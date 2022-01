Onsdag ettermiddag melder politiet at ytterligere en person er pågrepet etter bortføringen i Tolga natt til 2. januar.

Den andre personen ble pågrepet onsdag ettermiddag.

– Det var en pågripelse uten dramatikk, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Lite informasjon

Politiet er sparsomme med detaljer rundt de to mennene.

De er begge i 20-årene, men politiet vil ikke gå næremere inn på bakgrunnen deres, hvilke miljøer de to eventuelt tilhører, eller relasjonen mellom dem.

Advokat Harald Grape, som forsvarer mannen som meldte seg selv tirsdag morgen, sier klienten hans virker ung og uerfaren i «dette miljøet».

Mannen som ble pågrepet onsdag ettermiddag vil bli avhørt i løpet av kvelden.

Politiet i Innlandet får fortsatt bistand fra Kripos.

– Vi etterforsker fortsatt for fullt. Vi kan ikke utelukke at det er flere medskyldige i saken og vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser, sier Ekeland.

På spørsmål om hvilke roller de to har hatt i bortføringen svarer Ekeland følgende:

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om hva de pågrepne har forklart seg om, annet enn at begge er siktet for frihetsberøvelse.

Glad for pågripelser

Helge Hartz er bistandsadvokat for mannen som ble bortført. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Bistandsadvokaten til 20-åringen og foreldrene som ble angrepet, Helge Hartz, er tilfreds med pågripelsene.

– For mine klienter er det selvfølgelig betryggende å vite at det er personer som er pågrepet. For saken så viser dette at politiets etterforskning viser seg å være god, sier Hartz.

Meldte seg allerede mandag

Den første personen som ble pågrepet meldte seg selv for politiet i Oslo tirsdag morgen.

– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier forsvarer Harald Grape.

Harald Grape er forsvarer for mannen som er siktet for frihetsberøvelse. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han er siktet for frihetsberøvelse og erkjenner straffskyld for det. Onsdag ettermiddag ble han framstilt for varetekstfengsling i Østre Innlandet tingrett i Hamar.

– Han varslet politiet om at han skulle melde seg. Det gjorde han i går morges. Da gikk han rett i avhør, sier Grape.

– Hvorfor meldte han seg?

– Fordi han har empati med ofrene. Han vil gjøre opp for seg, sier Grape.

Forsvareren forteller at mannen ringte til ham allerede på mandag og at de deretter varslet politiet i både Hamar og Oslo om at han ville melde seg dagen etter.

Krimsjef i Elverum, Roger Næss, sier de valgte å ikke fortelle om pågripelsen før i dag av taktiske grunner.

Fluktbil kjørte i grøfta

Det var natt til søndag at tre personer ble utsatt for en voldshendelse i Vingelen i Tolga kommune. Den ene av de tre ble tatt med bort fa stedet og var savnet fram til søndag kveld, da han dukket opp på toget fra Gardermoen mot Lillehammer.

Kidnapperne kjørte bil sørover fra Tolga, men kjørte av vegen ved Koppang i Stor-Elvdal og endte på et jorde.

Politiet bekrefter nå at de tok taxi et stykke videre, før de fortsatte i en annen bil. Men de vil ikke kommentere hvem som har forklart dette.

Tirsdag bekreftet også politiet opplysninger om at 20-åringen ble skutt og at gjeld kan være et motiv for handlingen.

– Det er løsnet skudd og en av hypotesene er at gjeld er innblandet, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til NRK tirsdag.