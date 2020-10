Vedtaket ble gjort på fellesmøtet for rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold i dag. Antallet ulver flertallet mener skal tas ut er rekordstort.

I tillegg til de 32 ulvene i ulvesona vedtok nemnda i august å felle 12 ulver utenfor ulvesona. Flertallet mener at ulvestammen som nå regnes til å være rundt 80 helnorske dyr tåler det uttaket. Mindretallet er helt uenig.

– Det er beklagelig at vi etter to år med rekordlave tap til rovdyr skal ta et rekordhøyt uttak av ulv, sier Benedikte Lund fra Østfold.

Både Naturvernforbundet og Noah hadde påklaget vedtaket om felling av 12 ulver utenfor ulvesona, som ble gjort i august.

Klagen blir ikke tatt til følge, og blir sendt videre til klima og miljødepartementet. Det gjør trolig også dagens vedtak om uttak av fem flokker i ulvesona.

Svenskene lar nordmenn bestemme

Egentlig skulle rovviltnemndene behandle antall ulver som de mener kan skytes i ulvesona under møtet i august. Rovviltnemnda i Hedmark kom da med forslag om at flokkene i Kynnareviret i Våler, Hornmoen og Hernes-revirene i Elverum, Aurskogreviret i Akershus og reviret i Rømskog i Østfold skulle felles.

Men siden en av flokken i Rømskog beveger seg på tvers av grensa mellom Norge og Sverige måtte svenske myndigheter få uttale seg.

Saken ble derfor utsatt til de hadde snakket med svenskene om de synes det er greit å ta ut den ulveflokken.

I Sverige er det ikke rovviltnemnder som bestemmer hvor mange ulver som skal skytes. Det bestemmes av myndighetene, og svenskene må forholde seg til EU-direktiver i hvor mange ulver de skal ha.

Svenskene vil likevel ikke legge seg borti om ulveflokken i Rømskog blir skutt. Grunnen er at ulvene i flokken for det meste holder til i Norge. De overlot det derfor til rovviltnemndene i Norge om den flokken skulle være en av de fem ulveflokkene som kan skytes under lisensjakta.

Truet eller ikke truet

Det ble en het debatt da medlemmene i nemndene diskuterte hvor mange ulver som bør kunne skytes i ulvesona.

Ulvesona er det området i Norge som Stortinget har bestemt at skal være revir hvor ulvene produserer et visst antall ulvevalper. Utenfor ulvesonen er det ikke mål om at ulvene etablerer seg. Ulvesona er hovedsakelig i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Det faglige rådet fra sekretariatet til rovviltnemnda var at ulvestammen tåler uttak av 16 ulver i ulvesona. Det fikk støtte av leder av rovviltnemnda i Oslo, Akerhus og Østfold Lise Hagen Rebbestad.

– Vi vet ikke hvor mange ynglinger det har vært i sommer, sa hun på møtet.

Både Benedicte Lund og Arne Olav Haabeth fra Østfold og Oslo viste til at ulv fortsatt står på lista over truede dyrearter.

– Det er alvorlig at medlemmer av nemnda sier at ulven ikke er en truet art, mener Haabeth.

Mens Truls Gihlemoen, som er Frp-politiker i Hedmark, uttalte at han skulle ønske de kunne ta ut enda flere enn 32 ulver ulvesona.

Forslaget fra Hedmark fikk flertall mot tre stemmer. Men nemnda regner med at miljøorganisasjoner vil komme til å påklage vedtaket som da trolig havner på klima og miljøministerens bord før jul.