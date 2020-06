Unge på vent

Drømmejobben Jon-Erlend Langset kapret «drømmejobben» som pilot i august i fjor. I mars ble han permittert. Vi har hus, bil og har brukt masse penger på utdannelse. Det er klart at det passer dårlig. – Jon-Erlend Langset (32), permittert pilot og nybakt pappa Nå blir det mange trilleturer med junior for få tiden til å gå. Spill av video

Lille Emrik har akkurat vært på 6-månederskontroll med mamma. Egentlig skulle dette vært pappas tid alene med Emrik, men så ble mamma permittert fra sin jobb i det foreldrepermisjonen hennes var slutt.

At pappas foreldrepenger ble regnet ut fra hva han fikk som permittert pilot gjør ikke situasjonen lettere.

– Jeg har aldri fått så lite utbetalt som nå, sier Jon-Erlend Langset.

Det tok sju år fra han var ferdig utdannet flyver til han kapret jobben i SAS i fjor. Etter bare noen uker alene bak spakene, ble Jon-Erlend permittert sammen med 10.000 andre SAS-ansatte. Nå har flyselskapet varslet oppsigelser. Det er ikke klart hvor mange norske piloter som må gå, men det kan være snakk om rundt 200:

– Frykter du for å være en av dem?

– Det er jeg ganske sikker på, rett og slett, sier han.

Far Jon Langset var pilot i Braathens og advarte sønnen mot å gå inn i en turbulent bransje. Jeg har jo vokst opp med fly. Ikke noe annet fristet.

Jon-Erlend er innstilt på å finne på noe annet å gjøre, men har fortrinnsrett hvis drømmejobben igjen blir ledig i SAS de neste fem årene.

Dette sier Nav om piloter: Ekspandér faktaboks Reiselivsnæringen ble rammet tidlig og hardt, ikke minst flyselskapene som permitterte store deler av arbeidsstyrken når først internasjonal flytrafikk stoppet opp, og dernest nasjonal trafikk. Det forventes begrenset med utenriksflyreiser ut 2020, men gradvis økt reisevirksomhet i Norge. Forholdene vil i sum være vanskelige og vedvare i lang tid fremover. Situasjonen i utlandet er mer avgjørende for tilbakesving i denne næringen enn forholdene i Norge – både med hensyn til nordmenns muligheter og vilje til å reise ut, men også utlendingers muligheter og vilje til å reise til Norge. Vi har akkurat nå 101 helt arbeidsledige piloter under 30 år registrert hos NAV, og det har ikke skjedd noen stor utvikling på dette siden koronakrisen startet. Kilde: Ulf Andersen,statistikksjef i Nav

Unge mennesker ble hardt rammet

Ifølge Nav ble nesten hundre tusen unge voksne under 30 år direkte berørt da koronatiltakene ble innført. 77 000 av dem ble permittert fra jobbene sine i mars.

De som er arbeidsledige i september må nok i større grad regne med å finne en ny jobb. Mange av dem er trolig unge. – Simon Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret

Frischsenteret forsker på arbeidsledighetstallene fra Nav.

De unge NRK har snakket med, er bekymret for hvordan det skal gå de neste månedene.

Usikkerheten I magen ligger ei jente som Karoline Tveitevåg gleder seg til å bli kjent med. Hun bærer også på en frykt for å miste ingeniørjobben. Jeg har kjent på panikk flere ganger. – Karoline Tveitevåg (29), gravid og delvis permittert Opp fra sirlig brettede babyklær holder hun et par hjemmestrikkede ulltøfler fra en vordende bestemor. Ventetiden har ikke blitt slik hun tenkte. Spill av video

Karoline Tveitevåg sitter ved kjøkkenbordet i det splitter nye huset i Åsane i Bergen. Etter at koronaen kom, har ingeniøren arbeidet 40 prosent mindre enn hun pleier. Det samme gjelder samboeren, som jobber i samme bedrift.

Usikkerheten rundt økonomien er stor.

Lønnskompensasjonen hun har krav på fra Nav har hun ennå ikke fått, og hun er usikker på hvordan permitteringen påvirker foreldrepengene når hun går ut i mammapermisjon i sommer.

Bedriften hun er permittert fra er en av Bergens største arbeidsplasser, hvor hun også er tillitsvalgt. Ved Rolls Royce-fabrikken Bergen Engines AS, som produserer motorer til landkraft og store båter, er rundt 300 av de 750 ansatte helt eller delvis permittert, flesteparten som Karoline har fått redusert arbeidstiden sin med 40 %.

