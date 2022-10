Gudbrandsdalslågen har blitt ferdselsåre etter at Tretten bru kollapset 15. august. Enkelte har sett seg nødt til å ta i bruk båt for å komme seg frem i påvente av ny bru.

– Jeg løser det foreløpig på kreativt vis for å spare tid og for å unngå faren ved å kjøre omkjøringsveien, forteller Eivind Buhaug.

Men kreativiteten preges også av stor utålmodighet for både Buhaug og sambygdingene.

Han er ikke spesielt imponert over nyheten om at det ikke kommer på plass en midlertidig bru før årsskiftet.

– Folk er lei og irriterte og vi føler ikke at vi blir tatt seriøst.

Prosjektering av midlertidig bru tar tid

Kort tid etter brukollapsen startet diskusjonene om ny bru.

Innlandet fylkeskommune sa allerede i september at de håpet å få på plass en erstatningsbru innen få måneder.

Men pengene for å betale for det hele manglet.

Fylkeskommunen håpet at staten skulle bli med på spleiselaget for å betale regningen på om lag 50 millioner kroner.

DELT I TO: Både Tretten bru og lokalsamfunnet er delt etter brukollapsen 15. august. De om lag 900 innbyggerne på tettstedet må kjøre via Øyer for å komme seg til den andre siden. Foto: Frode Meskau / NRK

Tirsdag kom beskjeden om at arbeidet med den midlertidige brua tar lengre tid enn forventet fordi det må innhentes tillatelser for å jobbe i elva.

– Den midlertidige brua kommer i 2023. Vi må være ferdige til våren, men det kommer til å ta litt tid, forteller Arne Fredheim, leder for vegseksjonen i fylkeskommunen i Innlandet

Han peker på at det er viktig for fylkeskommunen å planlegge en god bru. Blant annet fokuseres det på at en ny bru skal tåle tungtransport i begge retninger.

– Jeg skjønner godt at det er frustrasjon på Tretten, men det viktigste for oss er å bygge en bru som står trygt, sier Fredheim.

Dette har skjedd etter brukollapsen Brua kollapser Fagverksbrua bygget i 2012 kollapset litt over kl. 07.00. To kjøretøy ble stående fast på brua, en lastebil og en personbil. Mens kvinnen i personbilen klarte å komme seg av brua på egenhånd, måtte sjåføren av lastebilen løftes ut med redningshelikopter. Begge kom uskadd fra hendelsen.

E6 ble stengt Ettersom Tretten bru gikk over E6 gjennom Gudbrandsdalen ble europaveien stengt med umiddelbar virkning etter ulykken. Veien var stengt helt til 26.august, når veien var ryddet for brurester.

Statens vegvesen stengte 14 trebruer Vegvesenet besluttet dagen etter brukollapsen å stenge 14 fagverksbruer i tre rundt om i landet. Årsaken var at de fryktet for sikkerheten på bruene som er bygget på samme måte som Tretten bru.

Sterke reaksjoner på brustenging Etter stenginga av 14 trebruer ble det kaos flere steder. Rektor ved en barneskole i Kongsvinger reagerte kraftig på det han mente var uforsvarlig omkjøring langs skoleveien til elevene sine. En bonde i Åsnes fikk lang omkjøringsvei da han skulle levere kornet sitt og truet med sivil ulydighet dersom ikke brua ble åpnet igjen.

Restene av Tretten bru rives I etterkant av brukollapsen ble det jobbet intenst med å fjerne restene av brua. Til slutt ble lastebilen som stod fast under kollapsen fjernet.

Omkjøringsvegen går i oppløsning Digre lastebiler måtte ut på kanten da de møttes på den smale omkjøringsvegen til Tretten i Gudbrandsdalen. Til slutt gikk asfaltkantene i oppløsning.

Grønt lys for den første stengte trebru Moumbekken bru i Fredrikstad er den første brua som blir gjenåpna etter at Statens vegvesen stengte flere trebruer.

Vedtok å bygge midlertidig bru på Tretten Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok å jobbe videre med planene om en midlertidig og en ny permanent bru. Vis mer

Stor frustrasjon på Tretten

Både Tretten bru og 14 andre fagverksbruer i tre ble stengt etter hendelsen. Siden har lokalsamfunnet vært uten bruforbindelse.

– Det er krise for Trettensamfunnet. For hver dag som går blir det verre. Jeg skjønner godt at de er frustrerte, sier Øyer-ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp).

RASKT OG TRYGT: Buhaug sparer 30 minutter hver dag på å ta båten sammenliknet med å kjøre de 22 kilometerne ekstra via brua i Øyer. Foto: Stig Westre / NRK

For mange innebærer omkjøringsveien om Øyer 22 kilometer med ekstra kjøring.

Buhaug sparer 30 minutter på å ta båten. I tillegg slipper han unna de trange omkjøringsveiene.

– De aller fleste er oppgitte. Mange setter spørsmålstegn ved hvorfor byråkratiet tar så lang tid. Det er det vi sliter med å forstå.

Han holder ikke tilbake på kritikken og mener politikerne må få opp farten for å få på plass en forbindelse mellom øst- og vestsiden på Tretten.