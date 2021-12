Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Løver eier og driver Gamle Skien restaurant og i likhet med kolleger over hele landet hadde han håpet at julebordsesongen skulle bli en god periode økonomisk.

Slik blir det ikke, konstaterer han, etter at regjeringen mandag innførte full skjenkestopp i fire uker med virkning fra natt til onsdag.

– Det er en forferdelig situasjon, både for oss og alle andre i samme bransje.

Pinnekjøttet fra Fyresdal må selges langt under kostpris. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Tirsdag blir det julemat på billigsalg til så mange gjester han får plass til i lokalene. Vel å merke med korrekt avstand mellom stolene.

– Vi har for eksempel hundre kilo pinnekjøtt fra Fyresdal i fryseren, sier han hoderystende.

Selger unna

Telefonen ringer nærmest ustanselig når NRK er innom restauranten tirsdag formiddag.

En del av henvendelsene er avlysninger av julebord og middager de kommende dagene. Andre vil benytte seg av tilbudet om julemat til en billig penge i kveld.

Restaurantsjef Morten Løver tilbringer mye tid i telefonen om dagen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Restaurantsjefen er opptatt av å begrense matsvinnet, men håper også kunne dra inn noen ekstra kroner i kassa før han stenger døra. For de trengs.

– Full julemiddag til hundre kroner. Pinnekjøtt, ribbe eller lutefisk. Vi får jo nye varer i dag, som skulle være til dagene fremover. Da må vi ta noen grep, sier han.

Han vil ikke engang forsøke å arrangere julebord uten alkoholservering, eller tilby à la carte som take away. Ikke engang til.

– Det har vi prøvd før. Det går bare ikke, mener han.

Han håper i det lengste at han ikke må legge ned restauranten.

– Jeg skal kjempe med nebb og klør, men man har jo aldri noen garanti.

Lærling og kollega Jostein Fossli Haug kan ikke annet enn å håpe han heller.

– Jeg ble sønderknust. Det blir veldig mye å tenke på, sier han.

STILLER OPP: Steffen Robertsen og Thomas Enstad mener folk igjen nå må stille opp for det lokale næringslivet.

Hos restaurant Anchas Bodega i Drammen er det fullbooket i kveld, men gårsdagens nye restriksjoner gjør det usikkert. Men de håper å holde alle i jobb fremover.

– Jeg ønsker å holde håpet for personalets skyld. De skal stå opp om morgenen og vite at de har en jobb å gå til, forteller restauranteier Ancha Liverud.

Steffen Robertsen og Thomas Enstad tar seg en middag på spisestedet i Drammen og håper ikke folk svikter uteliv- og restaurantbransjen.

– De har slitt nok som det er. Jeg er trygg på at de overholder smittevernreglene på en god måte, sier Enstad.

– Summen av to år med halvveis drift

Lenger nord i landet, på Dombås, synger Marit Nyhus (27) sin bedrift på siste verset.

– Jeg er ganske knust. Det er jo drømmen som må pakkes bort, sier hun.

I to og et halvt år har hun drevet Heime, en kaffebar, kunstbutikk og turistinformasjon.

De hadde tenkt å ha en ganske travel jul, og bestilte varer ut fra det. Nå har de åpent fram til nyttår for å få solgt så mye som mulig av beholdningen.

Daglig leder Marit Nyhus (til høyre) og deleier Martine Haugen. Foto: Marit Nyhus

– Dette er summen av to år med halvveis drift.

Som en liten bedrift har ikke Marit kunne benytte seg av de samme støtteordningene som større aktører kan.

– Vi har kun fått litt av kommunen sitt fond, men ellers er vi for små for de kompensasjonsordningene som har vært.

Selger ut til innkjøpspris

I Porsgrunn ligger restauranten Michel Seylmagers hus.

Også de har fryserne fulle av julemat, og har ganske enkelt besluttet å selge varene til innkjøpspris. Både som take away, og fryste råvarer.

Hege Skilbred driver restauranten Michel Seylmagers hus i Porsgrunn. Foto: Privat

– Folk lot seg ikke be to ganger, forteller Hege Skilbred, som har drevet restauranten siden 2007.

I løpet av tirsdagen har bestillingene strømmet inn, noe hun er svært takknemlig for.

De er snart utsolgt for råvarer. Restauranten holder åpent som vanlig i kveld, men de to neste dagene selges julematen som take away.

– Deretter blir det tidlig juleferie på oss, selv om det ikke var det vi ønsket oss i år, sier hun til NRK.