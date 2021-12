Carolyn (25) ble flyvertinne i en usikker tid: – Vi kan bare håpe på det beste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var helt i ekstase og trodde egentlig ikke det var sant, sier 25 år gamle Carolyn Johansen.

Nylig ble hun en av Norwegians nye flyvertinner. For henne er dette en drøm som har gått i oppfyllelse.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var liten, sier hun.

Men i en pandemi med stadig flere restriksjoner og begrensninger, går 25-åringen en usikker fremtid i møte.

– Jeg håper denne lykken jeg har nå ikke blir kortvarig.

– Håper denne bølgen går fort over

Til tross for to år med pandemi og reisebegrensninger, kom det inn 2300 søknader til jobben i Norwegian.

Johansen var én av 63 som fikk jobb. Før hun kunne begynne i jobben måtte hun bestå et kurs for kabinansatte.

– Man våkner mange ganger på natten med småpanikk. Hvordan fungerer flymotoren? Hva heter alle delene på vingene? – Jeg var mer sliten etter kurset enn da jeg hadde et barn med kolikk, sier hun.

25-åringen er klar over at hun har fått jobb i det som er en usikker bransje om dagen.

Hun er imidlertid optimistisk.

– Jeg håper denne bølgen går fort over, så reiselivsbransjen kan vokse seg stor igjen, sier hun.

Utvider personalet

Eline Hyggen Skari er kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Hun forteller at pandemien utløste en krise uten sidestykke for flyindustrien.

– Mellom mars og april i fjor hadde vi omkring 700 permitterte kabinansatte i Norge. For noen ble dessverre permitteringen mer langvarig enn for andre, og enkelte valgte å finne annet arbeid, sier hun.

TRENGTE ANSATTE: – Da regjeringen lempet på reiserestriksjonene og samfunnet åpnet opp igjen, opplevde vi en rask økning av bestillinger. I takt med økt trafikk har vi hatt behov for å ansette flere, sier Skari. Foto: Pressefoto / Norwegian Foto: Pressefoto / Norwegian

Årsaken til at Norwegian har valgt å utvide personalet nå, er at de mot neste sommer planlegger å øke kapasiteten.

– I takt med den planlagte økningen, og forhåpentligvis en varig normalisering av hverdagen, vil vi ha behov for flere dyktige kolleger, sier Skari.

Ringvirkninger av pandemien for Norwegian Ekspandér faktaboks Før pandemien: I mars 2020 parkerte selskapet 92 fly i Norge, og totalt har det vært 130 fly parkert i Norge, Sverige, Danmark, Spania, England og Irland.

I mars 2020 fløy Norwegian både langdistanse og kortdistanse.

I mars 2020 var det ca. 10 500 ansatte i Norwegian I dag: I dag består flyflåten av 51 fly. Alle Boeing 737-800.

I dag, opererer vi innenriks i de nordiske landene, samt utenriks til populære destinasjoner i Europa.

I dag er vi, per desember, ca. 3100 ansatte

Kilde: Eline Hyggen Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

– Situasjonen er blitt ti ganger verre

Mandag kom regjeringen med nye innstramninger for samfunnet.

Mona Jacobsen Saab er president i NHO Reiseliv. Hun mener de nye restriksjonene med skjenkestopp, enmeteren og avlysning av arrangementer gjør det vanskelig for reiselivet å holde hjulene i gang.

– Situasjonen er blitt ti ganger verre. Restriksjonene skaper store utfordringer for en allerede svært berørt næring. Mange hoteller, restauranter og utelivsbedrifter er allerede i full gang med permitteringer, sier hun.

IKKE NOK: – For å komme på beina igjen trenger vi kompetanse. Den kompetansen har vi brukt mye ressurser på å holde oppe, sier Saab. Foto: Per Sollermann Foto: Per Sollermann

Saab er også skuffet over de nye støtteordningene fra regjeringen, som kom tirsdag.

– Det må mer til for å kompensere for den belastningen reiselivsnæringen nå tar. Det er kritisk fordi bedriftene er slitt både økonomisk og menneskelig, sier hun.

Økonomiske tiltak: Ekspandér faktaboks Næringslivet: Regjeringen gjeninnfører garantiordningen for banklån.

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut året og det blir lagt begrensninger på utbytte

Det innføres støtte til tapt varelager. Bedrifter kan få inntil 100 prosent av tapt varelager dekket. Det gjelder for eksempel varer som går ut på dato

Den kommunale kompensasjonsordningen styrkes

I tillegg jobber regjeringen med partene for å få på plass en lønnsstøtteordning for å holde flere i jobb. Kultur og frivillighet: Kulturlivet får 1,1 milliarder kroner i støtteordninger, mens idrett og frivillighet blir tilgodesett med 600 millioner kroner.

400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022

300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022

300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde

100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022 Arbeidstakere: Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

Særreglene med dagpenger for lærlinger

En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent Kommunene Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.

Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.

Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Saab håper at regjeringen ser at den økonomiske støtten de bidrar med nå ikke er en kostnad, men en investering for fremtiden i en viktig næring.

– Vi skaper arbeidsplasser og puls. Vi står for viktig infrastruktur for all annen næring. Hvordan skal du drifte et samfunn uten spisesteder, overnatting og lignende fasiliteter?

Da nyheten om en måneds skjenkestopp ble kjent, tok restaurantsjef Morten Løver en rask avgjørelse:

Gleder seg til fremtiden

Den første uken som flyvertinne har 25 år gamle Johansen allerede rukket å reist innom både Tyrkia og Spania med jobben.

– Det var mange passasjerer og vi hadde ekstremt bra salg, som var gøy, sier hun.

Nå er hun spent på hva fremtiden har å by på.

– Jeg er litt lei denne koronaen nå. Men vi kan bare håpe på det beste, sier hun.

STOLT: Johansen viser stolt frem vingen hun har fått som bevis på at hun har bestått kurset. Nå er hun klar for nye utfordringer. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK