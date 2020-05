17 ulver er registrert i skogområdene i Elverum i vinter.

I løpet av de siste ukene har flere sett et ulvepar uvanlig nær Elverum sentrum, i det mest populære turområdet Svartholtet.

Forskere tror plassmangel mellom de forskjellige ulverevirene er grunnen.

Tessa Philippaerts syntes det var spennende å bo et sted så nær ulv da hun flyttet fra Belgia til Elverum i fjor. Helt til hun møtte dem.

På en treningstur i vinter ble hun overrasket av to ulver som plutselig sto midt i skiløypa og så på henne.

– Jeg skvatt til da jeg møtte dem og de virket ikke redd meg, men heller ikke truende, sier hun.

UTFARTSSTED: Trimplassen i Elverum ligger nesten ligger midt i byen med 20 000 innbyggere, og brukes av mange hver dag hele uka. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Har mindre plass å boltre seg på

Etter lisensjakta var det 20. mars registrert mellom 84 og 88 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 43 av dem er helnorske, det vil si at de kun oppholder seg i Norge.

Litt under halvparten av dem er registrert i Elverumsområdet.

ULVEREVIR: Et ulverevir er området ulven har som sitt område, der ulver utenfra ikke er velkommen. Foto: Kilde: Rovdata

I Hernes er det et revir med fire ulver, i Kynna-reviret på grensa mellom Våler og Elverum er det 9 ulver.

Registrering som forskerne har gjort, gjennom DNA, avføring og urin viser at to nye par etablerte seg i Elverumsområdet i vinter. Det ene paret har etablert seg ved Hornmoen mellom Kynnareviret og det nye Ulvåa-reviret.

FLERE OBSERVASJONER: DNA fra ulveparet viser at tispa er fra Kynnareviret som ligger i sør mens hannen er fra Krokvattnet i Sverige. Foto: Per Klaesson / Bildhuset/TT

– De har etablert seg i et område nære folk og da blir det mange møter, sier forsker ved Høgskolen i Innlandet på Evenstad, Barbara Zimmermann.

Forskerne på ulvestammen i Skandinavia har sett på ulver som er merka med GPS som beveger seg nær bebyggelse. Ulvene følger byttedyrene, som ofte er elg og rådyr.

– Det kan også føre til at man har mer observasjon av ulv, sier Zimmermann.

Hun sier at de også har sett at byttedyr for ulven i noen tilfeller har søkt til gårdsplasser og hager fordi de føler seg tryggere der enn i skogen.

TRANGT: Forsker Barbara Zimmermann tror ulvene har trukket mot sentrum fordi de er skviset mellom to andre ulverevir. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Virket ikke redde

Tessa Philippaerts bruker det populære turområdet mye, da hun er tre ganger verdensmester i snørekjøring med hund.

– De virket ikke redde i det hele tatt. Den minste løp etter hvert inn i skogen igjen, mens den andre ble stående i noen minutter og se på oss, forteller Tessa.

Begge hundene hennes løp løse foran henne i løypa, og hun fikk ropt på dem så hun fikk satt bånd på dem.

TILBAKE I SKOGEN: Tessa Philippaerts ventet noen dager før hun gikk i skogen med hundene igjen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun ble overrasket over at ulvene var så nære bolighusene.

Det gikk en stund før hun trente i skogen overfor huset sitt etter ulvemøtet. Nå har hun vent seg til tanken på at de er så nære, men hun holder hundene i bånd.

–Er du redd ulvene skal angripe deg?

– Nei, ikke i det hele tatt. Men jeg synes det er litt skummelt at de var så lite redd meg, sier hun.

NRK har snakket med flere som forteller at de har møtt på et ulvepar både i vinter og de siste ukene. Ingen har følt seg truet, men stusset over at ulvene ikke har virket mer sky.

Kan skremme dem bort

I Sverige har de skutt med gummikuler mot ulver som har blitt for nærgående, men det må da gjøres når ulven er veldig nære boligbebyggelse.

Det er ikke vurdert i Elverum enda.

NÆR SENTRUM: Rådhuset i Elverum ligger bare 1,6 kilometer fra der ulvene nå vandrer. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Ifølge forskeren Zimmermann er ikke ulv i utgangspunktet er sky, men forsiktig.

– Noen er mer forsiktige enn andre, så det er individuelle forskjeller på dem.

Rådet hennes til de som møter ulven er å stå rolig eller trekke seg unna hvis man blir redd.

– Det er det samme rådet som gjelder hvilket som helst vilt dyr i skogen, for eksempel elg, sier hun.

Hun sier årsaken til at disse to ikke virker redde kan være at de er unge enda. Hvis de får valper blir de mer forsiktige. Hun tror de vil trekke seg mer unna folk etter hvert.