Karolines samboer må ofte roe henne ned når hun får panikk over fremtiden:

– Da minner han meg på at vi alle er friske og at det kunne vært verre, sier hun.

Dette sier Nav om ingeniører: Ekspandér faktaboks Ingeniører har i mindre grad vært direkte påvirket av koronakrisen, men i større grad av nedgangen i internasjonal handel og lav oljepris. Utviklingen fremover er helt avhengig av hvilken type næring ingeniøren jobber i. Særlig innen oljerelatert industri er det forventet å være vanskelige tider fremover med reduserte investeringer og lavere aktivitet. Totalt er det nå 793 helt arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører under 30 år. Dette er ned fra 1 079 ved slutten av april. Kilde: Ulf Andersen,statistikksjef i Nav

Servitøren Andreas Tharaldsen var servitør da koronaen traff Norge. Nå er han permittert. Jeg har alltid sett på det å være servitør som noe mer enn å gå med mat på bordet. Vi forvalter en kultur. Vi er vanlige arbeidsfolk, men kan alt om å matche vin til matretter. – Andreas Tharaldsen (26), ufaglært servitør og arbeidsledig

På bordet ligger en bok om Karl Marx ved siden av en gammel, rødlakkert skrivemaskin. Det har blitt mer tid til å skrive nå som Andreas Tharaldsen (26) tilbringer det meste av døgnet på hybelen med utsikt over en kirkegård i Oslo.

Med et stipend i ermet, vil han bruke den ekstra tiden på en bok om yrket han har levd av siden han droppet ut av videregående skole i Kirkenes for sju år siden.

Normalt ville kvelder gått med til å servere champagne på sølvbrett før gjestene geleides inn i bankettsalen på hotell Continental for en tre- eller fireretters middag.

I tre år har han hatt en ekstrahjelpstilling på hotell Continental og vært ringevikar ved Oslo Plaza. Ekstrahjelpstilling er en kontrakt der servitørene blir tilkalt etter restaurantens behov. Det er en vanlig ansettelsesform for servitører.

Andreas tror det tar lang tid før han er tilbake på jobb, selv om barer og restauranter har åpnet igjen. Jeg hadde håpet at servitører ville få større anerkjennelse, men er redd for at arbeidsgivere blir mer forsiktige.

26-åringen, som også er tillitsvalgt, frykter for at de lavtlønte må betale regningen for koronakrisen med enda mer midlertidighet og slunkne lønnsoppgjør.

Dette sier Nav om servitører: Ekspandér faktaboks Serverings- og overnattingsvirksomheter ble hardt rammet av koronakrisen, og de fleste serveringssteder ble stengt etter 12. mars. De er også påvirket av lite utenlandsturisme, men er under gjenåpning og kan få noe økt besøk fra nordmenn ikke minst gjennom sommermånedene. Omsetningen er uansett forventet å være betydelig lavere ut resten av året sammenlignet med tidligere år, noe som vil begrense behovet for servitører som kan gå tilbake i arbeid. Ved utgangen av mai er det 3060 registrerte helt arbeidsledige servitører under 30 år, ned fra 5129 ved utgangen av april. Kilde: Ulf Andersen,statistikksjef i Nav

Stive skuldre Marcus Richardsen er 27 år og massasjeterapeut. I mars hadde han en fulltidsstilling ved Kolbotn hudpleie. Etter at samfunnet ble lukket ned, har han bare jobbet én dag i uka. Livet er satt på vent. – Marcus Richardsen (27), massasjeterapeut. 80 prosent permittert. Spill av video

Marcus Richardsen har alltid vært den som går på rundgang og masserer stressede nakker til venner og familie i sosiale lag. Nå er han selv i faresonen for å få stive skuldre.

27-åringen låser opp døra til hjemmet sitt i Drøbak. Nylig tok han opp boliglån i tillegg til studielånet og flyttet inn i et nybygd leilighetsanlegg med tvillingbroren sin som nærmeste nabo.

Selv om han alltid har vært flink med økonomien, merker han at han har mindre å rutte med. Er det noe han vil ha, er han nødt til å veie dette opp mot at han skal ha mat, forteller han. Penger fra det offentlige har han ennå ikke sett noe til.

