Rovviltnemndene vedtok å felle ulver i fire helnorske revirer og et grenserevir. To av disse revirene ligger i Elverum. Men nå har departementet sagt nei. Det skal ikke felles noen ulver i Elverum.

– Da blir Elverum stående med omtrent en fjerdedel av ulvene i Norge; for øyeblikket mellom 23 og 25 ulver, opplyser rovdyrkonsulent i SNO, Erling Ness.

Det antas at det er et sted mellom 70 og 100 ulver i Norge nå.

Blir et ulvereservat

Både ordføreren i Elverum, Lillian Skjærvik (Ap) og rovvilttalsmann i Hedmark Jeger- og Fiskeforening (NJFF Hedmark), Nils Olav Øverby, syns det er ille.

– Det er veldig beklagelig. Det har vært et stort trøkk på kommunen fra før, sier Lillian Skjærvik.

ILLE: Ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik vil ikke at Elverum skal være ulvekommunen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun mener både de som har dyr på beite og de som bruker skogen og naturen til friluftsliv og jakt blir hardt rammet av ulvetettheten.

– Vi skal kunne leve med alle dyr i skogen, men nå blir det overregulert og tar over helt, sier hun.

Ulv både i og rundt

Det er revirene Hernes og Hornmoen i Elverum som blir fredet av departementet. Der er det til sammen sju eller åtte dyr nå, ifølge SNO.

I tillegg er det fem-seks ulver i Ulvåa lengst øst i kommunen og to ulver i det gamle Letjennareviret i området mot Åmot. Åtte dyr i Kynnareviret på grensa mellom Elverum og Våler skal tas ut, men det er flere ulverevir i områdene rundt Elverum også.

– Tettheten blir størst i dette området og i Aurskog etter jakta, sier Erling Ness i SNO.

Lisensjakta innenfor ulvesona starter 1. januar.

500 elger blir ulvemat

NJFF Hedmark mener jaktmulighetene i Elverum blir ødelagt med så mye ulv.

– Med fire flokker i Elverum så er det kanskje opp mot 500 elger i året som blir ulvemat. Det er en ganske stor andel av elgstammen. Riktignok skal vi høste av naturens overskudd, men det blir mindre og mindre etterhvert, sier Nils Olav Øverby.

ØDELEGGER ELGJAKTA: NJFF Hedmark mener ulven forsyner seg så grovt av elgstammen at det blir lite igjen å jakte på. Foto: Lemet Johanas Nystad

Han sier også at jegerne ikke kan jakte på tradisjonelt vis med løs hund, fordi flere hunder blir tatt av ulv hvert år.

– Det begrenser vår bruk av utmarka.

Ser ulv på joggeturen

Elverum-ordfører Lillian Skjærvik er bekymret over at ulvene trekker mot sentrum. Det skjer ikke helt sjelden at folk ser ulv på skogsturen sin.

– Når folk er redde for å gå ut, da er det ikke bra, sier hun.

Erling Ness i SNO bekrefter at mange ser spor etter ulver på gårdsplassen sin, og at mange har møtt på ulv når de har vært på joggetur eller ridetur. Noen ser på dette som en berikelse, men de fleste liker det ikke, sier han.

– Det handler om følelser. Mange føler en utrygghet. Det er ikke grunnlag for å si at ulven har blitt farligere, men den er nok mer nærgående, sier Ness.

En berikelse for naturen

Gjermund Gjestvang i Elverum MDG har et helt annet syn på saken. Han syns det er ille hvordan nøkkelarter og topp-predatorer i økosystemet behandles.

BERIKELSE: Gjermund Gjestvang i Elverum MDG mener ulven er en berikelse i naturen og at alle burde få leve. Foto: Privat

– Jeg synes det er godt å tenke på at det finnes ulver i Elverum. De er en berikelse for naturen og noe av det sjeldneste du kan se, sier han.

Og han mener frykten og motstanden er litt overdrevet.

– På landsbasis er det 10.000 konsultasjoner på legevakta med folk som har blitt bitt av hunder. I forhold til det syns jeg ulvefrykten er litt overdrevet, sier Gjestvang.

Når det kommer til jakt, så er det ingen menneskerett.

– Vi må innordne oss naturen, og i alle fall når ulven er utrydningstruet, sier han.

