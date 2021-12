Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rådmann Rune Fromreide Sommer ser alvorlig på at kommunen i Gudbrandsdalen har en fastlege som har gått ut med informasjon om koronavaksinene som strider mot norske helsemyndigheters råd.

Nå vil han ta en prat med den vaksineskeptiske legen om rollen hun har som fastlege.

– Det hun poster på Facebook er problematisk. Vi kommer til å ta dette opp i en rutinemessig oppfølgingssamtale, sier Fromreide Sommer.

– Må tones ned

På sin åpne Facebook-profil har fastlege Anja Zanjani lagt ut en rekke vaksinekritiske nettsteder og videoer.

Det mener rådmannen er i strid med rollen hennes som fastlege.

– Når myndighetene kjører så klare retningslinjer for at befolkningen skal vaksineres så må også hun forstå at aktivitetene hennes i sosiale medier må tones ned, sier Fromreide Sommer.

FORSTÅ ROLLEN: Rådmann i Sør-Fron, Rune Fromreide Sommer, mener det er viktig at Zanjani forstår rollen hun har som fastlege. Foto: Alexander Nordby / NRK

I et tidligere intervju med NRK avviste Zanjani påstanden om at hun bryter etiske regler for leger, og sprer misvisende informasjon til offentligheten.

– At jeg legger ut noe på Facebook betyr ikke at jeg sier at det er sånn det er. Men at jeg finner det interessant burde diskuteres, ikke sensureres bort, har Zanjani tidligere uttalt.

Nå ønsker ikke fastlegen å uttale seg mer om saken. Hun sier derimot at hun ikke har blitt informert av kommunen om at de ønsker et møte om situasjonen.

Fylkeslegen frykter at fastlegens spredning av desinformasjon kan ha bidratt til lav vaksinasjonsdekning i kommunen.

– Forsøke å snakke henne til rette

Rådmannen mener det er for tidlig å si noe om dette blir en personalsak. Det vil bli vurdert etter møtet med fastlegen.

– Vi som kommune må forsøke og snakke henne til rette. Om det ikke nytter så oppfatter jeg at det må bli opp til fylkeslegen og helsetilsynet, og eventuelt gi sanksjoner, sier han.

Lavt vaksinasjonstall

Tidligere har fylkeslege Harald Vallgårda sagt at han frykter fastlegens Facebook-innlegg kan ha bidratt til den lave vaksinasjonsdekningen i Sør-Fron.

Kommuneoverlege i Sør-Fron, Per Ove Hagestuen, utelukker heller ikke at det lave vaksinasjonstallet i kommunen, kan skyldes fastlegens uttalelser.

– Vi ligger dessverre litt lavt på både av første og andre dose av vaksineringen. Det er vanskelig å si om fastlegens uttalelser har hatt noen virkning på det, men det kan det ha hatt, sier Hagestuen.

UHELDIG: Kommuneoverlege, Per Ove Hagestuen, synes fastlegens uttalelser er uheldige. Foto: Alexander Nordby / NRK

Han er tydelig på at det å ta vaksinen er noe vi ikke bare gjør for oss selv, men for samfunnet.

Han synes utsagnene til fastlegen på sosiale medier er uheldige.

– Jeg syns det er uheldig at en fastlege ikke anbefaler de rådene som norske helsemyndigheter gir, og stiller spørsmål ved etablert medisinsk kunnskap om viktigheten av vaksinen.

Skaper uro i lokalsamfunnet

Rådmannen presiserer at kommunen ikke har fått noen klager på fastlegen. Tvert imot får kommunen gode tilbakemeldinger på hennes innsats som lege.

Han mener likevel at innleggene skaper uro i lokalsamfunnet.

– Når Facebook går til det skrittet og tar vekk de artiklene hun legger ut, så mener jeg det er et klart signal, sier Fromreide Sommer.