– Jeg har måttet kutte ut 80 prosent av innkjøpene og egentlig bare holdt det til mat og til bensin, sier han.

Dette sier Nav om massasjeterapeuter: Ekspandér faktaboks Personer med disse yrkene ble direkte påvirket av nedstengningen den 12. mars, og i all hovedsak beordret stengt av smittevernhensyn. Vi er i en fase nå med gradvis gjenåpning, men med smitteverntiltak som kan begrense omfanget av gjenåpningen. Det er grunn til å tro at mange slike virksomheter nå er gjenåpnet, men at omsetningsvolumet kan påvirkes negativt frem til høsten. Nav har ikke massør og massasjeterapeut som egen yrkeskategori i statistikken, men de er registrert under «Helse, pleie og omsorg» og «andre pleiemedarbeidere». NAV har i dag 774 personer under 30 år registrert som helt arbeidsledige innen denne kategorien – svakt ned fra 992 personer ved utgangen av april. Kilde: Ulf Andersen,statistikksjef i Nav

Studenten Nora Hjelme mistet deltidsjobben ved siden av studiene da koronaen traff Norge. Flere dager i uka har hun jobbet på Brilleland inntil permitteringene kom. Nå må hun klare seg på studie-lånet. Det er jo kjipt. Man mister hverdagen sin og den faste inntekten. – Nora Hjelme (20), masterstudent uten ekstrajobb

Nora Hjelme (20) er tilbake på felleskjøkkenet i kollektivet der hun bor, ikke langt fra studiestedet sitt i Ås. Masterstudenten i eiendom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, reiste hjem til foreldrene i Trondheim da hun ble permittert fra ekstrajobben sin i mars.

– Jeg dro hjem for å spare penger. Rett og slett til mat og også andre utgifter, sier hun.

Ukene hjemme i barndomshjemmet beskriver hun som et opphold på godt og vondt; koselig gjensyn med familien, klesvask og matservering, men samtidig følelsen av å ha blitt mer selvstendig og nå plutselig gå tilbake til å være «barnet».

Nora mener mange studenter sliter ekstra med økonomien som følge av koronaen. Med studielån har de ikke rett på dagpenger Vi kan søke om ekstralån fra lånekassen. Jeg tror veldig mange studenter synes det er lite, ettersom vi allerede har trang økonomi.

Nora har blitt lovet noen dagers jobb i juni, men vet ikke hva som skjer etter det.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til jobb og få litt inntekt. Situasjonen er fortsatt usikker, og man vet jo ikke hundre prosent sikkert hva som skjer om en måned. Men jeg håper å få komme tilbake som normalt, sier hun.

Dette sier Nav om studenter: Ekspandér faktaboks Svært mange studenter har deltidsjobber i næringer som ble hardt rammet av koronakrisen, ikke minst innen butikk- og salgsarbeid og innen reiseliv og transport (inkludert servering). En del studenter vil oppleve utfordringer som vedvarer til etter sommeren da mange virksomheter vil være forsiktige med lønnsutgiftene i tiden fremover og holde lønnskostnadene så lave som mulig gjennom en lavere bemanning. Kilde: Ulf Andersen,statistikksjef i Nav

Vil ta flere år

I slutten av mai var det fortsatt over 56 000 under 30 år som var permitterte fra jobbene sine, ifølge NAV.

Det utgjør over en fjerdedel av alle permitterte i Norge.

– Det vil nok ta noen år før vi er der vi var, fordi slike kriser har ringvirkninger. Den internasjonale etterspørselen er lav og vi vet ikke når reiselivsnæringen er oppe igjen, sier seniorforsker ved Frischsenteret Simon Markussen.

Markussen tror veien tilbake til arbeidslivet bli lenger for dem som fortsatt ikke har fått jobben sin tilbake til høsten:

– Vi har en del erfaring fra tidligere kriser, som viser at det å miste jobben innebærer en risiko for aldri å komme tilbake, eller at lønnsutviklingen blir svakere enn for andre.

Spesielt gjelder det mennesker som mister jobben i nedgangstider, forteller han.

Han mener likevel det er vanskelig å sammenligne denne krisen med andre.

– Jeg tror ikke vi noen gang har hatt en situasjon hvor så mange ble ledige så raskt. Men samtidig vil store deler av denne ledighetskrisen gå over raskere fordi den henger sammen med smittevern.