurderes, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.