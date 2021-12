Fastlege lover å slutte med vaksinekritikk på Facebook

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere har reagert på at en av fastlegene i Sør-Fron kommune i lengre tid har delt vaksinekritisk informasjon på sin private facebookside.

Fylkeslegen i Innlandet var blant dem som frykta at innleggene fra fastlegen ville hindre folk i å vaksinere seg.

Rådmannen i Sør-Fron hadde et møte med fastlegen forrige uke der han ba henne om å moderere seg på sosiale medium.

Ifølge Rune Fromreide Sommer har de to nå blitt enige om at Anja Zanjani skal slutte å poste vaksinekritisk innhold på facebooksiden sin.

Anja Zanjani har tidligere bekreftet for NRK at hun har hatt møtet med rådmannen og skulle tenke over kravet han kom med der. Hun ønsker ikke å kommentere saken mer.

En av innbyggerne i Sør-Fron sier hun ble mer skeptisk til vaksinen på grunn av fastlegen:

Avtalte kjøreregler

Zanjani er fastlege i kommunen og har samtidig lagt ut poster på sin private facebookside. Rådet for legeetikk har tidligere sagt til NRK at leger har full ytringsfrihet. Men at det kan være problematisk å ytre ting som svekker legens eget omdømme.

Rune Fromreide Sommer sier nå at de to er blitt enige om at Zanjani skal moderere seg på sin egen facebookside.

– Vi har avtalt hun skal slutte å legge ut vaksinekritisk informasjon. Vi har ikke definert nærmere hva «vaksinekritisk informasjon» er, men jeg tror ikke det skal bli noe problem, sier han.

Fromreide Sommer sier at han på vegne av befolkningen og kommunen er glad for denne løsningen.

– Vi vet jo at det er mange som er vaksinekritiske der ute, og jeg tenker at rollemodeller og myndighetspersoner i utgangspunktet ikke bør bidra til økt usikkerhet blant våre innbyggere.

– Fokus på rollekonflikt

Zanjani har tidligere sagt til NRK at hun ikke mener det er noe etisk brudd å dele vaksinekritiske innlegg på sin private Facebook-side. Der står det ikke at hun er lege og profilen er privat, ifølge henne selv.

– At jeg legger ut noe på Facebook betyr ikke at jeg sier at det er sånn det er. Men at jeg finner det interessant. Det burde diskuteres, ikke sensureres bort, sa hun om innleggene sine på Facebook til NRK.

VAKSINEKRITIKER: Fastlege Anja Zanjani har fått advarsler fra Facebook på grunn av innleggene hun har delt på det sosiale mediet. Foto: Privat

Hun har også sagt at hun mener vaksinedebatten i media ikke er god nok:

– De statlige mediene har blitt til propagandaorganer. Ekte journalistikk har dødd ut. Den har begynt å komme i noen nye mediekanaler, men blir rigorøst bekjempet av betalte faktasjekkere, eller stemplet som useriøst og farlig politisk ekstremisme, har hun tidligere sagt.

Professor Einar Øverenget har skrevet en kronikk om vaksinedebatten. Den kan du lese her.

Rådmann, Rune Fromreide Sommer forstår om noen kan mene at kommunen i dette tilfellet har innskrenket ytringsfriheten til en av sine leger.

– Men i denne situasjonen har jeg lagt vekt på den rollekonflikten som jeg ser mellom det hun ytrer på Facebook og hennes rolle som fastlege.

– Men hvor skal den faglige debatten om vaksiner foregå?

– Jeg støtter meg i dette tilfellet på Pasientombudet i Innlandet, som mener at denne debatten bør foregå i det offentlige rom, i media.

Anja Zanjani har advokat, Barbro Paulsen. NRK har prøvd å få en kommentar av henne, men hun har ikke svart på henvendelsene.

