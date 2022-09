Kan bygge ny bru raskt – har ikke penger

– Det er bare ett alternativ for å få opp en midlertidig bru. Det er å sette den på pilarene der den gamle brua lå.

Det sier samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng.

Det har vært knyttet stor spenning til om det er mulig å få opp en erstatningsbru, etter at Tretten bru kollapsa om morgenen 15. august.

Ingen statlig pengestøtte

Ifølge samferdselssjef Aud Riseng viser et foreløpig overslag at erstatningsbru på Tretten vil koste rundt 50 millioner kroner.

Det omfatter utgifter til bygging og leie i hele perioden brua står der. Det påløper leieutgifter til Statens vegvesen, som eier erstatningsbrua.

Trolig kan ei erstatningsbru bli stående i to til to og et halvt år, sier Riseng.

BRULØSNING: En erstatningsbru på Tretten kan komme på plass før jul, sier samferdselssjef Aud Riseng. Foto: Alexander Nordby / NRK

Arbeidet med en erstatningsbru på Tretten er en utgift som Innlandet fylkeskommune ikke vil ta alene.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), har bedt om møte med samferdselsministeren.

-Det er en svært vanskelig situasjon vi står i, sier fylkesordføreren til NRK.

Han sier rett ut at de er helt avhengige av at staten blir med på et spleiselag om penger til erstatningsbru på Tretten.

AVGJØRENDE: Er helt avhengig av at staten blir med på et spleiselag om penger til erstatningsbru på Tretten, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen,AP. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen viser til at samferdselsministeren var på Tretten samme dag som brua kollapsa.

-Da ga han positive signaler om at staten her måtte bidra på et vis, sier Even Aleksander Hagen.

I en e-post til NRK bekrefter pressevakta i Samferdselsdepartementet onsdag ettermiddag at statsråden har mottatt brevet.

Der vises det til at Tretten bru tilhører fylkeskommunen.

– Det er derfor fylkeskommunen som vegeier som i utgangspunktet skal bygge og bekoste en ny bru, står det i e-posten fra seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten, Edvard Andersen.

– Det er ikke noen midler på Statens vegvesen eller Samferdselsdepartementet sine budsjett til denne type investeringer på fylkesvegnettet», skriver Andersen.

Fylkesvaraordfører i Innlandet Aud Hove (Sp) forventer også at Staten trår til.

– Vi har et etterslep på vedlikehold av fylkesveger på fem milliarder, så vi trenger hver krone i vårt eget budsjett til dette. Vi bevilga 100 mill. ekstra til bruer for bare to år siden fordi vi har mange og gamle bruer, sier Hove.

Hun sier de må omprioritere og utsette planlagte utbedringer på fylkesvegene hvis de ikke får pengehjelp fra Staten til å bygge erstatningsbrua.

– For ny bru må på plass, sier Hove.

– Staten må ta ansvar

Også ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, mener at Staten må betale.

– Det var Staten som bygde den brua. Det var en del av E6-prosjektet. Så jeg mener at her må Staten faktisk ta sitt ansvar, og være med å finansiere. Det er min klare mening, sier Midtmageli.

Han forteller at det må ei midlertidig bru på plass på Tretten så fort som mulig for å redde det han beskriver som et sårbart lokalsamfunn.

HELT NØDVENDIG: Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, sier ei midlertidig må på plass så fort som mulig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er helt avgjørende at vi får ei midlertidig bru så fort som mulig. Dette er jo ei bru som er en del av sentrum på Tretten, og folk får store problemer med å komme seg på jobb og butikken og så videre, sier Midtmageli.

Han sier butikkene i sentrum har opplevd en betydelig omsetningssvikt etter at brua kollapsa.

– De mister jo mange kunder, deriblant hyttefolket, som står for en stor del av handlinga på Tretten. Så det er så kritisk nå at vi er nødt til å vurdere om vi skal be om hjelp til å få redda bedriftene gjennom denne krisa til vi får ei ny bru.

Opp til politikerne

Før arbeidet med en erstatningsbru på Tretten kan starte, må pengene være på plass.

Aud Riseng håper at Innlandet i fylkesting i sitt møte i oktober kan gi grønt lys for at arbeidet kan starte.

– Ambisjonene våre er å få på plass en erstatningsbru på Tretten før jul, sier samferdselssjefen i Innlandet fylkeskommune.

Ordføreren i Øyer sier at det er helt nødvendig å få på plass ei midlertidig bru før jul, og at den aller helst bør på plass enda tidligere.

– Vi som er på Tretten merker allerede ulempene ved å ikke ha bru. Det er en del av sentrumet vårt, og Tretten er et lite sårbart samfunn. Vi trenger de butikkene og tjenestetilbudet vi har, og det står i fare hvis vi ikke får på plass den brua så fort som mulig, sier Midtmageli.

