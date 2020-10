Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På grunn av økningen av smitte i Hamar den siste uken innfører kommunen en rekke lokale tiltak.

På en pressekonferanse i dag sa kommuneoverlege, Ketil Egge, at det er et utbrudd blant barn og unge i Hamar nå, og at de derfor velger å stramme kraftig inn.

– Vi har prøvd å gjøre det så skånsomt som vi kan, og det var dette resultatet vi falt på, sa Egge.

Han mener de strenge tiltakene er helt nødvendige for kommunen.

– Grunnen er at barn treffes på fritidsaktiviteter fra ulike områder i regionen. Derfor får vi en blanding av kohorter, som alltid er utfordrende i en smittesituasjon.

En rekke nye tiltak

Det er rapportert 36 smittetilfeller i Hamar de siste 9 dagene. Så langt i dag er det rapportert seks nye i regionen, tre i Hamar. Flere av tilfellene i nabokommunene er tilknyttet samme utbrudd.

Det siste oppdaterte tallet på antall smittede i Hamar kommune er på 163 personer.

– Smitten er ikke tilknyttet ett miljø, men det dreier seg nå om en smittespredning i befolkningen generelt. Vi innfører disse tiltakene for å skjerme mot økt smitte, sier kommunedirektør Christl Kvam

STRAMMER INN: Kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam, møtte pressen i dag for å snakke om smittesituasjonen i Hamar. – Vi ser en økt smitte i Hamar den siste uka. På grunn av det innfører vi en del lokale tiltak, sa hun på møtet. Foto: Knut Sveen

Følgende tiltak innføres i Hamar kommune fra og med torsdag 29. oktober med varighet på 14 dager:

Rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Dette innebærer strengere regler rundt kohortene.

Fritidsaktiviteter stoppes for alle.

Elite-/toppidrett på seniornivå kan gjennomføre kamper og treninger etter egen grundig risikovurdering.

Treningssentre stenges for personer under 25 år

Ankerskogen svømmehall stenges for personer under 25 år

Arrangement i offentlig regi: maks 20 personer

Arrangementer i privat regi på offentlig sted: maks 20 personer

Samlinger i private hjem kan ha maks 5 personer i tillegg til husstandsmedlemmer. Samlet antall bør ikke overstige 10 personer.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Serveringssteder har forbudt mot å slippe inn nye gjester etter klokka 23

Alkoholservering stenger klokka 24. Dørene stenger 00.30

Besøksforbud sykehjem og omsorgsboliger, unntatt i særskilte tilfeller

Anbefales tilbakeholdenhet med å besøke personer i utsatte grupper

Anbefaler hjemmekontor for 50 prosent av de ansatte der dette lar seg gjennomføre

Viderefører anbefalingen om bruk av munnbind på kollektivtransport og andre offentlige steder hvor det er vanskelig å overholde 1 meters avstand

– Vi har greid det tidligere, så dette skal vi klare igjen, sier Kvam.

Flere strammer inn

Det har de siste ukene vært et økt antall smittede i flere kommuner rundt Mjøsa.

I løpet av onsdag denne uken ble det meldt inn 18 smittetilfeller til smittesporingen på Hamar. Smittetilfellene er fordelt på de fire kommunene med ett tilfelle i Løten, fem i Ringsaker, fem på Hamar og sju i Stange.

Stange innfører også skjerpede smitteverntiltak etter smitteutbruddet i regionen.

De begrenser antall nærkontakter, smitteverntiltakene heves fra gult til rødt nivå i grunnskolen til og med 8. november, alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25 år stanses frem til og med 8. november og treningssentre stenges for personer under 25 år.

Også Ringsaker innfører skjerpede tiltak. Det blir innført rødt nivå på barne- og ungdomsskolene, med unntak av Brøttum, Lismarka og Messenlia, som fortsatt vil være på gult nivå.

Kommunen innfører også forbud mot fritidsaktiviteter for barn og unge under 25 år, og det blir innført et forbud mot trening på treningssentrene for personer under 25 år. På sykehjemmene i Ringsaker blir det innført besøksrestriksjoner.

I tillegg innfører Løten lokale tiltak.

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25 år stoppes. Personer under 25 år anbefales å ikke bruke treningssenter i perioden, og rutinene for besøk på sykehjem skjerpes.