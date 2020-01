Et flertall i Borgarting lagmannsrett slår fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig. De 16 dyra ble skutt utenfor ulvesona.

I den 79 sider lange dommen heter det:

«Lagmannsretten har kommet til at reviravgjørelsene 1. desember 2017 og 7. februar 2018 er ugyldige som følge av rettsanvendelsesfeil. For disse avgjørelsene har anken ført frem.»

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. Vi mister hvert eneste år mer og mer natur som det er kritisk viktig at vi tar vare på, på grunn av de truede dyreartene i Norge, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond til NRK.

– Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sør-skandinaviske ulvebestanden som vi har mellom Norge og Sverige. I tillegg er vi veldig fornøyde med at lagmannsretten har kommet frem til at staten brukte loven feil da tillot lisensfellingskvoter i ynglende flokker i 2017 og 2018, sier hun.

Var ulovlig

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. De mente den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Søksmålet kom fordi regjeringa den høsten ga grønt lys for felling av 12 streifulver (ikke medlem av familierevir) utenfor ulvesonen, og i tillegg to ulveflokker med til sammen 16 dyr.

Lagmannsretten mener ikke at fellinga av de 12 streifdyrene var ulovlig.

Dyrevernerne tapte saken i Tingretten, og anket. Nå har de altså delvis seiret mot Staten, ved Miljø- og klimadepartementet, i Lagmannsretten.

Og det er ikke bare Staten som er tapere i denne saken.

Staten hadde såkalt partshjelp av organisasjonene Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag.

Konsekvenser for rovdyrpolitikken

Staten og organisasjonene må betale WWF sine saksomkostninger på 430 000 kroner i Lagmannsretten, og i tillegg 240 000 kroner fra Tingretten.

WWF sin seier kan få stor innvirkning på norsk rovdyrpolitikk. Dommen kan føre til at regjeringa og Stortinget nå må gå en runde på hvor mye ulv som kan felles.

– Dommen fra lagmannsretten er svært lang og omfattende. Nå skal vi gå grundig gjennom den for å forstå rettens syn og hva alle implikasjonene av den vil bli, sier Andaur.

WWF forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter ulvestammen.

– Med denne dommen, så bruker de naturmangfoldloven paragraf 18c som en begrunnelse for at staten har brukt loven feil. Den samme paragrafen har blitt brukt for å begrunne skyting av ulv innenfor ulvesonen, og vi håper dette fører til at man ikke kan bruke denne paragrafen til å skyte flokker, sier Andaur.

– Vi håper også at vi tar vare på ulven og får den opp til en livskraftig bestand, og at den ikke lenger er på et permanent kritisk truet nivå som den har vært til nå.

NRK har prøvd å komme i kontakt med rovviltnemna i Innlandet, og Norges Bondelag, men har foreløpig ikke fått kommentar.